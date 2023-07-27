У Карпина и компании свои сложности.

29 июля во втором туре чемпионата России «Зенит» сразится с «Ростовом». Игра пройдет на юге России — ее примет «Ростов Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире встреча будет показана на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 19.45 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ростов» — «Зенит» 29 июля 2023 года

«Зенит» — серьезный фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании ФОНБЕТ. На победу сине-бело-голубых можно поставить с коэффициентом 1.65, что примерно 60% вероятности исхода. Ничья идет за 3.95 (25%), успех «Ростова» — за 5.00 (15%).

Южане свели вничью три из пяти последних матчей против «Зенита». Вариант 1Х предложен за 2.25.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.88, ТМ 2.5 — за 1.92.

Эксперты предполагают, что «Ростов» может завершить встречу без гола. На забитый хозяевами мяч котировка — 1.63.

На то, что соперники обменяются результативными атаками, коэффициент — 1.87. Условие «обе забьют — нет» идет за 1.93.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 1:0 в пользу «Зенита» за 7.00.

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«Ростов» — «Зенит»: прогноз и анализ матча 2-го тура РПЛ 29 июля 2023 года

«Ростов» и «Зенит» — одни из немногих команд, которые идут без потерь на старте сезона. Сине-бело-голубые, несмотря на отсутствие Малкома, которого на этой неделе продали за рекордные 60 млн евро в саудовский «Аль-Хиляль», выиграли по матчу в РПЛ и FONBET Кубке России. Сначала питерцы благодаря дублю Кассьерры съели «Нижний Новгород» (2:0), а спустя три дня не почувствовали «Ахмат» (2:0). Причем в этой встрече снова солировали иностранцы — Мантуан и Клаудиньо.

Если взять в расчет еще и матч за Суперкубок, то «Зенит» идет вообще без потерь — команда Семака выиграла титул (0:0 с ЦСКА в основное время и 5:4 по пенальти) и две игры. У «Ростова» банально не было возможности показать такой же результат, но южане в отведенных обстоятельствах справились на отлично — обыграли «Факел» (2:1) и «Рубин» (1:0). Да, обе победы были достигнуты на тоненького, но в условиях отсутствия новичков это отличные достижения.

Причем новичков не то что не подписали, а просто запретили заявить. Южане заключили контракты с защитником Евгением Черновым, полузащитниками Алексеем Ионовым, Романом Акбашевым, а еще с хавбеком сборной Ирана Мохаммадом Мохеби, но из-за проблем с переводом денег «Норчеппингу» за нападающего Понтуса Алмквиста клуб получил запрет от УЕФА и ФИФА. Теперь Карпину, который очень недоволен сложившимися обстоятельствами, приходится довольствоваться усеченной заявкой.

«Зенит» же, помимо Малкома, потерял Далера Кузяева — вингер теперь пылит за французский «Гавр». Зато питерцы приобрели нападающего Александра Коваленко, защитников Страхинью Эраковича и Марио Фернандеса, а также полузащитника Ду Кейроса и вратаря Арсена Адамова. С таким подбором игроков клуб может рассчитывать на многое.

Прогноз и ставка на матч «Ростов» — «Зенит»

«Зенит» в отличной форме — побеждает и не пропускает, причем даже особо не напрягаясь. «Ростов» тоже делает максимум, но есть ощущение, что команда действует на пределе возможностей. А резерв, на который так рассчитывает Карпин, никак не помогает — обстоятельства играют значимую роль.

Питерцы неплохо играли в Ростове в последние годы: выиграли три из четырех матчей. В 2023-м была ничья (0:0), но тогда «Зенит» уже накрыли чемпионские блики. Сейчас же Семаку и компании нужно заново доказывать превосходство, а значит ослаблений не будет.

Рекомендуемая ставка: победа «Зенита» и ТБ 1.5 за 1.77.

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