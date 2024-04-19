«Рейнджерс», «Эдмонтон» и «Каролина» — главные фавориты Кубка Стэнли-2024

В ночь на воскресенье, 21 апреля по московскому времени, клубы НХЛ начнут борьбу за главный трофей сезона — Кубок Стэнли. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил в плей-офф и назвала основных претендентов на титул.

По оценке аналитиков, самыми высокими шансами на триумф по итогам сезона обладают «Нью-Йорк Рейнджерс», «Эдмонтон Ойлерз» и «Каролина Харрикейнз». Сделать ставку на победу каждой из этих команд можно за 8.00, их шансы пробиться в финал оцениваются коэффициентом 4.00.

«Рейнджерс» — четырехкратный обладатель Кубка Стэнли. В последний раз нью-йоркский клуб выигрывал трофей в 1994 году. В нынешнем сезоне команда стала победителем регулярного чемпионата, а ее российский форвард Артемий Панарин со 120 очками по системе «гол+пас» (49+71) стал четвертым бомбардиром сезона.

На счету «Эдмонтона» пять побед в Кубке Стэнли, канадский клуб не владел трофеем с 1990 года. «Каролине» титул покорился лишь раз — в сезоне-2005/06. В первом раунде плей-офф «Рейнджерс» сыграет с «Вашингтоном» Александра Овечкина, «Каролина» встретится с «Айлендерс», а соперником «Эдмонтона» станет «Лос-Анджелес Кингз».

К числу главных претендентов на победу в Кубке Стэнли аналитики относят также «Колорадо». «Эвеланш» выигрывали трофей трижды (1996, 2001, 2022-й гг.). Шансы «лавин» в четвертый раз в истории забрать титул котируются за 8.50. Поставить на выход команды в финальную серию можно за 4.20. В регулярном чемпионате сезона-2023/24 «Колорадо» с помощью российских звезд — Александра Георгиева и Валерия Ничушкина — финишировал на четвертом месте в Западной конференции.

В группу главных фаворитов сезона входят также «Флорида Пантерз» и «Даллас Старз». Поставить на итоговый триумф каждой из этих команд можно за 9.00.

В пользу «Флориды» говорит успешный результат в регулярке в виде третьего места на Востоке. В плей-офф «Пантерз» стартуют серией против «Тампы-Бэй Лайтнинг», которая хороша благодаря лучшему бомбардиру регулярки Никите Кучерову, набравшему с сентября 144 очка (44+100). В свою очередь «Даллас» оказался сильнее всех в Восточной конференции. Выступления в плей-офф звезды начнут с серии против действующего обладателя Кубка Стэнли — «Вегас Голден Найтс». «Рыцари» перестали считаться фаворитами. Котировки на их успех, как и у «Тампы» с «Виннипегом», составляют 15.0.

Чуть выше котируются шансы «Ванкувер Кэнакс» и «Бостон Брюинз». Вероятность триумфа этих клубов в борьбе за главный трофей НХЛ оценивается коэффициентами 11.0 и 12.0. Первым соперником «Ванкувера» в плей-офф станет «Нэшвилл». В свою очередь «Бостон» ждет противостояние с «Торонто Мейпл Лифс».

Аналитики также назвали четыре команды, которые обладают наименьшими шансами на триумф в этом сезоне. В частности, котировки на итоговую победу «Лос-Анджелеса» или «Нэшвилла» составляют 20.0. Шансы «Айлендерс» завоевать трофей оцениваются коэффициентом 30.0. Самый же крупный выигрыш может принести победа «Вашингтона». Если Александр Овечкин во второй раз в истории сделает столичный клуб обладателем Кубка Стэнли, сумма, поставленная на триумф «Кэпиталс», увеличится в 40 раз.

Клиенты букмекера считают главным фаворитом предстоящего Кубка Стэнли «Нью-Йорк Рейнджерс». На победу Артемия Панарина и его команды приходится почти 20% от общего оборота ставок на итоги плей-офф НХЛ. К фаворитам турнира игроки относят также «Бостон», «Торонто» и «Тампу», доля каждого из этих клубов в общем обороте занимает 10%. Еще 7% от всего оборота распределено в пользу Александра Овечкина и «Вашингтона», а наименьшими шансами на победу, по мнению клиентов, обладают «Нэшвилл» и «Айлендерс».