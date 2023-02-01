У мадридцев четыре подряд домашние победы над « летучими мышами ».

2 февраля мадридский «Реал» в 17-м туре чемпионата Испании сыграет с «Валенсией». Игра пройдет в столице на «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Главный арбитр — Хавьер Альбирола Рохас.

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Реал» — «Валенсия» 2 февраля 2023 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Реал» безоговорочным фаворитом встречи. На победу мадридцев можно поставить за 1.41, что приблизительно 71% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.30 (19%), успех «Валенсии» — за 7.80 (10%).

Команды встречались 11 января в полуфинале Суперкубка Испании и сыграли 1:1 в основное время. На то, что «летучие мыши» снова не уступят, котировка — 3.10.

Можете подстраховать гостей с помощью форы: Ф2(+1.5) оценена в 1.77. При этом Ф1(-1.5) предложено оформить за 2.12.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.40.

Соперники обменялись голами в трех последних матчах. Такой исход идет за 1.84, противоположный — за 1.96.

Эксперты убеждены, что «Реал» выиграет хотя бы один тайм. Коэффициент на это — 1.20. Успех «Валенсии» на одном из 45-минутных отрезков матча доступен за 3.60.

Три наиболее вероятных точных счета предвосхищают победу хозяев:

2:0 идет за 6.90;

1:0 — за 7.70;

2:1 — за 8.00.

«Реал» — «Валенсия»: прогноз и анализ матча 17-го тура ла лиги 2 февраля 2023 года

Мадридский «Реал» продолжает погоню за «Барселоной», однако после предыдущего тура положение команды Карло Анчелотти существенно осложнилось. «Бланкос» дома не дожали «Реал Сосьедад» (0:0) и потеряли важнейшие два очка. Теперь их отставание от каталонцев составляет пять баллов.

Встреча с басками получилась знаменательной не только из-за итогового результата, но и еще по одной причине — мадридцы не забили впервые в сезоне. В последний раз «Королевскому клубу» не удалось поразить ворота соперника в мае 2022 года во встрече с «Бетисом» (тоже 0:0). Однако, несмотря на неудачу, «бланкос» по-прежнему возглавляют список самых результативных команд ла лиги — на их счету 38 голов в 18 матчах (в среднем — 2.11 за игру). При этом пропускает «Реал» на фоне той же «Барселоны» довольно много — 16 мячей против шести у соперника (0.88 за 90 минут).

Учитывая то, как практически безошибочно движется к титулу команда Хави, мадридцам нужно прибавлять и больше не допускать осечек. Благо на очереди у «бланкос» встреча с хромающей «Валенсией», которая проиграла три из четырех матчей в ла лиге после паузы на чемпионат мира.

Всего на счету «летучих мышей» две победы в восьми играх во всех турнирах. Очередное поражение от «Вальядолида» в последнем туре (0:1) и 14-е место в таблице (всего одно очко от зоны вылета) подвели руководство к решительному шагу — Дженнаро Гаттузо был отправлен в отставку.

Обычно замена тренера помогает команде взбодриться и показать яркий футбол в первом же матче после перестановки. Однако «Реал» не лучший соперник для того, чтобы вернуться на победную тропу. Тем более мадридцы довольно комфортно чувствуют себя против «Валенсии» дома: выиграли у соперника шесть из семи последних домашних матчей. В десяти предыдущих они забили минимум два мяча. На ИТБ1 (1.5) котировка — 1.46, на ИТБ1 (2.5) — 2.44.

Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Валенсия»

«Реалу» очень нужна победа в предстоящей игре, потому что еще одна потеря очков может привести к отрыву «Барселоны» на 7-8 баллов. Отыграть такое отставание даже за полсезона с учетом мощности каталонцев будет очень непросто.

Пора включаться лидерам команды — Бензема и Винисиусу. В этом сезоне на двоих они забили 15 мячей в чемпионате, но в последнее время в ла лиге мадридцев тащит только Карим. Активности бразильца не хватает, чтобы закреплять победы. Тем более голы потребуются, ведь у соперника в атаке играет кусачий Эдинсон Кавани — Эль Матадор забил за «летучих мышей» уже пять раз.

Рекомендуемая ставка: П1 и ИТБ1 (1.5) за 1.63.