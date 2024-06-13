На Евро-2000 приезжала еще сборная Югославии.

16 июня сборные Сербии и Англии встретятся в первом туре группового этапа Евро-2024. Поединок соперников по квартету C состоится на «Фельтинс-Арене» в Гельзенкирхене и начнется в 22.00 по московскому времени. Прямой эфир на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1» стартует в 21.45 мск. Также трансляция будет доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Европы Сербия — Англия 16 июня 2024 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ назвали англичан безоговорочными фаворитами: победа парней Гарета Саутгейта доступна с коэффициентом 1.48, это примерно 65% вероятности результата. Триумф Сербии оценили в 7.60 (13%). Ничья — за 4.60 (22%).

Ждете, что «Белые орлы» наберут очки? Хватайте опцию 1Х за 2.65.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.87, обратный вариант — за 1.95.

Специалисты полагают, что команды вряд ли обменяются голами: «обе забьют» дали за 2.05, обратный рынок представлен за 1.78.

Фору (+1) на коллектив Драгана Стойковича предложили с котировкой 2.10. Выигрыш «Трех львов» с Ф (-1) можно взять за 1.75.

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Сербия — Англия: прогноз и анализ матча чемпионата Европы 16 июня 2024 года

Вице-чемпионы Евро-2020 начали новую отборочную кампанию как и положено фавориту: выиграли все четыре встречи с общим счетом 15:1. Сперва поквитались с Италией за финал на «Уэмбли» — увезли три балла из Неаполя (2:1). Решающий гол с пенальти оформил Харри Кейн и попутно стал лучшим бомбардиром в истории сборной Англии. Дальше парни Саутгейта выдали три «сухаря» подряд, в каждом туре отличаясь все чаще и чаще. Для домашней победы над Украиной хватило двух точных ударов, Мальте на выезде забили в два раза больше. Но сильнее остальных пострадала Северная Македония, которая получила на «Олд Траффорд» семь безответных мячей.

В четырех следующих поединках команда «Трех львов» оступилась только дважды — разделила очки с украинцами (1:1) и македонцами (1:1) в ничего не значащем заключительном туре. А между этим снова обыграла Италию (3:1) и Мальту (2:0).

В восьми матчах британцы оформили 22 гола и вошли в шестерку самых результативных сборных квалификации: столько же у Бельгии и Швейцарии, а больше них забили только Испания (25), Франция (29) и Португалия (36). При этом швейцарцы и португальцы провели по 10 игр. С обороной тоже порядок — пропустили всего четыре мяча, реже огорчали только Францию (3) с Португалией (2).

В распоряжении Саутгейта действительно одна из самых ярких атак Евро — достаточно взглянуть на имена. Нападение англичан украшают Харри Кейн, Букайо Сака, Джуд Беллингем, Фил Фоден и Коул Палмер. Все находятся в прекрасной форме и переживают лучший период карьеры. А ведь еще есть Олли Уоткинс, Джеррод Боуэн и Энтони Гордон.

В итоге места в заявке не нашлось Джеку Грилишу и Маркусу Рэшфорду — хотя оба были в составе сборной на двух последних крупных турнирах, Евро-2020 и ЧМ-2022. Тренер объяснил решение тем, что другие игроки провели нынешний сезон сильнее — особенно вторую его половину.

Джек Грилиш (сборная Англии). Фото Getty Images

Однако исключение вингера «Манчестер Сити» все равно сильно шокировало раздевалку: согласно The Telegraph, один из старших членов команды даже лично обратился к Саутгейту, чтобы попытаться понять этот поступок и объяснить его партнерам. При этом отмечается, что никаких намеков на ссору или конфликт внутри коллектива нет.

В четырех последних товарищеских матчах англичане победили однажды. В марте проиграли Бразилии (0:1) и разошлись вничью с Бельгией (2:2). Июнь открыли с разгрома Боснии (3:0), но затем уступили Исландии (0:1).

Сборная Сербии выступит на чемпионате Европы впервые в истории — до четвертьфинала Евро-2000 добиралась еще сборная Югославии. В XXI веке «Белые орлы» не прошли квалификацию пять раз подряд. Ближе всего к поездке на континентальный турнир сербы оказывались в 2020-м: в стыках прошли Норвегию (2:1), но споткнулись на Шотландии. Основное время завершилось вничью (1:1), в серии пенальти сильнее оказались британцы (5:4).

В нынешнем отборочном цикле команда Драгана Стойковича решила все вопросы напрямую: заняла второе место в группе с Венгрией, Черногорией, Литвой и Болгарией. «Белые орлы» дважды уступили венграм с одинаковым счетом (1:2) и пару раз потеряли очки с болгарами (1:1, 2:2), которые финишировали последними. В остальных матчах сербы победили.

Главные герои сборной в квалификации — Александр Митрович и Душан Тадич. Нападающий «Аль-Хиляль» оформил «5+1» по «гол + пас», полузащитник «Фенербахче» — 2+4. Душан Влахович забил три мяча, Филип Младенович сделал три ассиста.

Душан Тадич (сборная Сербии). Фото Getty Images

Самой крупной неудачей коллектива Стойковича в 2024-м остается разгром от России (0:4). Правда, на результат сильно повлияло раннее удаление — Милан Гайич получил прямую красную карточку на 21-й минуте. В следующем мартовском товарняке Сербия обыграла Кипр (1:0). В июне «Белые орлы» провели два контрольных поединка: уступили Австрии (1:2) и прихлопнули Швецию (3:0). После матча с англичанами Тадич и компания встретятся со Словенией и Данией.

Травмы и дисквалификации перед матчем Сербия — Англия

Харри Магуайр пропустит чемпионат Европы из-за повреждения икроножной мышцы. Зато в заявке нашлось место другому травмированному защитнику «Манчестер Юнайтед» — Люку Шоу. Его беспокоит бедро, но Саутгейт надеется, что латераль будет готов ко второй игре группового этапа.

Харри Магуайр и Люк Шоу (сборная Англии). Фото Getty Images

Сербия — Англия: статистика личных встреч

В XXI веке сборные пересекались лишь однажды — в июне 2003-го англичане победили в товарищеской игре, которая прошла на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере. Стивен Джеррард открыл счет на 35-й минуте, Ненад Естрович сравнял незадолго до свистка на перерыва. Решающий мяч на 83-й минуте со штрафного вколотил Джо Коул.

В том поединке принял участие Гарет Саутгейт: нынешний тренер «Трех львов» вышел в стартовом составе и в перерыве был заменен на Джона Терри.

Прогноз и ставка на матч Сербия — Англия

Саутгейта часто критикуют за осторожную тактику, хотя он располагает одним из самых ярких нападений мира. Но ради результата тренер «Трех львов» готов на все — даже заставить Харри Кейна и Джуда Беллингема большую часть времени проводить за линией мяча.

Например, на групповом этапе прошлого Евро англичане выстрадали две минимальные победы (1:0) над Хорватией и Чехией и нулевую ничью с Шотландией — этого хватило для выхода в плей-офф с первого места. Стоит ожидать нечто похожее и теперь, а желающих зажигать Фодена, Сака, Палмера и остальных остается только пожалеть.

Рекомендуемая ставка: победа Англии и ТМ 3.5 за 2.15.

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