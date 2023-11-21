Россия забила Кубе восемь мячей! Клиент ФОНБЕТ спрогнозировал суперрезультативный матч и сорвал джекпот

Такого разгрома, пожалуй, мало кто ждал.

Сборная России в понедельник, 20 ноября, провела очередной международный товарищеский матч. Соперником команды Валерия Карпина была сборная Кубы, которая прилетела в Волгоград и рассчитывала не только посмотреть местные достопримечательности, но также оказать достойное сопротивление более классному противнику, который в последних играх действовал с ленцой. Однако на этот раз российские футболисты оказались заряжены по полной и преподнесли подарок местным болельщикам — забили аж восемь мячей.

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Сложно было представить, что матч завершится настолько результативно, но один из клиентов букмекерской компании ФОНБЕТ предусмотрел вероятность такого исхода. Он поставил 30 000 рублей на семь и более мячей в игре под коэффициент 7.20. В результате его выигрыш составил 216 000 рублей.

Сборная Кубы столкнулась с проблемами еще до вылета в Россию — команда осталась без капитана Йоселя Пьедры и вице-капитана Карлоса Васкеса. Уже по прибытии выяснилось, что у игроков нет подходящих бутс для игры на натуральном газоне, поэтому команда сразу отправилась в местный магазин и приобрела нужную экипировку. Дополнительно уже во время матча теплолюбивым гостям мешала зябкая погода. Все эти три фактора серьезно повлияли на возможности коллектива Юниелиса Кастильо.

Россия мощно стартовала: уже на первых минутах хозяева создали несколько очень опасных моментов и постоянно владели мячом, что наверняка обнадежило автора ставки. По такой игре неудивительно, что счет был открыт довольно скоро: на 22-й минуте Обляков переиграл в ближней дуэли вратаря американской «Тампа-Бэй Раудис» (клуб второго дивизиона) Райко Аросарену. Позднее в первом тайме в его ворота влетели еще два мяча за авторством Головина и Антона Миранчука.

Можно было предположить, что на этом сборная России успокоится и позволит сопернику хоть немного почувствовать гостеприимство, но нет. К 68-й минуте счет вырос до 6:0, и автору ставки оставалось дождаться всего одного забитого мяча. К счастью для него, долго томиться не пришлось: полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов отличился в дебютном матче за сборную и принес клиенту ФОНБЕТ шикарный выигрыш.

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