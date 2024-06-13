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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 15:15

Англия привезла в Германию одну из самых ярких атак турнира. Первый тест — Сербия, которая вышла на Евро впервые в XXI веке

Прогноз и ставка на матч чемпионата Европы Сербия — Англия 16 июня 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Харри Кейн (сборная Англии).
Фото Getty Images
Джек Грилиш (сборная Англии).
Фото Getty Images
Душан Тадич (сборная Сербии).
Фото Getty Images
Харри Магуайр и Люк Шоу (сборная Англии).
Фото Getty Images
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На Евро-2000 приезжала еще сборная Югославии.

16 июня сборные Сербии и Англии встретятся в первом туре группового этапа Евро-2024. Поединок соперников по квартету C состоится на «Фельтинс-Арене» в Гельзенкирхене и начнется в 22.00 по московскому времени. Прямой эфир на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1» стартует в 21.45 мск. Также трансляция будет доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Чемпионат Европы. Группа C
16 июн, 22:00. Veltins-Arena (Гельзенкирхен)
Сербия
Англия

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Европы Сербия — Англия 16 июня 2024 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ назвали англичан безоговорочными фаворитами: победа парней Гарета Саутгейта доступна с коэффициентом 1.48, это примерно 65% вероятности результата. Триумф Сербии оценили в 7.60 (13%). Ничья — за 4.60 (22%).

Ждете, что «Белые орлы» наберут очки? Хватайте опцию 1Х за 2.65.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.87, обратный вариант — за 1.95.

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Специалисты полагают, что команды вряд ли обменяются голами: «обе забьют» дали за 2.05, обратный рынок представлен за 1.78.

Фору (+1) на коллектив Драгана Стойковича предложили с котировкой 2.10. Выигрыш «Трех львов» с Ф (-1) можно взять за 1.75.

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Сербия — Англия: прогноз и анализ матча чемпионата Европы 16 июня 2024 года

Вице-чемпионы Евро-2020 начали новую отборочную кампанию как и положено фавориту: выиграли все четыре встречи с общим счетом 15:1. Сперва поквитались с Италией за финал на «Уэмбли» — увезли три балла из Неаполя (2:1). Решающий гол с пенальти оформил Харри Кейн и попутно стал лучшим бомбардиром в истории сборной Англии. Дальше парни Саутгейта выдали три «сухаря» подряд, в каждом туре отличаясь все чаще и чаще. Для домашней победы над Украиной хватило двух точных ударов, Мальте на выезде забили в два раза больше. Но сильнее остальных пострадала Северная Македония, которая получила на «Олд Траффорд» семь безответных мячей.

В четырех следующих поединках команда «Трех львов» оступилась только дважды — разделила очки с украинцами (1:1) и македонцами (1:1) в ничего не значащем заключительном туре. А между этим снова обыграла Италию (3:1) и Мальту (2:0).

В восьми матчах британцы оформили 22 гола и вошли в шестерку самых результативных сборных квалификации: столько же у Бельгии и Швейцарии, а больше них забили только Испания (25), Франция (29) и Португалия (36). При этом швейцарцы и португальцы провели по 10 игр. С обороной тоже порядок — пропустили всего четыре мяча, реже огорчали только Францию (3) с Португалией (2).

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В распоряжении Саутгейта действительно одна из самых ярких атак Евро — достаточно взглянуть на имена. Нападение англичан украшают Харри Кейн, Букайо Сака, Джуд Беллингем, Фил Фоден и Коул Палмер. Все находятся в прекрасной форме и переживают лучший период карьеры. А ведь еще есть Олли Уоткинс, Джеррод Боуэн и Энтони Гордон.

В итоге места в заявке не нашлось Джеку Грилишу и Маркусу Рэшфорду — хотя оба были в составе сборной на двух последних крупных турнирах, Евро-2020 и ЧМ-2022. Тренер объяснил решение тем, что другие игроки провели нынешний сезон сильнее — особенно вторую его половину.

Джек Грилиш (сборная Англии).
Фото Getty Images

Однако исключение вингера «Манчестер Сити» все равно сильно шокировало раздевалку: согласно The Telegraph, один из старших членов команды даже лично обратился к Саутгейту, чтобы попытаться понять этот поступок и объяснить его партнерам. При этом отмечается, что никаких намеков на ссору или конфликт внутри коллектива нет.

В четырех последних товарищеских матчах англичане победили однажды. В марте проиграли Бразилии (0:1) и разошлись вничью с Бельгией (2:2). Июнь открыли с разгрома Боснии (3:0), но затем уступили Исландии (0:1).

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Сборная Сербии выступит на чемпионате Европы впервые в истории — до четвертьфинала Евро-2000 добиралась еще сборная Югославии. В XXI веке «Белые орлы» не прошли квалификацию пять раз подряд. Ближе всего к поездке на континентальный турнир сербы оказывались в 2020-м: в стыках прошли Норвегию (2:1), но споткнулись на Шотландии. Основное время завершилось вничью (1:1), в серии пенальти сильнее оказались британцы (5:4).

В нынешнем отборочном цикле команда Драгана Стойковича решила все вопросы напрямую: заняла второе место в группе с Венгрией, Черногорией, Литвой и Болгарией. «Белые орлы» дважды уступили венграм с одинаковым счетом (1:2) и пару раз потеряли очки с болгарами (1:1, 2:2), которые финишировали последними. В остальных матчах сербы победили.

Главные герои сборной в квалификации — Александр Митрович и Душан Тадич. Нападающий «Аль-Хиляль» оформил «5+1» по «гол + пас», полузащитник «Фенербахче» — 2+4. Душан Влахович забил три мяча, Филип Младенович сделал три ассиста.

Душан Тадич (сборная Сербии).
Фото Getty Images

Самой крупной неудачей коллектива Стойковича в 2024-м остается разгром от России (0:4). Правда, на результат сильно повлияло раннее удаление — Милан Гайич получил прямую красную карточку на 21-й минуте. В следующем мартовском товарняке Сербия обыграла Кипр (1:0). В июне «Белые орлы» провели два контрольных поединка: уступили Австрии (1:2) и прихлопнули Швецию (3:0). После матча с англичанами Тадич и компания встретятся со Словенией и Данией.

Травмы и дисквалификации перед матчем Сербия — Англия

Харри Магуайр пропустит чемпионат Европы из-за повреждения икроножной мышцы. Зато в заявке нашлось место другому травмированному защитнику «Манчестер Юнайтед» — Люку Шоу. Его беспокоит бедро, но Саутгейт надеется, что латераль будет готов ко второй игре группового этапа.

Харри Магуайр и Люк Шоу (сборная Англии).
Фото Getty Images

Сербия — Англия: статистика личных встреч

В XXI веке сборные пересекались лишь однажды — в июне 2003-го англичане победили в товарищеской игре, которая прошла на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере. Стивен Джеррард открыл счет на 35-й минуте, Ненад Естрович сравнял незадолго до свистка на перерыва. Решающий мяч на 83-й минуте со штрафного вколотил Джо Коул.

В том поединке принял участие Гарет Саутгейт: нынешний тренер «Трех львов» вышел в стартовом составе и в перерыве был заменен на Джона Терри.

Прогноз и ставка на матч Сербия — Англия

Саутгейта часто критикуют за осторожную тактику, хотя он располагает одним из самых ярких нападений мира. Но ради результата тренер «Трех львов» готов на все — даже заставить Харри Кейна и Джуда Беллингема большую часть времени проводить за линией мяча.

Например, на групповом этапе прошлого Евро англичане выстрадали две минимальные победы (1:0) над Хорватией и Чехией и нулевую ничью с Шотландией — этого хватило для выхода в плей-офф с первого места. Стоит ожидать нечто похожее и теперь, а желающих зажигать Фодена, Сака, Палмера и остальных остается только пожалеть.

Рекомендуемая ставка: победа Англии и ТМ 3.5 за 2.15.

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