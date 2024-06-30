Нидерланды смазали концовку группового этапа и получили в плей-офф бодрую Румынию. Трехцветные выиграли самую дикую группу ЧЕ

Команда Эдварда Иорданеску не уступила в девяти матчах подряд во всех турнирах.

2 июля в 1/8 финала ЧЕ-2024 Нидерланды встретятся с Румынией. Поединок пройдет на «Альянц Арене» в Мюнхене и начнется в 19:00 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1» стартует в 18:45 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Европы Румыния — Нидерланды 2 июля 2024 года

Аналитики назвали Нидерланды явными фаворитами. Их выигрыш можно взять с коэффициентом 1.47, вероятность этого результата — около 67%. «Мирный» исход по итогам 90 минут игры оценен в 4.30 (22%), успех Румынии — в 8.50 (11%).

На выход парней Эдварда Иорданеску в четвертьфинал можно поставить за 4.70. На продвижение голландцев дальше по сетке — за 1.20.

Тотал больше 2.5 гола оценен в 2.07, ТМ 2.5 — в 1.77. Опция «обе забьют» доступна за 2.25, обратный рынок дан за 1.65.

Аналитики вычислили наиболее вероятный итог встречи — их сразу два: 1:0 или 2:0 в пользу оранжевых. Эксперты предлагают на оба результата одинаковый коэффициент 6.00.

Румыния — Нидерланды: прогноз и анализ матча чемпионата Европы 2 июля 2024 года

Румыния начала групповой этап с впечатляющей победы, в первом туре разгромив Украину со счетом 3:0. Во втором трехцветные уступили Бельгии 0:2. Третий матч против Словакии стал решающим для румын. Обеим командам было достаточно ничьей для выхода в плей-офф. Словакия начала агрессивно и открыла счет на 24-й минуте после удара головой Ондрея Дуды. Румыния ответила с пенальти, который на 37-й реализовал Рэзван Марин.

Во втором тайме игра стала более спокойной, но ливень добавил элемент хаоса, усложнив защитные действия. Обе команды изначально боролись за победу, но после середины второго тайма явно бросили играть и с 75-й минуты ни разу не пробили по воротам.

По итогам группового этапа Румыния, Бельгия, Словакия и Украина набрали по четыре очка. Трехцветные заняли первое место благодаря большему количеству забитых мячей. Это лишь второй чемпионат Европы для этой команды, что делает успех особенно значимым.

Бельгия стала второй. Словакия прошла в плей-офф как одна из лучших команд, занявших третье место. Украина, несмотря на те же четыре набранных очка, покинула турнир из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей.

Сборная Нидерландов начала групповой этап с победы над Польшей. В первом туре она обыграла «орлов» со счетом 2:1. Во втором оранжевые сыграли с Францией вничью со счетом 0:0.

В третьем туре голландцев ждала Австрия — аутсайдер группы, по мнению многих букмекеров и экспертов. Но матч завершился со счетом 3:2 в пользу команда Ральфа Рангника. Австрия забила на шестой минуте, на 59-й, а на 80-й минуте установила окончательный счет. Нидерланды забили дважды: первый мяч на 47-й минуте, второй — на 75-й. Команда Рональда Кумана выглядела слабее тактически, проигрывала борьбу и не смогла противостоять мобильной игре Австрии.

По итогам группового этапа австрийцы набрали шесть очков и заняли первое место в группе D, Франция с пятью баллами стала второй. Нидерланды заняли третье место, Польша — последнее.

Травмы и дисквалификации перед матчем Румыния — Нидерланды

У трехцветных матч пропустит Никушор Банку из-за перебора желтых карточек.

Оранжевые обошлись без травм и дисквалификаций.

Румыния — Нидерланды: статистика личных встреч

Команды встречались 13 раз, из которых шесть были товарищескими. За все время Румыния победила лишь раз, у Нидерландов — девять побед. Еще три встречи закончились вничью.

Прогноз и ставка на матч Румыния — Нидерланды

Трехцветные на групповом этапе показали, что могут эффективно наказывать за ошибки, добиваться нужного счета и играть на результат. В последних пяти играх румыны пропускали всего 0.6 мяча в среднем за 90 минут. В то же время Нидерланды сыграли нестабильно: они на равных конкурировали с Францией, но проваливалились с Австрией. Кроме того, голландцы пропустили от всех соперников, кроме французов, которые неубедительно играют в атаке. Так что бодрые румыны точно напрягут Ван Дейка и оранжевую компанию.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.25.