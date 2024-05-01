На пути к сезону без поражений «фармацевты» превратились в королей концовок.

2 мая «Рома» и «Байер» сойдутся в первом поединке 1/2 финала Лиги Европы. Он состоится на Олимпийском стадионе в Риме, стартовый свисток французского судьи Франсуа Летексье прозвучит в 22.00 по московскому времени. Телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru начнут прямой эфир с 21.45 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Рома» — «Байер» 2 мая 2024 года

Эксперты букмекерской компании Winline назвали фаворитами гостей: поставить на победу парней Хаби Алонсо можно с коэффициентом 2.09, это примерно 45% вероятности. Успех «Ромы» оценили в 3.55 (28%), ничью — в 3.60 (27%).

«Волки» не уступили ни в одном из шести домашних матчей в нынешней Лиге Европы. Их непоражение в разборке с леверкузенцами имеется в линии за 1.79.

Тотал больше 2.5 мяча предложили за 2.00, обратный вариант — за 1.80.

Обмен голами доступен за 1.79, «обе забьют — нет» можно взять за 2.02.

Аналитики не верят в то, что римляне квалифицируются в полуфинал, и дали на это котировку 3.86. Итоговый проход «Байера» представлен за 1.28.

Самым ожидаемым исходом встречи специалисты считают ничью со счетом 1:1 — он идет за 5.80.

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«Рома» — «Байер»: прогноз и анализ матча Лиги Европы 2 мая 2024 года

После завоевания чемпионского титула «фармацевты» сконцентрировались на продлении серии без поражений — теперь она насчитывает 46 матчей, в которых парни Хаби Алонсо добыли 38 побед и восемь ничьих. При этом леверкузенцы не выиграли в трех встречах подряд: в ответном четвертьфинале Лиге Европы разошлись «миром» с «Вест Хэмом» (1:1), а в бундеслиге поделили очки с «Боруссией» (1:1) и «Штутгартом» (2:2).

Зато на этом отрезке «Байер» окончательно утвердился в статусе короля камбэков: во всех трех поединках уступал в счете и сравнивал незадолго до финального свистка. Против лондонцев это произошло на 89-й минуте, у дортмундцев и «швабов» вырвал ничью и вовсе в компенсированное время — на 90+7 и 90+6 минутах соответственно.

Крутость «фармацевтов» в концовках подтверждается статистикой: клуб из Леверкузена отличился после 80-й минуты в 22 из 46 матчей во всех турнирах. В девяти случаях поздние голы приносили победу, в пяти — помогали уйти от поражений.

Согласно подсчетам RMC Sport, у команды Алонсо лучшая атака в топ-5 лигах Европы — «Байер» оформил 127 мячей во всех соревнованиях, это 2,76 в среднем за 90 минут. После 80-й минуты «Байер» забил 29 раз, что составляет 22,8% от общего числа голов. Если учитывать результативные удары на 90-й минуте и позднее, то таких набралось 16 штук (12,6%).

ФК «Байер». Фото Getty Images

«Фармацевты» не проигрывают с 27 мая 2023-го — тогда влетели «Бохуму» в заключительном туре бундеслиги (0:3). В том же месяце случилось и последнее поражение леверкузенцев в еврокубках — 11-го числа парни Алонсо уступили «Роме» в первом полуфинале Лиги Европы. Все решил единственный мяч Эдоардо Бове — и на Олимпийском стадионе, и в противостоянии в целом. Ответный поединок на «Бай-Арене» завершился нулевой ничьей, поэтому в финал проскочили «волки».

Спустя год соперники встретились в том же турнире на той же стадии, но у джаллоросси теперь другой тренер — вместо Жозе Моуринью команду возглавил Даниэле Де Росси. Римляне проиграли только в трех из 20 матчей под руководством легенды — доминатору серии А «Интеру» (2:4), «Брайтону» (0:1) в ответной 1/8 финала ЛЕ после разгрома в первой встрече (4:0) и дерзкой «Болонье» (1:3). С последней «волки» конкурируют за попадание в топ-4, но пока уступают на четыре балла. Впрочем, путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон гарантирует и пятое место — его необходимо оборонять от «Аталанты» и «Лацио», которые отстают от «Ромы» на два и четыре очка соответственно. До финиша чемпионата — четыре тура.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Рома» — «Байер»

У римлян две потери — Ромелу Лукаку и Крис Смоллинг. Бельгийца беспокоит бедро, у англичанина травма паха.

Хаби Алонсо вынужден обходиться без Адама Гложека: чех в лазарете с повреждением лодыжки. Борха Иглесиас выбыл из-за мышечных проблем.

«Рома» — «Байер»: статистика личных встреч

До прошлогоднего полуфинала Лиги Европы команды дважды пересекались на групповом этапе Лиги чемпионов. В 2004-м «фармацевты» победили на «Бай-Арене» (3:1), а в Риме была ничья (1:1). В 2015-м соперники устроили яркую перестрелку в Германии (4:4), а на Олимпийском стадионе сильнее оказались хозяева (3:2).

Нынешний тренер «волков» Даниэле Де Росси проявил себя в обоих матчах в Леверкузене — но с разной степенью полезности. В октябре 2004-го получил прямую красную карточку и удалился, а спустя 11 лет отметился дублем из голов.

Прогноз и ставка на матч «Рома» — «Байер»

Джаллоросси ни разу не уступили дома в нынешней Лиге Европы — добыли пять побед и ничью. Да и в прошлой кампании «волки» обыграли «фармацевтов» на Олимпийском стадионе. Но повторить этот успех будет невероятно трудно: немецкий клуб летит к золотому хет-трику и мечтает завершить сезон без поражений. Ментальность леверкузенцев вызывает отдельный восторг: «Байер» не теряется после того, как пропускает первым, и уже приучил к голам на последних минутах и регулярным камбэкам. Не стоит забывать, что в распоряжении Алонсо лучшая атака топ-5 европейских лиг — и она крайне мотивирована поквитаться за прошлогоднюю неудачу в Риме.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТБ 2.5 за 2.80.

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