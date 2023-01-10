Каталонцы во втором полуфинале сыграют с «Бетисом».

11 января в городе Эр-Рияд состоится первый полуфинал Суперкубка Испании, в котором «Реал» сыграет с «Валенсией». Встреча состоится на Международном стадионе Короля Фахда и начнется в 22.00 по московскому времени. Обслужит игру испанский арбитр Алехандро Хосе Эрнандес. Прямая трансляция с 21.55 мск будет доступна на сайте matchtv.ru, а также на канале «Матч! Футбол 2».

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Реал» — «Валенсия» 11 января 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Реал» фаворитом. На победу мадридского суперклуба в основное время можно поставить с коэффициентом 1.55, что приблизительно 64% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.80 (21%), успех «Валенсии» — за 5.80 (15%).

На то, что «бланкос» расправятся с соперником с учетом основного времени и серии пенальти, котировка — 1.29. Такое же условие у «летучих мышей» идет за 3.80.

Эксперты полагают, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.67, ТМ 2.5 — за 2.28.

Соперники обменялись голами в трех очных играх из последних пяти. На обоюдное взятие ворот коэффициент — 1.76, на противоположный результат — 2.06.

Забьет ли «Реал» два гола подряд? Да — 1.80, нет — 2.00.

На то, что соперники не выявят победителя в основное время и уйдут в серию пенальти, котировка — 10.0. Победа каждой команды по 11-метровым оценена в 20.0.

А наиболее вероятный точный счет по итогам 90 минут — 2:0 в пользу «Реала» за 7.60.

«Реал» — «Валенсия»: прогноз и анализ матча Суперкубка Испании 11 января 2022 года

Мадридский «Реал» оступился в последнем туре чемпионата Испании — проиграл в гостях «Вильярреалу» (1:2). Но это поражение нельзя назвать сенсационным, потому что «желтая подлодка» в последние годы оказывает «бланкос» достойное сопротивление дома, а еще идет в верхней части таблицы ла лиги. Это было всего третье поражение чемпионов Испании в этом сезоне: ранее они проиграли «Лейпцигу» в ЛЧ (2:3) и «Райо Вальекано» в примере (тоже 2:3).

Впрочем, нынешняя «Валенсия» — довольно удобный соперник для коллектива Карло Анчелотти. В десяти последних играх «Реал» победил «летучих мышей» семь раз и однажды сыграл вничью при двух поражениях. Примечательно, что во всех выигранных матчах мадридцы забивали не менее двух мячей. Примерно столько же (2.25) «королевский клуб» забивает в среднем по сезону в Испании. На ИТБ1 (1.5) котировка — 1.56, на ИТМ1 (1.5) — 2.24.

«Валенсия» очень нестабильна и давно не входит в топ испанских команд. В последний раз в еврокубках она играла аж три года назад — в сезоне-2019/20. Сейчас это средний клуб, что отражается в результатах: в чемпионате Испании «летучие мыши» ползут 11-ми, в 16 турах они проиграли семь раз и трижды в последних пяти матчах.

Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Валенсия»

Хотя «Реал» проиграл «Вильярреалу», а за пару дней до этого с трудом переиграл в Кубке «Касереньо» (1:0), нельзя сказать, что команда находится на спаде. Карло Анчелотти миксует состав и дает игрокам отдыхать перед важными матчами, поэтому время от времени футболистам не хватает взаимопонимания.

Однако встреча с «Валенсией» и потенциальный поединок с «Барселоной» (она сыграет во втором полуфинале с «Бетисом») после этого возбудят игроков и не позволят им экономить силы. В ближайшем матче «Реал» обязательно сыграет основой и покажет лучший футбол, на который способен. А против «летучих мышей» в последние годы у «бланкос» получалось практически все.

Плюс в отличной форме Карим Бензема: в матче с «Вильярреалом» он забил восьмой гол в чемпионате и третий в трех матчах после паузы на чемпионат мира. Вместе с Винисиусом они осадят соперника.

Рекомендуемая ставка: П1 и ИТБ1 (1.5) за 1.82.