«Реал» потерял очки в первом туре и разозлил Анчелотти. На «Сантьяго Бернабеу» мадридцев ждет работа над ошибками

Соперник сливочных в прошлом сезоне выступал в сегунде.

25 августа «Реал» проведет первый домашний матч в новом сезоне — мадридцы примут «Вальядолид» во втором туре ла лиги. Игра состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и стартует в 18.00 по московскому времени. Главный судья — Виктор Гарсия Вердура. Прямой эфир на телеканале «Матч! Футбол 2» начнется с 17.55 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Реал» — «Вальядолид» 25 августа 2024 года

Эксперты назвали «Реал» безоговорочным фаворитом: поставить на победу сливочных можно с коэффициентом 1.14, это примерно 83% вероятности результата. Успех «Вальядолида» оценили в 18.00 (5%), ничью — в 8.50 (12%).

Верите в сенсацию? Непоражение бело-фиолетовых на «Сантьяго Бернабеу» идет в линии за 5.70.

Тотал больше трех мячей предложили за 1.53, ТМ 3 — за 2.50. Обмен голами доступен за 2.15, «обе забьют — нет» можно взять за 1.70.

Выигрыш мадридцев с форой (-2) представлен за 1.70. Ф(+2) на гостей дали с котировкой 2.17.

«Реал» — «Вальядолид»: прогноз и анализ матча ла лиги 25 августа 2024 года

«Мадрид» впервые при Карло Анчелотти открыл чемпионат не победой — в первом туре сливочные сыграли вничью с «Мальоркой» (1:1). Старт в примере с потери очков — плохой знак для «Реала». В XXI веке клуб начал с «мирного» результата шесть раз, но взял титул лишь однажды — в сезоне-2006/07. За всю историю выступлений в ла лиге бланкос дебютировали с ничьей 20 раз и завоевали трофей только в пяти кампаниях.

Обычно деликатный и дипломатичный даже после неудачных матчей Анчелотти не скрывал разочарования на пресс-конференции.

«Сегодня я недоволен. Думаю, мы могли сыграть намного лучше. Я не хочу искать какие-либо оправдания. Мы должны были сделать больше и лучше настроиться. Этот матч может многому нас научить.

Нам было сложно перехватывать мяч, оказывать давление после потерь. Говоря об оборонительном аспекте, я имею в виду прежде всего командную игру. Нам нужно быть более собранными, более сплоченными... Это проблема не физического, а психологического характера.

Баланс достигается за счет того, что игроки мыслят одинаково. Когда нам нужно отбирать мяч, все должны думать об этом. Это проблема каждого, а не только нападающих или защитников. Это проблема недопонимания в команде, она стала ключевой. «Мальорка» в этом отношении провела отличную игру", — сказал главный тренер «Реала».

Винисиус и Джуд Беллингем («Реал Мадрид»). Фото Getty Images

Журналист Хосе Феликс Диас позже добавил деталей. По информации инсайдера Marca, в «Мадриде» сочли, что ничья на Балеарских островах затмила победу над «Аталантой» (2:0) в финале Суперкубка УЕФА. Результат не вызвал кризиса в клубе, но Анчелотти и некоторые руководители сливочных не скрывали своего недовольства увиденным на поле в игре ла лиги.

Итальянец ясно дал понять, что выступление команды в матче с «Мальоркой» — это не то, что он хочет видеть в ее исполнении. Папа Карло — первый, кто осознает, что «Реал» не может играть подобным образом.

К подготовке к первому домашнему матчу сезона бланкос подошли со всей серьезностью. Одно из решений тренерского штаба даже привело к переносу традиционной пресс-конференции. На субботу Анчелотти назначил закрытую тренировку, из-за чего общение Карло с журналистами состоялась в пятницу, а не за день до игры, как это происходит обычно.

Поединок с «Вальядолидом» покажет, насколько усердно сливочные провели работу над ошибками. «Пусела» — главная команда-лифт чемпионата Испании последних лет. В XXI веке бело-фиолетовые вылетали из ла лиги пять раз — чаще, чем кто бы то ни было. Прошлый сезон парни Пауло Пессолано провели как раз в сегунде — финишировали вторыми в двух очках от «Леганеса» и поднялись в примеру напрямую.

Нынешнюю кампанию «Вальядолид» начал с домашней победы над еще одним выходцем из второго испанского дивизиона — «Эспаньолом» (1:0). Три очка клубу Роналдо принес Рауль Моро — на 23-й минуте испанец отличился с паса Амата Ндиайе.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Реал» — «Вальядолид»

Мадридцам точно не помогут Давид Алаба и Эдуардо Камавинга: австриец продолжает восстановление после разрыва крестов, француз получил растяжение связок колена за день до финала Суперкубка УЕФА и вернется в начале ноября. Джуд Беллингем травмировался на пятничной тренировке — в клубе ждут, что англичанин восстановится к концу сентября. Ферлан Менди отбывает дисквалификацию за красную карточку в игре с «Мальоркой». У гостей потерь нет.

«Реал» — «Вальядолид»: статистика личных встреч

Общая история противостояния команд насчитывает 107 матчей — у сливочных значительный перевес по числу побед: 69 против 16. Еще 22 разборки завершились вничью.

В последний раз соперники встречались в сезоне-2022/23, который закончился для бело-фиолетовых вылетом в сегунду. Парни Карло Анчелотти выиграли всухую сначала на выезде (2:0), а затем дома (6:0). Главным героем обоих поединков стал Карим Бензема: на стадионе «Хосе Соррилья» француз оформил дубль, на «Сантьяго Бернабеу» — хет-трик. Также забитыми мячами в Мадриде отметились Родриго, Марко Асенсио и Лукас Васкес.

Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Вальядолид»

Мадридцы продлили рекордную серию без поражений в ла лиге до 33 матчей, но вряд ли остались довольны этим достижением в полной мере. Анчелотти разочаровали качество футбола и командные взаимодействия, руководство и болельщиков — тот факт, что клуб не начал чемпионат с победы. Игра на «Сантьяго Бернабеу» — лучший способ доказать, что осечка на Балеарских островах была досадной случайностью. Тем более сливочные встретятся с удобным соперником: в пяти последних поединках бело-фиолетовые уступили «Реалу» с общим счетом 0:11.

Рекомендуемая ставка: «Вальядолид» не забьет за 1.77.