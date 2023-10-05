Беллингем уничтожил «Наполи», Хоселу забил во всех домашних играх ла лиги. «Осасуна» не удержит «Реал» на «Бернабеу»

Летние новички тащат «Мадрид».

7 октября «Реал» примет «Осасуну» в девятом туре чемпионата Испании. Команды сойдутся на стадионе «Сантьяго Бернабеу», начало — в 17.15 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Реал» — «Осасуна» 7 октября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают мадридцев однозначными фаворитами: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.33, что составляет примерно 74% вероятности. Выигрыш гостей доступен за 9.25 (9%) — это наименее возможный исход поединка. Раздел очков идет за 5.76 (17%).

Две последние встречи соперников на «Сантьяго Бернабеу» в чемпионате закончились вничью (1:1 и 0:0). Поставить на то, что коллектив из Памплоны не уступит «бланкос» и в предстоящем матче, можно за 3.51.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата игры намекают на серьезное превосходство «Мадрида»:

• 2:0 — за 6.67;

• 1:0 — за 8.00;

• 3:0 — за 8.25.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.42.

Рынок на обмен голами оценили в 1.97, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.85.

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«Реал» — «Осасуна»: прогноз и анализ матча ла лиги 7 октября 2023 года

Команда Карло Анчелотти лидирует в чемпионате Испании: за восемь туров мадридцы потеряли очки лишь однажды — уступили «Атлетико» в дерби (1:3). К предстоящей встрече «Реал» подошел после трех подряд побед во всех соревнованиях — прямо перед «Осасуной» разделался с «Наполи» (3:2) в Лиге чемпионов.

«Бланкос» пропустили меньше всех в примере (шесть мячей) и оформили уже четыре триумфа с сухим счетом. Если добавить еще и ЛЧ, то мадридцы сыграли на ноль в пяти из десяти поединков. При этом у «Реала» надолго травмировался основной вратарь Тибо Куртуа, важный центральный защитник Эдер Милитао, неделю назад повреждение получил другой игрок стартового состава — Давид Алаба.

Зато в феноменальной форме находится летний новичок Джуд Беллингем: за девять появлений в сливочной футболке у англичанина 8+3 по системе «гол+пас». Другой новобранец Хоселу набрал 4+2 — испанец второй в команде по точным ударам и суммарным результативным действиям.

«Осасуна» находится в середине таблицы и за восемь туров вымучила всего три победы, проиграв ровно в половине матчей. Правда, красные уже встречались с двумя топ-клубами — «Барселоной» (1:2) и «Атлетико» (0:2). Памплонцы немало пропускают: в шести из 10 поединков во всех соревнованиях получили в свои ворота минимум по два мяча. В августе коллектив Хагоба Аррасате прорывался в групповой этап Лиги конференций, но потерпел неудачу в разборке с «Брюгге» (1:2 дома и 2:2 на выезде).

Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Осасуна»

Хозяева выглядят огромными фаворитами: они победили в девяти из 10 встреч во всех соревнованиях, уступив только мощному «Атлетико» в дерби (1:3). К тому же присутствует фактор Беллингема и Хоселу: первый феерит практически в каждом матче, а второй отличился во всех домашних поединках «Реала» в чемпионате. «Осасуна» же в 60% игр этого сезона пропустила минимум два мяча, а на ноль отыграла всего дважды.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (2) за 1.66 (если «Реал» забьет ровно два раза, случится возврат).

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