Этим летом петербуржцы не жалеют соперников.

14 августа на «Ак Барс Арене» состоится встреча второго тура группового этапа Кубка России — «Рубин» примет «Зенит». Стартовый свисток прозвучит в 17.15 по московскому времени. Начало прямого эфира на телеканале «Матч ТВ» — в 17.00 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Рубин» — «Зенит» 14 августа 2024 года

Эксперты назвали фаворитами действующих чемпионов России. Победа «Зенита» идет с коэффициентом 1.60, вероятность — примерно 58%. Успех «Рубина» доступен за 5.50 (18%), ничья — за 4.15 (24%).

Две недели назад петербуржцы разгромили команду Рашида Рахимова на «Ак Барс Арене» в РПЛ (4:0). Верите, что в Кубке России казанцы не уступят? Опцию 1Х можно взять за 2.35.

Тотал больше 2.5 гола оценили в 1.80, ТМ 2.5 — в 2.00. На «обе забьют» дали котировку 1.87, на обратный вариант — 1.93.

В пяти играх подряд парни Сергея Семака не пропустили ни разу. Продолжение сухой серии сине-бело-голубых предложили за 2.30.

«Рубин» — «Зенит»: прогноз и анализ матча Кубка России 14 августа 2024 года

На старте сезона петербуржцы необычайно хороши: порезвились с «Краснодаром» в Суперкубке (4:2), после чего выдали четыре разгрома кряду. Жертвами сине-бело-голубых стали «Крылья Советов» (4:0), «Рубин» (4:0), «Факел» в Кубке (3:0) и «Ростов» (5:0).

В субботу парни Сергея Семака обыграли «Динамо» (1:0) и единолично возглавили таблицу РПЛ. «Зенит» — лишь третий клуб в истории чемпионата России, который начал с четырех сухих побед подряд. Ранее это удавалось только «Крыльям Советов» в сезоне-2001 (1:0, 3:0, 3:0, 1:0) и ЦСКА в сезоне-2015/16 (1:0, 2:0, 1:0, 2:0). Коллектив Александра Тарханова в итоге финишировал на пятом месте, а команда Леонида Слуцкого взяла титул.

Максим Глушенков («Зенит»). Фото Официальный сайт, ФК «Зенит»

Главные герои в атаке петербуржцев — Максим Глушенков и Вендел. Россиянин лидирует в топе бомбардиров РПЛ с семью голами, бразилец — в списке ассистентов с шестью передачами. Творить магию они начали еще в Суперкубке: Глушенков забил два мяча, Вендел оформил 1+2. Также заметную роль в нападении играют Матео Кассьерра (3+2) и Педро (2+1) — после четырех туров чемпионата колумбиец и бразилец входят в четверку лучших игроков «Зенита» по баллам за результативность.

Вратарскую линию однозначно усилил Евгений Латышонок. В прошлом сезоне 26-летний футболист блистал яркими сейвами в «Балтике» и помог калининградцам добраться до финала Кубка России. А в битве за единоличное лидерство с «Динамо» Латышонок стал первым голкипером сине-бело-голубых за 10 лет, который отразил пенальти в матче РПЛ в Санкт-Петербурге — парировал удар Муми Нгамале на 86-й минуте. Последним вратарем «Зенита», который отбивал пенальти на своем поле, был Юрий Лодыгин — в марте 2014 года в игре с «Крыльями Советов» на «Петровском» он сделал это даже дважды.

В пятницу «Рубин» разошелся миром с «Ростовом» (1:1) — это первая ничья команды Рашида Рахимова в этом сезоне. До этого казанцы чередовали победы с поражениями: стартовали с успеха в яркой перестрелке с «Пари НН» (4:2), крупно влетели «Зениту» (0:4), разгромили «Акрон» (4:0) в Кубке и уступили «Химкам» (2:3).

Главные результативные подвиги «Рубина» связаны с Мирлиндом Даку — нападающий забил три мяча и сделал два ассиста. Два очка по системе «гол + пас» набрали Александар Юкич (2+0) и Валентин Вада (1+1).

Мирлинд Даку («Рубин»). Фото Официальный сайт ФК «Рубин»

Травмы и дисквалификации перед матчем «Рубин» — «Зенит»

В игре с «Динамо» травму колена получил один из лидеров петербуржцев Вендел — о сроках восстановления бразильца пока не сообщалось. Также из-за различных повреждений в лазарете сине-бело-голубых находятся Ильзат Ахметов, Родригао и Нуралы Алип. У хозяев потерь нет.

«Рубин» — «Зенит»: статистика личных встреч

Две недели назад соперники уже играли на «Ак Барс Арене» — петербуржцы разгромили команду Рахимова во втором туре РПЛ (4:0). Голами отметились Максим Глушенков, Матео Кассьерра, Педро и Вильзон Изидор. Вендел сделал дубль из ассистов, также результативный пас оформил Артур.

Вендел в матче «Рубин» — «Зенит». Фото Официальный сайт, ФК «Зенит»

Суммарно команды провели между собой 43 поединка в РПЛ: у сине-бело-голубых 22 победы, у казанцев — 12. Еще девять матчей завершились вничью. Однажды клубы встречались в Суперкубке России — в июне 2012 года «Рубин» добился успеха с сухим счетом (2:0). А в 1993-м пересекались в первой лиге: дома «Зенит» выиграл крупно (4:0), на выезде оппоненты разошлись «миром» (2:2).

Прогноз и ставка на матч «Рубин» — «Зенит»

В этом сезоне казанцы ушли с поля без голов лишь однажды — как раз в домашней встрече с «Зенитом» (0:4) во втором туре РПЛ. Огорчить сине-бело-голубых в кубковой игре будет не менее сложно — даже несмотря на то, что Семак проведет ротацию состава. В таком формате петербуржцы разнесли «Факел» (3:0), а суммарно их сухая серия составляет уже пять матчей. Не испытают проблем действующие чемпионы России и теперь.

Рекомендуемая ставка: «Рубин» не забьет за 2.30.