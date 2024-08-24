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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 06:30

«Реал» — самый популярный клуб ла лиги среди клиентов букмекера

Винисиус.
Фото Getty Images
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Август — время начала сезона в пяти ведущих европейских чемпионатах. В честь старта долгожданного события букмекерская компания PARI провела опрос среди активных клиентов об их предпочтениях в европейском футболе. Более 1000 респондентов поделились ожиданиями от чемпионата Испании — турнира, в котором собраны такие звезды, как Килиан Мбаппе, Роберт Левандовски и Хулиан Альварес.

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Результаты опроса предсказуемо показали, что среди клиентов PARI больше всего поклонников «Реала» и «Барселоны». Как ни странно, пропорции оказались совсем не равными. Мадридский клуб поддерживают 55% респондентов, а каталонский — 28%. На третьем месте по предпочтениям — мадридский «Атлетико» (7%). За остальные клубы болеет гораздо меньшее количество респондентов.

Самые популярные испанские клубы считаются и самыми раздражающими. «Барселона» вызвала антипатии у 19% респондентов, а «Реал» — у 15%. У хейтеров также не лежит душа к «Атлетико» (13%), «Жироне» (11%) и «Валенсии» (9%).

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Большинство клиентов букмекера (66%) не сомневается, что чемпионский титул в сезоне-2024/25 оформит «Реал». За «Барселону» свои голоса отдали 24% респондентов. Третье место занял «Атлетико» с 4% голосов. Главными претендентами на вылет участники опроса назвали «Лас-Пальмас» (47%), «Осасуну» (17%) и «Эспаньол» (15%).

Ла лига — второй по популярности европейский чемпионат среди клиентов букмекера (21%). Больше поклонников только у АПЛ (44%). Почти четверть респондентов (23%) называют ла лигу чемпионатом, оказывающим значимое влияние на мировой футбол — выше котируется также только АПЛ (58%). Кроме того, по мнению игроков, именно в АПЛ (40%) и испанском чемпионате (35%) собраны самые талантливые игроки.

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Мадридский «Реал» — действующий чемпион Испании и самый титулованный клуб страны. Сливочные 36 раз побеждали в национальном первенстве. В линии «Реал» считается главным фаворитом нового сезона-2024/25. Сделать ставку на очередной золотой триумф столичного клуба можно по коэффициенту 1.45. Котировки на успех «Барселоны» составляют 4.50. Третий по шансам претендент на титул — мадридский «Атлетико» (10.0).

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