Карпин заявил, что сборной не нужен результат любой ценой. Но Кубу Россия обыграть обязана

Более того, это должен быть разгром.

20 ноября сборная России по футболу проведет шестой в 2023 году международный товарищеский матч. Очередным соперником команды Валерия Карпина станет экзотическая Куба. Игра состоится в Волгограде на одноименной арене и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ».

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Россия — Куба 20 ноября 2023 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают, что Россия не испытает никаких проблем в предстоящей встрече. На ее победу можно поставить за небольшой коэффициент 1.10, что примерно 91% вероятности исхода. Ничья доступна за 10.5 (7%), успех Кубы — за 33.0 (2%).

Даже шансы гостей на то, чтобы не проиграть, оценены высокими 7.20.

За 1.85 можно взять успех российской команды с форой (-2.5) мяча. Если же вы верите, что кубинцы не сдадутся так легко, оформите Ф2(+2.5) за 1.98.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.40, ТБ 3.5 — за 1.98. Обратные ТМ 2.5 и ТМ 3.5 оценены в 2.95 и 1.85 соответственно.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 3.10. Если этого не произойдет, то 1.38.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, 3:0 в пользу России за 6.00.

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Россия — Куба: прогноз и анализ товарищеского матча 20 ноября 2023 года

Сборная России проведет уже четвертый товарищеский матч этой осенью, и на этот раз от нее ждут по-настоящему яркого футбола. Прежде команда под руководством Валерия Карпина не баловала болельщиков красивой игрой и результатами: в сентябре она с трудом увезла ничью из Катара (1:1), затем одержала непростую победу над Камеруном в Москве (1:0), а после не справилась в Турции со скромной Кенией (2:2). Куба — соперник еще слабее, чем предыдущие: это отражает и место в рейтинге ФИФА, и последние результаты команды.

Ранее самым низкорейтинговым противником сборной России была Кения, которая занимает 110-ю строчку. Куба располагается на 169-й строчке. Что касается результатов, то команда Юниелиса Кастильо выиграла всего один из девяти последних матчей при шести поражениях и двух ничьих. Причем на этом отрезке она забила лишь четыре мяча при 18 пропущенных. В шести встречах кубинцы покинули поле без гола. При этом нельзя сказать, что эта сборная играла с топами: среди ее соперников были Гваделупа (1:4), Гватемала (0:1), Гаити (0:0) и дважды Гондурас (0:0 и 0:4).

«Что значит, важен ли результат? Любой ценой, чтобы все умерли, получили травмы, но добились результата? Сразу говорю — нет и не будет. И ни у кого такого нет в товарищеских матчах, неофициальных, в которых не идет борьба за очки и за места в турнирной таблице. Ни у одного тренера такого нет. Это логично и разумно», — заявил перед игрой Валерий Карпин.

Понятно, что российская команда, собранная слегка спонтанно из игроков, некоторые из которых еще толком не играли за нее, вряд ли будет лететь вперед на протяжении всех 90 минут. Но на этот раз самоотдача должна быть на довольно высоком уровне: сборную в Волгограде придут поддержать 36 000 человек, которые будут ждать от нее положительных эмоций.

Прогноз и ставка на матч Россия — Куба

Россия не выигрывала с разницей более одного мяча с марта этого года, когда одолела 2:0 Ирак. Но Куба значительно слабее, чем и эта сборная, и другие, которые противостояли ей в недавнем времени. Есть надежда, что дома, перед большим количеством болельщиков игроки включатся и покажут задорный футбол. Не стоит забывать и про условия для гостей: теплолюбивым кубинцам придется играть в достаточно суровых и непривычных условиях без капитана и вице-капитана. Это серьезно ударит по их возможностям.

Рекомендуемая ставка: победа России с форой (-2.5) мяча за 1.85.

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