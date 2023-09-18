«Унион» дебютирует в ЛЧ на «Бернабеу». Крал, Бонуччи и Гозенс попробуют остановить «Реал»

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Унион» 20 сентября 2023 года

У берлинцев подобралась серьезная банда.

20 сентября в первом туре группового этапа Лиги чемпионов мадридский «Реал» примет берлинский «Унион». Соперники встретятся на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в 19.45 по московскому времени. Трансляцию проведут сайт matchtv.ru, телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2», а также онлайн-платформа Okko по платной подписке. Начало прямого эфира в 19.40 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Унион» 20 сентября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение хозяевам. На триумф «Реала» в основное время можно поставить с коэффициентом 1.39, что составляет около 71% вероятности исхода. Успех «Униона» идет за 8.20 (11%), ничья — за 5.20 (18%).

Верите что берлинский клуб не уступит на «Сантьяго Бернабеу»? Опция Х2 доступна за 3.18.

Три из четырех недавних матчей мадридцев завершились обменом результативными выстрелами. Опция «обе забьют» на «Унион» предложена за 2.05, обратный рынок — за 1.80.

Только один из пяти прошлых поединков «Реала» в ЛЧ пробил «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча дали за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.16.

Наиболее вероятный счет по итогам основного времени — 2:0 в пользу «Реала». Поставить на этот исход можно с коэффициентом 5.80.

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«Реал» — «Унион»: прогноз и анализ матча первого тура Лиги чемпионов 20 сентября 2023 года

Бланкос в прошлом сезоне не преуспели. Из завоеваний — лишь Кубок Испании. Чемпионат проиграли «Барселоне», а в Лиге чемпионов тормознули в полуфинале — благодаря «Манчестер Сити» (1:5 по сумме двух встреч).

В летнее трансферное окно «Реал» покинули Карим Бензема, Марко Асенсио, Эден Азар и несколько резервистов. Вместо них Карло Анчелотти получил Джуда Беллингема, Арду Гюлера, Франа Гарсию, Хоселу и Кепу Аррисабалагу. Беллингем уже прижился. В пяти турах англичанин настрелял пять голов и один раз ассистировал.

Чемпионат Испании «Мадрид» начал с пяти побед подряд, из которых три — выездные. Сейчас бланкос единолично возглавляют таблицу, забив 10 мячей и пропустив три. Это единственная команда ла лиги, которая выиграла все матчи на старте.

Но у Анчелотти есть серьезные потери. Тибо Куртуа и Эдер Милитао вернутся только весной, когда вылечат крестообразные связки. Винисиус тоже не играет из-за травмы бедра и появится на поле лишь к октябрю, как и Арда Гюлер, повредивший мениск.

«Унион» в прошлом сезоне добрался до 1/4 финала Кубка Германии и 1/8 Лиги Европы. А еще занял четвертое место в бундеслиге. Это позволило впервые в истории выйти в Лигу чемпионов.

Под еврокубки берлинцы взяли несколько классных исполнителей: Леонардо Бонуччи, Кевина Фолланда, Диогу Лейте, Робина Госенса, Давида Фофана и арендовали у «Спартака» Алекса Крала.

Правда, начало новой кампании оказалось нестабильным. «Унион» стартовал с трех побед с общим счетом 12:2. Но в двух последних турах бундеслиги уступил «Лейпцигу» (0:3) с «Вольфсбургом» (2:1) и расположился на восьмом месте в таблице.

Лучшие бомбардиры столичного клуба — Кевин Беренс с четырьмя мячами и Робин Гозенс — с тремя. У команды Урса Фишера есть и потери: из-за травм ей не помогут Шералдо Беккер, Лауренц Дел и Рани Хедира.

Для «Униона» эта встреча будет первой не только в Лиге чемпионов, но и против «Реала» тоже.

Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Унион»

В начале сезона «Реал» — идеальный киллер, который не теряет очков и бьет всех оппонентов. Волшебную форму набрал Беллингем: забил пять мячей в пяти встречах, прибавил к ним ассист и полностью нивелировал потерю Бензема. А после травмы Винисиуса неожиданно раскрылся Хоселу: форвард, которого брали для укрепления скамейки, оформил уже пару голов и один результативный пас в пяти турах. В прошлой еврокубковой кампании клуб выступил неудачно, поэтому новый розыгрыш ЛЧ точно хочет открыть победой.

«Унион» — идеальный соперник для комфортного старта мадридцев. Берлинцы не имеют опыта на таком высоком уровне, а их форма после двух подряд поражений в чемпионате Германии вызывает вопросы. Кроме того, команда Фишера много пропускает (7) — больше всех в первой половине таблицы бундеслиги.

Рекомендуемая ставка: победа «Реала» и ТБ 2.5 за 1.96.

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