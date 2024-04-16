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Сегодня, 21:15

Поражение «Милана» в первом матче с «Ромой» — случайность или эффект Де Росси? Покажет ответная встреча

Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Рома» — «Милан» 18 апреля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Тео Эрнандес («Милан») и Пауло Дибала («Рома»).
Фото Global Look Press
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Россонери уже дважды в этом сезоне обыграли римлян.

18 апреля «Рома» и «Милан» в ответном четвертьфинале Лиги Европы определят полуфиналиста турнира — после первой встречи минимальное преимущество на стороне римлян (1:0). Игра пройдет на стадионе «Олимпико», начало — в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 21.45 мск покажут сайт Мatchtv.ru, телеканал «Матч! Футбол 2» и онлайн-платформа «Кинопоиск».

Лига Европы. 1/4 финала
18 апр, 22:00. Olimpico (Рим)
Рома
Милан

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Рома» — «Милан» 18 апреля 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline считают, что у россонери чуть больше шансов на успех: поставить на них можно с коэффициентом 2.47, вероятность — примерно 39%. Выигрыш подопечных Даниэле де Росси предложен с котировкой 2.85 (34%), ничья идет за 3.50 (27%).

При этом с большей долей вероятности в полуфинале окажется «Рома» — проход команды в следующий раунд доступен за 1.36. Этот рынок на «Милан» дан за 3.15.

Наиболее вероятные, по мнению экспертов, результаты встречи отражают примерно равные возможности соперников:

• 1:1 — за 5.60;

• 1:0 в пользу гостей — 7.80;

• за 8.60 — победа «Ромы» 1:0 и триумф «Милана» 2:1.

Тотал больше 2.5 гола оценен в 1.89, ТМ 2.5 — в 1.91.

Поставить на обмен результативными ударами можно с коэффициентом 1.66, вариант «обе забьют — нет» идет за 2.18.

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«Рома» — «Милан»: прогноз и анализ матча Лиги Европы 18 апреля 2024 года

Первая встреча команд прошла с преимуществом россонери, но минимальную победу с «Сан-Сиро» увезли римляне. «Милан» нанес 25 ударов, но ни один из них не оказался голевым. А лучшим игроком матча был признан вратарь «Ромы» Миле Свилар — на счету бельгийца пять спасений. Поражение с разницей в один мяч оставило шансы подопечным Стефано Пиоли в ответном поединке. «Мы провели хорошую игру, но не отличную. Могли бы добиться ничьей, но есть еще ответная игра, и я верю, что мы сможем все исправить», — поделился тренер красно-черных.

Римляне преобразились после увольнения Жозе Моуринью и прихода Де Росси. В 16 матчах во всех турнирах под руководством итальянца команда добыла 10 побед и допустила всего два поражения. «Рома» находится в хорошей форме: не пропустила ни разу в четырех предыдущих играх во всех турнирах, в трех из которых выиграла. Правда, перед ответным поединком с «Миланом» в клубе произошла серьезная неприятность — встречу чемпионата с «Удинезе» прервали из-за проблем со здоровьем защитника «волков» Эвана Н`Дика. Стоппер схватился за сердце и рухнул на газон, однако по итогам госпитализации проблем с «мотором» у него не выявили.

«Милан» тоже выглядит солидно: уверенно занимает второе место в чемпионате Италии, а до поражения от «Ромы» выдал серию из семи побед во всех турнирах. Однако в последнем туре серии А россонери не справились с «Сассуоло» из зоны вылета (3:3), но в этом поединке Пиоли дал отдохнуть большей части основного состава.

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Травмы и дисквалификации перед матчем «Рома» — «Милан»

У команд не так много потерь: у хозяев из-за проблем со здоровьем будут отсутствовать Н'Дика и Сердар Азмун. Дисквалификацию из-за перебора желтых карточек получил Лоренцо Пеллегрини.

У гостей травмированы защитники Симон Кьер и Пьер Калюлю — француз вообще лечится практически весь сезон. Также с декабря недоступен хавбек Томмазо Побега.

«Рома» — «Милан»: статистика личных встреч

Команды встречались в этом сезоне уже трижды: в чемпионатах оба раза сильнее оказался «Милан» (2:1 и 3:1), но в Лиге Европы победила «Рома» (1:0). Этот успех стал для римлян первым за девять матчей против россонери. Те в 10 последних очных поединках оформили шесть побед (три ничьи). Всего же в истории противостояния преимущество на стороне красно-черных — 85 против 52.

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Прогноз и ставка на матч «Рома» — «Милан» 18 апреля 2024 года

Россонери серьезно давили в первой встрече и, вероятно, не упустят своего второй раз подряд. Тем более они уже дважды побеждали «Рому» в этом сезоне, а в последних 10 поединках во всех турнирах — целых шесть раз. Восемь раз за этот промежуток красно-черные забили минимум два мяча. Вдобавок Пиоли в последнем туре серии А предоставил отдых многим лидерам — Оливье Жиру, Кристиан Пулишич и Тиджани Рейндерс вышли только во втором тайме. Фикайо Томори, Исмаэль Беннасер, Давиде Калабрия и Майк Меньян вообще не появились на поле.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 2.26.

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