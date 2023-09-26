«Реал» получил звонкую пощечину в дерби. Мората и Гризманн нащупали слабое место мадридцев?

Правда, следующему сопернику это не поможет.

27 сентября в седьмом туре чемпионата Испании на «Сантьяго Бернабеу» к мадридскому «Реалу» приедет «Лас-Пальмас». Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени, в России в прямом эфире игру можно посмотреть по платной подписке на онлайн-платформе «Okko Спорт». Рассудит команды арбитр Хосе Мунуэра Монтеро.

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Реал» — «Лас-Пальмас» 27 сентября 2023 года

«Реал» — абсолютный фаворит матча. В букмекерской компании Winline на победу хозяев поля можно поставить с коэффициентом 1.22, это порядка 82% вероятности исхода. Успех «Лас-Пальмаса» предложено взять за крупные 12.0 (4%), ничья — за 7.00 (14%).

Все шесть матчей с участием аутсайдера ла лиги завершились «низом» по голам: при этом ТМ 3.5 доступен за 1.72, а ТБ 3.5 — за 2.13.

Вариант «обе забьют» оценен в 2.03, «обе забьют — нет» — в 1.82. Ни в одной из пяти предыдущих игр «Лас-Пальмаса» обмена голами не было.

10 и больше ударов в створ от обеих команд предложено взять за 2.00, ТМ 9.5 — за 1.73.

Эксперты уверены, что мадридцы забьют минимум трижды — такое условие идет за 1.88.

Победу «Реала» в обоих таймах можно оформить за скромные 2.30. Это произошло, когда «бланкос» в последний раз играли на поле «Лас-Пальмаса».

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«Реал» — «Лас-Пальмас»: прогноз и анализ матча 7-го тура ла лиги 27 сентября 2023 года

До минувших выходных мадридский «Реал» был одной из трех команд, не терявших очки в этом сезоне. Помимо команды Анчелотти, 100% показатель был только у «Интера» и «Сити». Но теперь финалисты Лиги чемпионов остались в одиночестве.

Никто не гарантировал «бланкос», что матч против «Атлетико» будет простым. Однако вряд ли кто-то ждал, что команда Симеоне победит, да еще и довольно уверенно (3:1) — в последний раз «матрасники» обыгрывали соседей с разницей в два мяча восемь лет назад. Причем удивительно, что все три мяча были забиты головой. И если пропустить дважды от 190-сантиметрового Мораты не зазорно, то проморгать в центре штрафной 176-сантиметрового Гризманна надо было умудриться.

В пропущенных в дерби голах виноваты по большей части Алаба и Рюдигер — именно они играли в центре защиты. Такой провал получился неожиданным, потому что в предыдущих встречах все было в порядке — в шести поединках в ла лиге и ЛЧ «Реал» вынул мяч из сетки всего три раза.

В среду у игроков обороны будет возможность доказать, что неудача в игре с «Атлетико» была случайной — им предстоит сыграть с одной из худших команд лиги. «Лас-Пальмас» набрал всего пять очков и занимает 17-ю строчку в турнирной таблице. На счету этой команды всего два гола в шести играх при четырех пропущенных — еще ни один матч с ее участием в этом сезоне не был верховым.

Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Лас-Пальмас»

У мадридцев редко случаются такие сбои, как в игре с «Атлетико». Этот сезон, несмотря на потерю Куртуа и Милитао, «бланкос» начали уверенно — пропустили лишь в трех играх из шести и ни разу не позволили огорчить себя дважды в одной встрече.

«Лас-Пальмас» — слишком робкая команда, которая сидит в обороне против любого соперника и ждет чуда. Против «Реала» она тем более сыграет закрыто и вряд ли высунет голову из своей штрафной — разозленный поражением в дерби соперник этого не позволит. А учитывая, что у мадридцев наконец возвращается Винисиус, взломать оборону аутсайдера труда хозяевам не составит.

Рекомендуемая ставка: «Реал» победит «всухую» за 1.99.

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