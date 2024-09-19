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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 16:15

Николич уверенно перестраивает ЦСКА. Скоро в этом убедится и «Рубин»

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Рубин» — ЦСКА 21 сентября 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент
Марко Николич, главный тренер ЦСКА.
Фото Официальный сайт ЦСКА
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У армейцев четыре сухие победы в пяти последних матчах.

21 сентября состоится матч девятого тура РПЛ между «Рубином» и ЦСКА. Команды встретятся на «Казань Арене», начало игры назначено на 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», старт эфира — в 18.50 мск.

Россия. Премьер-лига. 9-й тур
21 сент, 19:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
ЦСКА

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Рубин» — ЦСКА 21 сентября 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение армейцам: поставить на их успех можно с коэффициентом 2.15, это около 45% вероятности. Успех казанской команды предложен с котировкой 3.55 (27%), ничья идет за близкие 3.45 (28%).

В прошлом сезоне команды дважды сыграли вничью. Вероятность того, что «Рубин» как минимум не уступит и в предстоящей встрече, оценена в 1.75.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата поединка выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 5.60;

• победа ЦСКА 1:0 — за 6.00;

• 0:0 — за 7.80.

Тотал больше 2.5 гола представлен за 2.13, ТМ 2.5 — за 1.67.

Рынок «обе забьют» доступен за 1.95, обратный вариант дан за 1.85.

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«Рубин» — ЦСКА: прогноз и анализ матча РПЛ 21 сентября 2024 года

Команды идут рядом в турнирной таблице: хозяева с 10 очками занимают восьмую строчку, гости — шестую с 13 баллами. В случае победы казанцы догонят армейцев, однако с этим могут быть сложности — в последний раз они обыграли ЦСКА еще в октябре 2021 года. К тому же «Рубин» подкатился к матчу в неважной форме: три подряд сухих поражения во всех турнирах с общим счетом 0:5. Особенно обидно за проигрыш «Спартаку» (0:1): в последние полчаса команда Рашида Рахимова играла в большинстве, но пропустила сама — Эсекьель Барко реализовал пенальти на 74-й минуте.

Казанцы в этом сезоне побеждали только менее классные команды: «Нижний Новгород» (2:1), махачкалинское «Динамо» и «Факел» (по 2:0), также дважды прилетело «Акрону» (4:0 и 2:1) — все они находятся ниже в таблице и скорее борются за выживание. Коллектив Рахимова серьезно зависит от главной звезды — албанского форварда Мирлинда Даку, на счету которого 5+3 во всех турнирах. Кроме него в команде никто не оформил больше трех результативных действий. С пятью голами в РПЛ он расположился на четвертой строчке в топе бомбардиров.

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Перед «Рубином» армейцы уверенно разобрались в Кубке с «Краснодаром» (2:0). Кажется, команда Марко Николича набирает ход и обретает черты, характерные для сербского тренера, — прежде всего надежную оборону. В четырех из пяти предыдущих игр во всех турнирах ЦСКА сыграл на ноль, а пропустил за этот промежуток всего один мяч — от «Зенита». При этом впереди команда тоже действует неплохо: в тех же четырех из пяти последних матчей отличилась минимум дважды. При этом лучшим страйкером в клубе до сих пор остается центральный защитник Игорь Дивеев — у него пять мячей. Столько же забил только форвард Тамерлан Мусаев.

«Это ЦСКА Николича, — поделился главный тренер армейцев после победы над «Краснодаром». — Я главный тренер команды и за все отвечаю. Мы перестроили игру чуть?чуть. Я уже рассказал статистику по играм. Кто серьезно следит за футболом, тот увидит у нас много изменений. Кто хочет — увидит. С каждой игрой мы прибавляем. Нам нужно время, чтобы стать более стабильными. Думаю, что это будет после зимней паузы».

Травмы и дисквалификации перед матчем «Рубин» — ЦСКА

У хозяев по-прежнему недоступны капитан Игор Вучич и центральный полузащитник Александар Юкич.

У ЦСКА нет проблем с составом, если не считать отсутствие резервного голкипера Игоря Помазуна, которого вывели из состава.

«Рубин» — ЦСКА: статистика личных встреч

В прошлом сезоне команды дважды сыграли вничью (0:0 и 2:2). Всего же они пересекались 51 раз во всех турнирах: у ЦСКА 25 побед, у «Рубина» — 15.

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Прогноз и ставка на матч «Рубин» — ЦСКА

«Рубин» не забивает на протяжении трех матчей, зато ЦСКА делает это исправно — заколотил минимум два гола в четырех из пяти предыдущих игр во всех турнирах. В таком же количестве встреч армейцы не пропустили, что уже становится отличительной чертой команд Николича в России. Вдобавок казанцы слабо выглядят против привычных топ-клубов РПЛ: в этом сезоне всухую уступили «Спартаку» (0:1) и два раза «Зениту» (0:4 и 0:2).

Рекомендуемая ставка: «Рубин» не забьет за 2.55.

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