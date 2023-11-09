«Реал» отстал от «Жироны» и теперь не имеет права на ошибку. Перед «Валенсией» мадридцы потеряли Кепу, но дали отдых Джуду

«Летучие мыши» проиграли на «Бернабеу» пять раз подряд.

11 ноября мадридский «Реал» в 13-м туре чемпионата Испании примет «Валенсию». Поединок пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 23.00 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет встречу в прямом эфире.

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Реал Мадрид» — «Валенсия» 11 ноября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали хозяев безоговорочными фаворитами: поставить на парней Карло Анчелотти можно с котировкой 1.34, это примерно 71% вероятности. Триумф «Валенсии» оценили в 9.00 (11%). Ничью — за 5.58 (18%).

В прошлом туре «Реал» дома разошелся миром с «Райо Вальекано» (0:0). Верите, что «летучие мыши» тоже наберут очки на «Сантьяго Бернабеу»? Опция Х2 ждет вас за 3.45.

Эксперты считают, что поединок получится результативным. Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.63, обратный вариант — за 2.32.

Рынок на обмен точными ударами представлен за 2.00, «обе забьют — нет» дали за 1.82.

Мадридцы не пропустили в пяти подряд встречах на своем поле. Очередной «сухарь» сливочных доступен за 2.00.

Джуд Беллингем — лучший бомбардир чемпионата с 10 голами. На меткий выстрел англичанина в игре с оранжевыми предложили коэффициент 2.17.

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«Реал Мадрид» — «Валенсия»: прогноз и анализ матча ла лиги 11 ноября 2023 года

После волевой победы в класико над «Барсой» (2:1) парни Карло Анчелотти неожиданно споткнулись на «Райо Вальекано» (0:0). «Пчелы» набрали первое очко на «Сантьяго Бернабеу» за 23 года — иронично, что в марте 2000-го тоже была нулевая ничья. Гостям очень повезло добиться такого результата: они не пробили в створ ворот ни разу и вчистую уступили по статистике ожидаемых голов (xG) — 0,16 против 2,05 у «бланкос». Винисиус и компания не забили впервые в сезоне и отстали от «Жироны» на два балла — до этого каталонцы делили лидерство с мадридцами.

Помимо очков «Реал» едва не потерял Джуда Беллингема — англичанин вывихнул плечо в единоборстве с Иси Паласоном. Повреждение оказалось незначительным, но в качестве меры предосторожности полузащитник пропустил поединок четвертого тура Лиги чемпионов. С «Брагой» сливочные справились и без Джуда — Браим Диас, Винисиус и Родриго забили по мячу и вывели клуб в плей-офф главного еврокубка. Андрей Лунин отбил пенальти и оформил «сухарь», хотя вообще не должен был выйти на поле — украинец оказался в старте из-за того, что Кепа Аррисабалага получил травму на разминке. Против «Валенсии», кстати, снова сыграет Лунин — обследование выявило у испанца надрыв отводящей мышцы бедра, из-за чего он выбыл на две-три недели. В разборке с «летучими мышами» не примет участие и Антонио Рюдигер — немец перебрал желтых карточек.

Коллектив Рубена Барахи везет на «Сантьяго Бернабеу» серию из пяти подряд встреч без поражений. На прошлой неделе оранжевые разобрались с «Логроньесом» (2:0) в Кубке Испании и «Гранадой» (1:0) в примере. В трех турах ла лиги до этого валенсийцы тоже набирали очки — между выездными ничьими с «Мальоркой» (1:1) и «Атлетиком» (2:2) случилась победа над «Кадисом» (2:0).

Прогноз и ставка на матч «Реал Мадрид» — «Валенсия»

«Летучие мыши» отвратительно выступают на «Бернабеу»: пять последних визитов закончились проигрышами с разницей в два мяча и более. Осечка против «Райо Вальекано» наверняка отрезвила сливочных — транжирить моменты подобным образом больше нельзя, ведь «Жирону» надо догонять. Джуд Беллингем отдохнул и готов к новым подвигам, а результативный перформанс против «Браги» показал, что к лучшим кондициям приблизились Винисиус и Родриго. Плюс нельзя забывать, что это последний матч перед паузой на сборные — «бланкос» точно постараются уйти на перерыв ярко. Как, например, сделали это месяц назад против «Осасуны» (4:0).

Рекомендуемая ставка: победа «Реала» с форой (-1.5) за 1.94.

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