Оба в десятке лучших страйкеров РПЛ.

9 октября в РПЛ пройдет южное дерби: «Ростов» примет «Краснодар» на стадионе «Ростов Арена». Стартовый свисток арбитра Виталия Мешкова прозвучит в 19.00 по московскому времени, прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер».

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ростов» — «Краснодар» 9 октября 2022 года

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, у хозяев больше шансов на победу: поставить на успех ростовчан можно с коэффициентом 1.95, что составляет приблизительно 50% вероятности. Выигрыш «Краснодара» доступен с котировкой 3.80 (26%), ничья идет за 4.00 (24%).

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 идет за 6.90;

• победа хозяев 1:0 — за 7.90;

• успех «Ростова» 2:1 — за 8.10.

«Краснодар» и «Ростов» — одни из самых результативных команд РПЛ: черно-зеленые за 11 туров вонзили 21 гол, желто-синие — 20. Правда, в прошлом туре соперники выжали на двоих лишь один забитый мяч. Тотал больше 2.5 гола на предстоящую встречу можно оформить за 1.79, ТМ 2.5 — за 2.10.

В прошлом сезоне команды выдали два ярких матча: 1:1 и 2:1 (победа «Краснодара»). Южное дерби — достаточно результативное противостояние: в последних девяти играх в РПЛ отличались оба оппонента. Поставить на голы от обеих команд в предстоящем матче можно с коэффициентом 1.71, обратный рынок идет за 2.14.

«Ростов» — «Краснодар»: прогноз и анализ матча РПЛ 9 октября 2022 года

Команды проводят хороший сезон и двигаются в топ-5 РПЛ: «Ростов» идет третьим, «Краснодар» — пятым с отставанием в два очка. Команда Валерия Карпина только в прошлом туре потерпела первое поражение в сезоне — лидирующий «Зенит» размазал соперника (3:1).

Ростовчане в РПЛ забивают в среднем 1.8 гола за матч. Желто-синие не отличились лишь однажды за 11 туров, а минимум в два мяча оформили более чем в половине игр сезона (шесть). Отличную форму набрали нападающие команды Николай Комличенко и Дмитрий Полоз: воткнули по шесть мячей во всех турнирах, а Комличенко еще и выдал три ассиста.

При этом по статистике xG ростовчане забили больше, чем создали — 20 голов при 16.10 баллах xG. Ждете, что команда Карпина проведет еще один результативный матч? Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 мяча оценен в 1.86, ИТМ1 (1.5) — в 1.94.

«Краснодар» отличался чуть чаще — в среднем 1.9 раза за тур РПЛ. Эдуард Сперцян, лучший страйкер команды, вонзил уже 8 мячей во всех турнирах. При этом из трех последних игр чемпионата «южане» лишь в одном оформили больше одного забитого мяча, а в прошлом туре с «Крыльями Советов» вообще не пробили соперника.

В обороне команды действуют примерно на одном уровне: «Ростов» пропустил 15 мячей, «Краснодар» — 14. Соперники редко играют на ноль: на двоих оформили семь таких матчей (из 22). При этом «быки» по статистике xGA пропустили даже меньше, чем заслуживали: 14 голов при 16.95 баллах xGA.

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Ростов» — «Краснодар» 9 октября 2022 года

В южном дерби привычно большое количество голов: в последних девяти встречах в РПЛ отличалось оба соперника, в пяти из них команды пробивали отметку в три гола. В этом сезоне «Ростов» и «Краснодар» — пятая и четвертая по результативности команды чемпионата России. У команд отлично работает нападение: ростовчане не забили лишь в одном матче сезона, краснодарцы — в двух. При этом они пропускают в среднем больше гола за игру.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.71.