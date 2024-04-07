А еще у Карло Анчелотти и Пепа Гвардиолы есть Винисиус и Кевин де Брейне.

9 апреля «Реал» примет «Манчестер Сити» в первой четвертьфинальной встрече Лиги чемпионов. Поединок состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. Телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Футбол 2» и сайт matchtv.ru начнут прямой эфир с 21.40 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити» 9 апреля 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline не выявили очевидного фаворита. Взять победу «Реала» можно с коэффициентом 2.85, вероятность — около 35%. Триумф «Сити» предложили за 2.47 (38%), «мирный» исход — за 3.65 (27%).

Соперники встретятся в плей-офф ЛЧ в третий раз подряд — в двух предыдущих сезонах мадридцы не уступили дома. Считаете, что серия сливочных продолжится? Опцию 1Х оценили в 1.60.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.71, обратный вариант — за 2.14.

Рынок на обмен голами представлен за 1.55, «обе забьют — нет» дали за 2.46.

Эксперты находят шансы парней Пепа Гвардиолы оказаться в полуфинале более предпочтительными — это событие получило котировку 1.51. Проход команды Карло Анчелотти по итогам двух игр доступен за 2.73.

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«Реал» — «Манчестер Сити»: прогноз и анализ первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов 9 апреля 2024 года

Мадридцы и манкунианцы столкнулись в плей-офф главного еврокубка в третий раз подряд — в двух предыдущих сезонах играли в полуфинале, а обладателем трофея становился победитель именно этой пары. В нынешней кампании оба клуба снова котировались в числе главных фаворитов, и столь ранняя встреча совсем не обрадовала спортивного директора «горожан» Чики Бегиристайна.

«Надоели эти шары — все то же самое. Лига чемпионов — это турнир «Реала». У них больше всего титулов, и они регулярно доходят до решающих стадий. Исторически они выступали в ЛЧ лучше, чем в ла лиге. В текущем чемпионате они показывают отличные результаты, но это не имеет значения: они любят соревноваться здесь и всегда верят, что выиграют. Мы постараемся вспомнить, что произошло в прошлом сезоне и что нам удалось выйти в финал», — сказал менеджер «Сити».

Парни Карло Анчелотти действительно доминируют в примере: от занимающей второе место «Барселоны» оторвались на восемь очков, от замыкающей топ-3 «Жироны» — на 10. В минувшие выходные мадридцы прихлопнули «Атлетик» (2:0) и продлили серию без поражений в чемпионате до 24 встреч. Первая и последняя неудача датирована 24 сентября — в дерби против «Атлетико» (1:3). Бланкос обладают не только надежнейшей обороной лиги (20 пропущенных за 30 туров), но и самой забивной атакой (66 мячей). Главная фигура в нападении «Реала» — Джуд Беллингем. Полузащитник отметился 16 голами и делит лидерство в топе бомбардиров с Анте Будимиром из «Осасуны» и Артемом Довбиком из «Жироны».

Англичанин сверкал не только в примере, но и в Лиге чемпионов — сделал 4+4 в шести матчах и является лучшим страйкером и ассистентом сливочных в главном еврокубке. Следом за ним идут Винисиус и Родриго — на счету обоих 3+2. Бразильцы, кстати, выделяются результативностью и в ла лиге — у Вини 12 метких выстрелов, у Гоэса 10.

Пока 20-летний Беллингем совершал подвиги в дебютном сезоне на «Сантьяго Бернабеу», в «Ман Сити» расцвел другой молодой британец — Фил Фоден. В семи поединках в ЛЧ он оформил 4+3, а третьего апреля вкрутил трешку «Астон Вилле» и по хет-трикам в АПЛ догнал Криштиану Роналду, Дидье Дрогба и Фрэнка Лэмпарда. Полузащитнику всего 23 года.

Два хет-трика Фодена из трех пришлись на 2024-й и случились с разницей в два месяца — 5 февраля он помог «горожанам» обыграть «Брентфорд» (3:1). Впервые Фил отличился трижды за 90 минут в октябре 2022-го в ворота «Манчестер Юнайтед» (6:3).

Пеп Гвардиола ценит Фодена невероятно высоко и даже заявил, что благодаря своей статистике, стабильности и уровню игры вингер должен стать претендентом на приз лучшему футболисту сезона в премьер-лиге. А чтобы Фил подошел максимально свежим к матчу против «Реала», тренер небесно-голубых дал англичанину отдых в субботней стычке с «Кристал Пэлас» (4:2). На поле солировал Кевин де Брейне (2+1), так что манкунианцы спокойно довели серию без поражений до 25 встреч во всех турнирах.

Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Манчестер Сити»

В эпоху Пепа «горожане» огорчили сливочных во всех шести встречах, а в нынешней ЛЧ оформили по три мяча в каждой игре. Вряд ли атака манкунианцев промолчит на «Сантьяго Бернабеу», ведь в прекрасной форме находится не только Фил Фоден, но и Родри, Кевин Де Брейне и Бернарду Силва. Но парни Карло Анчелотти еще ни разу не уступили на своем стадионе в текущем сезоне. Да и в двух предыдущих кампаниях мадридцы не покорились небесно-голубым дома (3:1 и 1:1). Родные болельщики и необходимость совершить задел перед поездкой на «Этихад» снова обязывают бланкос выложиться на максимум.

Рекомендуемая ставка: 1Х и «обе забьют» за 2.25.

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