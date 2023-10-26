«Ростов» и «Локомотив» обменялись победами в Кубке России. В РПЛ Карпин и Галактионов вновь не намерены проигрывать

Противостояние команд — одно из самых упорных в лиге.

28 октября «Ростов» и «Локомотив» сойдутся в 13-м туре РПЛ. Игра пройдет на «Ростов Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Премьер», а также онлайн-платформа «Кинопоиск». Старт трансляции в 16.25 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ростов» — «Локомотив» 28 октября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у хозяев чуть больше шансов на успех: поставить на победу «Ростова» в основное время можно с коэффициентом 2.46, что составляет примерно 40% вероятности. Выигрыш гостей оценен в 2.79 (34%), котировка на ничью — 3.69 (26%).

Команды уже дважды встречались в этом сезоне в Кубке России и обменялись домашними победами. Поставить на то, что на этот раз железнодорожники не уступят в Ростове, можно за 1.57.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 6.40;

• победа «Ростова» 2:1 — за 8.75;

• успех «Локо» 2:1 — за 9.25.

Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.14.

Рынок на обмен забитыми мячами предложен за 1.62, вариант «обе забьют — нет» идет за 2.28.

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«Ростов» — «Локомотив»: прогноз и анализ матча 13-го тура РПЛ 28 октября 2023 года

Соперники находятся далеко друг от друга в турнирной таблице: ростовчане только благодаря победе в прошлом туре над «Ахматом» (3:0) вылезли из зоны вылета, железнодорожники борются за место в верхушке и всего на три очка отстают от идущего вторым «Зенита». Для подопечных Валерия Карпина успех в прошлом туре оказался лишь третьим в текущем розыгрыше РПЛ. Причем «Ростов» ни разу не обыграл клубы из топ-10.

В этом сезоне команды дважды встречались в Кубке России, где обменялись домашними победами. «Ростов» на родном стадионе в последний раз проигрывал еще 3 сентября — «Динамо» в седьмом туре РПЛ (1:2). После ростовчане дома сыграли вничью с ЦСКА (3:3), «Уралом» (2:2) и как раз разгромили «Ахмат» (3:0). А в последних пяти играх чемпионата желто-синие уступили лишь лидирующему «Краснодару» (2:3), трижды разойдясь миром и однажды забрав три очка.

«Локомотив» незадолго до предстоящего матча, 3 октября, обыграл команду Карпина в Кубке (3:1). Команда Михаила Галактионова находится в неплохой форме: не проигрывает на протяжении пяти матчей во всех турнирах, а недавно (в девятом туре РПЛ) даже обыграла «Зенит» (1:0). Правда, «Ростов» — не самый простой соперник для железнодорожников. В последних 10 официальных матчах москвичи победили его всего четыре раза при таком же количестве поражений.

Прогноз и ставка на матч «Ростов» — «Локомотив»

Команды в личных встречах демонстрируют упорную борьбу: в последних 10 официальных играх оформили по четыре победы и дважды сыграли вничью. В текущем сезоне они также обменялись домашними победами в Кубке России. Равенство в личном противостоянии заметно и при взгляде на забитые мячи: в обеих очных встречах текущего сезона отличались и «Ростов», и «Локомотив». А в последних 10 матчах во всех турнирах обмен голами произошел в девяти случаях. Вероятно, тренд сохранится и в предстоящем поединке.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.62.

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