Захарян не играет за «Реал Сосьедад» из-за болезни. С ним баскам было бы проще против дерзкого «Зальцбурга»

Австрийцы в первом туре прикончили четвертьфиналиста прошлого розыгрыша.

3 октября «Ред Булл Зальцбург» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов сойдется с «Реал Сосьедадом» Арсена Захаряна. Игра пройдет на «Ред Булл Арене» и начнется в 19.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1», эфир стартует в 19.30 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Ред Булл Зальцбург» — «Реал Сосьедад» 3 октября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet не выявили однозначного фаворита: поставить на победу хозяев можно с коэффициентом 2.83, что составляет приблизительно 34% вероятности. Триумф команды из Сан-Себастьяна доступен с котировкой 2.63 (37%), ничья идет за 3.32 (29%).

«Зальцбург» в первом туре уверенно переиграл четвертьфиналиста прошлого розыгрыша ЛЧ «Бенфику» (2:0). Рынок на непоражение австрийцев в предстоящей встрече предложен за 1.52.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 6.11;

• 0:0 — за 8.25;

• 1:0 в пользу гостей — за 9.25.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.94, ТМ 2.5 — за 1.90.

Рынок на обмен голами доступен с котировкой 1.72, вариант «обе забьют — нет» оценили в 2.13.

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«Ред Булл Зальцбург» — «Реал Сосьедад»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 3 октября 2023 года

После первого тура «Ред Булл» возглавил квартет D — «красные быки» без проблем на выезде разделались с мощной «Бенфикой» (2:0). При этом «Зальцбург» — с большим отрывом самая молодая команда группового этапа Лиги чемпионов, средний возраст австрийцев составляет всего 21.5 года. В Португалии за «РБ» отличились 20-летний Роко Шимич и 19-летний Оскар Глоч, а в стартовом составе вышло только два футболиста старше 23 лет: один из них — вратарь Александр Шлагер (27).

«Реал Сосьедад» тоже впечатлил в стартовом туре ЛЧ. Подопечные Иманола Альгуасиля на домашнем стадионе едва не обыграли финалиста предыдущего розыгрыша — «Интер» (1:1). Сан-себастьянцы вышли вперед уже на четвертой минуте и владели игровым преимуществом — превзошли нерадзурри по ударам (13 против пяти) и попаданиям в створ (пять против одного). Лаутаро Мартинес единственным выстрелом итальянцев в пределы ворот сравнял счет в самом конце — на 87-й минуте.

Соперники не так давно уже пересекались в еврокубках. В 2018 году сошлись в 1/16 финала Лиги Европы и выдали два ярких поединка, по сумме которых австрийцы прошли дальше — помогла домашняя победа. А единственный очный матч в Сан-Себастьяне закончился жаркой ничьей (2:2).

В последние годы «Ред Булл» куда чаще выступал в Лиге чемпионов — команда участвует в групповом этапе уже пятый год подряд. В сезоне-2021/22 «красные быки» даже вышли в плей-офф, но в первой же стадии уступили «Баварии» (2:8) по сумме двух встреч. «Реал Сосьедад» же попал в число 32 лучших клубов Европы впервые за 10 лет. Наивысшим достижением испанцев в турнире также является выход в 1/8 финала — это произошло в кампании-2003/04.

Прогноз и ставка на матч «Ред Булл Зальцбург» — «Реал Сосьедад»

Команды обладают неплохим атакующим потенциалом. Сан-себастьянцы в сентябре забили в каждом матче во всех турнирах, а в чемпионате дважды показали экстрарезультативность: «Гранаде» вонзили пять мячей, «Хетафе» — четыре. «Красные быки» в этом сезоне не отличились всего в одной встрече во всех соревнованиях и также лишь один раз не пробили отметку в два точных выстрела за 90 минут.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 гола за 1.94.

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