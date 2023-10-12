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Сегодня, 15:00

Россия с Головиным не обыграла даже Катар. С Камеруном без него будет совсем туго

Прогноз и ставка на товарищеский матч Россия — Камерун 12 октября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Александр Головин.
Фото Getty Images
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Лидер национальной команды пропустит оба товарищеских матча.

12 октября сборная России по футболу проведет товарищеский матч против команды Камеруна. Игра состоится на «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 19.00 по столичному времени. В прямом эфире ее можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ», старт трансляции в 18.00 мск.

Товарищеские матчи.
12 окт, 19:00. ВТБ Арена (Москва)
Россия
Камерун

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Россия — Камерун 12 октября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Россию фаворитом встречи. На победу хозяев поля можно поставить с коэффициентом 2.21, это приблизительно 45% вероятности исхода. Успех Камеруна предложен за 3.33 (27%), ничья — за 3.23 (28%).

Вариант «ничья или победа гостей» доступен за 1.67.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 2.26, ТМ 2.5 — за 1.65. Из восьми предыдущих товарищеских встреч с участием сборной России только две были «верховыми».

Условие «обе забьют» оценено в 2.01, «обе забьют — нет» — в 1.81.

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Эксперты уверены, что гола стоит ждать на отрезке с 76-й по 90-ю минуту. Если в этот период будет забит мяч, сыграет коэффициент 2.18.

Будут ли голы в обоих таймах? Да — 1.97, нет — 1.73.

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Россия — Камерун: прогноз и анализ товарищеского матча 12 октября 2023 года

За последний год сборная России провела восемь товарищеских матчей, но выиграла лишь два из них — у Кыргызстана (2:1) и Ирака (2:0). Встречи с Таджикистаном и Узбекистаном получились безголевыми, а поединки с Ираном, Египтом U-23 и Катаром завершились 1:1. Между последними двумя ничейными играми вклинилось поражение от все тех же египтян U-23 (1:2). Таким образом, безвыигрышная серия команды под руководством Валерия Карпина насчитывает три матча.

Спаренные игры с египтянами получились максимально экспериментальными, так как в них принимали участие в основном молодые футболисты. А вот от встречи с Катаром — худшей командой прошедшего чемпионата мира — спрос с игроков был серьезный, ведь в ней принимали участие лучшие из лучших. Тем не менее Головину, Чалову и остальным не удалось победить, а во втором тайме пришлось даже отыгрываться.

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В ближайшей битве с Камеруном, который явно сильнее катарцев, российской команде не помогут Головин, Глушенков и Карпукас. Потеря полузащитника «Монако» особенно неприятна, потому что Александр давно стал лидером и мотором сборной. «Камерун превосходит в классе нашу команду. Это статусная сборная. В основу Камеруна из наших игроков попал бы только Головин», — считает Вячеслав Колосков. По последнему пункту с ним стоит согласиться.

Камерун действительно непростой соперник. Африканская сборная провела отличный чемпионат мира, победив в группе Бразилию (1:0), сыграв вничью с Сербией (3:3) и минимально проиграв Швейцарии (0:1). От команды Ригобера Сонга ждали явно меньшего.

В этом году «Неукротимые львы» сыграли девять матчей и выиграли три из них (1:0 у Судана, 2:0 у Конго и 3:0 у Бурунди), четыре раза разошлись вничью и дважды проиграли (Намибии 1:2 и 0:1 Нигеру). Как и прежде, на поле выделялся нападающий «Баварии» Эрик-Максим Шупо-Мотинг, но против России он не сыграет. Не будет и полузащитника «Наполи» Андре Замбо-Ангисса. Впрочем, и без них камерунцы — очень опасная банда.

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Прогноз и ставка на матч Россия — Камерун

Есть вероятность, что Камерун приехал в Москву без какой-либо мотивации, но это станет понятно только со стартовым свистком. Если же африканцы сыграют в свою силу, то России победить их будет непросто — они атлетичнее, техничнее и сыграннее, чем команда Карпина. Наличие Головина могло бы нивелировать разницу, но самого «умного» футболиста страны на поле не будет.

Что касается результативности, то матч вряд ли будет очень ярким. Россия за последний год провела восемь встреч, и лишь две из них завершились через ТБ 2.5.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТМ 4.5 за 1.79.

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Александр Головин
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