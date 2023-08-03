«Рубин» идет без побед на старте сезона. А тут еще «Спартак» с вернувшимися Соболевым и Мединой

Команде Рахимова будет сложно набрать первые три очка.

5 августа в третьем туре чемпионата России московский «Спартак» схлестнется с казанским «Рубином». Встреча команд состоится на «Ак Барс Арене» и начнется в 17.30 по столичному времени. В прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Трансляция стартует с 17.25 мск. Главным арбитром назначен Евгений Кукуляк.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Рубин» — «Спартак» 5 августа 2023 года

Букмекерская компания ФОНБЕТ больше верит в «Спартак». На победу красно-белых можно поставить с коэффициентом 2.08, что примерно 48% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.60 (25%), успех «Рубина» — за близкие 3.40 (27%).

Верите, что казанцы сдержат разогнавшуюся команду Абаскаля? Вариант 1Х предложен за 1.75.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.77, ТМ 2.5 — в 2.05. В трех играх «Спартака» на старте сезона был зафиксирован «верх».

Если считаете, что соперники обменяются голами, тогда возьмите условие «обе забьют» за 1.65. В пяти из шести последних игр с участием команд мячи были забиты в те и другие ворота.

На два и более гола в исполнении «Спартака» можно поставить за 1.98. Москвичи результативно провели четыре предыдущие игры.

Эксперты предполагают, что игра завершится вничью. На счет 1:1 выставлена котировка 7.50.

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«Рубин» — «Спартак»: прогноз и анализ матча 3-го тура РПЛ 5 августа 2023 года

Уже по итогам трех матчей можно сказать, что «Рубин» не слишком удачно вернулся во вселенную РПЛ. Хотя казанцы впечатляюще сыграли в Черкизове и были близки к тому, чтобы набрать три очка с «Локомотивом», гол Изидора на 88-й минуте будто вогнал их в ступор. После этого команда Рашида Рахимова оступилась в FONBET Кубке России, проиграв «Ростову» (0:1), а еще через четыре дня не справилась с «Оренбургом» (1:1). Причем «Рубин» снова вел в счете перед заключительной 15-минуткой, но вновь не сумел засушить игру.

Солируют в коллективе из Казани пока только иностранцы — три мяча на двоих забили Джоэль Фамейе и Мирлинд Даку. У «Спартака» же лидеры гонки бомбардиров пока крайне неожиданные — по два мяча на счету левого защитника Данилы Хлусевича и новичка Тео Бонгонда. Полузащитник из Конго вообще принес команде уже четыре очка, забив победный гол в матче РПЛ с «Балтикой» (2:1) и один из двух во встрече против «Краснодара» в FONBET Кубке России (2:1). А вот дубль Хлусевича способствовал камбэку красно-белых в триллере первого тура с «Оренбургом» (3:2).

Хотя «Спартак» неважно смотрелся в предсезонных играх, сейчас команда выглядит очень недурно. Приличная коллективная игра в комбинации с бенефисом отдельных футболистов позволила москвичам на пару с «Краснодаром» лидировать в РПЛ и занять верхнюю строчку в Кубке страны. Учитывая, что после дисквалификации в строй вернулся Соболев, а еще готов помочь купленный у ЦСКА Медина (еще держим в уме Николсона), спартаковцы будут еще более грозной силой. Благо потеря всего одна — травмированный Тавареш.

Прогноз и ставка на матч «Рубин» — «Спартак»

В чемпионате «Спартак» идет с небольшим опережением графика результативности — пока красно-белые наиграли на четыре гола при пяти забитых. Однако мощная линия нападения во главе с Промесом и классно вписавшимся в команду Бонгондой готова подтверждать статистические выкладки и забивать много — ресурсы для этого явно есть.

С учетом товарищеских матчей «Рубин» пропустил в семи играх подряд. Проблема с линией обороны сейчас наиболее остра для Рашида Рахимова, потому что соперники пусть забивают и немного, но делают это в каждом матче. Значит, сбои случаются. Неудивительно, если они произойдут и во встрече со «Спартаком».

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 1.98.

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