Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

21 ноября, 23:35

Россия забила Кубе восемь мячей! Клиент ФОНБЕТ спрогнозировал суперрезультативный матч и сорвал джекпот

Игроки сборной России празднуют гол в ворота Кубы.
Фото Официальный телеграм-канал сборной России по футболу
Telegram Дзен
Такого разгрома, пожалуй, мало кто ждал.

Сборная России в понедельник, 20 ноября, провела очередной международный товарищеский матч. Соперником команды Валерия Карпина была сборная Кубы, которая прилетела в Волгоград и рассчитывала не только посмотреть местные достопримечательности, но также оказать достойное сопротивление более классному противнику, который в последних играх действовал с ленцой. Однако на этот раз российские футболисты оказались заряжены по полной и преподнесли подарок местным болельщикам — забили аж восемь мячей.

Первая ставка без рисков! Зарегистрируйся и получи фрибет 2000 рублей новым клиентам ФОНБЕТ с промокодом EXPRESS

Сложно было представить, что матч завершится настолько результативно, но один из клиентов букмекерской компании ФОНБЕТ предусмотрел вероятность такого исхода. Он поставил 30 000 рублей на семь и более мячей в игре под коэффициент 7.20. В результате его выигрыш составил 216 000 рублей.

Сборная Кубы столкнулась с проблемами еще до вылета в Россию — команда осталась без капитана Йоселя Пьедры и вице-капитана Карлоса Васкеса. Уже по прибытии выяснилось, что у игроков нет подходящих бутс для игры на натуральном газоне, поэтому команда сразу отправилась в местный магазин и приобрела нужную экипировку. Дополнительно уже во время матча теплолюбивым гостям мешала зябкая погода. Все эти три фактора серьезно повлияли на возможности коллектива Юниелиса Кастильо.

Лионель Месси в&nbsp;сборной Аргентины по&nbsp;футболу. Бразилия проиграла дважды подряд и сразится с Аргентиной без Неймара, Винисиуса и Жезуса. Битву не скрасит даже Месси

Россия мощно стартовала: уже на первых минутах хозяева создали несколько очень опасных моментов и постоянно владели мячом, что наверняка обнадежило автора ставки. По такой игре неудивительно, что счет был открыт довольно скоро: на 22-й минуте Обляков переиграл в ближней дуэли вратаря американской «Тампа-Бэй Раудис» (клуб второго дивизиона) Райко Аросарену. Позднее в первом тайме в его ворота влетели еще два мяча за авторством Головина и Антона Миранчука.

Можно было предположить, что на этом сборная России успокоится и позволит сопернику хоть немного почувствовать гостеприимство, но нет. К 68-й минуте счет вырос до 6:0, и автору ставки оставалось дождаться всего одного забитого мяча. К счастью для него, долго томиться не пришлось: полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов отличился в дебютном матче за сборную и принес клиенту ФОНБЕТ шикарный выигрыш.

Первая ставка без рисков! Зарегистрируйся и получи фрибет 2000 рублей новым клиентам ФОНБЕТ с промокодом EXPRESS

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Футбол
Прогнозы на спорт
Сборная Кубы по футболу
Сборная России по футболу
0
Читайте также
Нетаньяху заявил о предстоящем тяжелом решении по освобождению заложников
Владельцы магазина с отравившим астраханцев метадоном находятся за рубежом
Силы США в Ираке и Сирии подверглись атакам 66 раз с 17 октября
Европарламент включил Крым в Россию на карте
Популярное видео
«Нэшвилл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 7
«Анахайм» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, произвольный танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Возмущение Никитина после матча «Локо» — СКА
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, ритм-танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
«Нефтехимик» обменял бывшего вратаря СКА в «Спартак»
«Спартак» продолжает лидировать в КХЛ
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
Защитник, попавший в скандал в США, едет в «Ак Барс»
«Ванкувер» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Дерби «Спартак» — «Динамо» и другие события дня в КХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Бразилия проиграла дважды подряд и сразится с Аргентиной без Неймара, Винисиуса и Жезуса. Битву не скрасит даже Месси