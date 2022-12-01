2 декабря в решающем матче группы G сойдутся европейские сборные — Швейцария и Сербия. Встреча третьего тура группового этапа чемпионата мира в Катаре начнется в 22.00 по московскому времени на «Стадионе 974» в Дохе. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru, старт трансляции — в 21.45 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ Сербия — Швейцария 2 декабря 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Сербию небольшим фаворитом встречи. На ее победу можно поставить с коэффициентом 2.60, приблизительная вероятность исхода — 38%. Ничья доступна за 3.40 (28%), успех Швейцарии — за 2.90 (34%).

На чемпионате мира в России команды также встречались в группе, и тогда победила Швейцария (2:1). На то, что она снова не уступит, котировка — 1.56.

Сербы подарили один из увлекательнейших матчей турнира — против Камеруна во втором туре. Соперники забили на двоих шесть мячей (3:3). Учитывая результативность команды «Белых орлов», рассмотрите ставку на ТБ 2.5 гола за 2.08. ТМ 2.5 идет за 1.84.

Вариант «обе забьют» оценен приятными 1.83, «обе забьют — нет» идет за 1.98.

Что покажут в предстоящей встрече нападающие команд — Александр Митрович и Брель Эмболо? На гол серба котировка — 3.20, на точный удар швейцарца — 4.00.

Сборная Сербии в матче с Камеруном установила рекорд — стала первой командой в истории ЧМ, забившей два мяча в компенсированное к первому тайму время. На гол в добавленное к стартовой или второй 45-минутке время коэффициент — 2.95.

Дубль одного из игроков можно взять за 3.85, хет-трик — за 17.0, автогол — за 6.00.

Наиболее вероятный точный счет — 1:1 за 6.20.

Сербия — Швейцария: прогноз и анализ матча ЧМ 2 декабря 2022 года

Сборная Сербии упустила великолепную возможность улучшить шансы на выход в плей-офф чемпионата мира. Во втором туре команда Драгана Стойковича вела 3:1 у Камеруна и имела моменты, чтобы увеличить преимущество, но пропустила дважды за три минуты и поделила очки с аутсайдером группы. В результате перед заключительной встречей со Швейцарией у сербов всего один балл в таблице, у будущего соперника — три. Только победа позволит «Белым орлам» продолжить борьбу за трофей.

Добиться ее будет непросто, потому что что-то нужно делать с обороной. В этом году Сербия провела 11 матчей и пропустила уже 14 мячей — в среднем 1.27 за 90 минут. Не радует и статистика непосредственно на ЧМ — из 11 игр в финальном турнире мундиаля сербы не пропустили только в двух, а суммарно в их ворота влетели 22 мяча (два за матч). На то, что Швейцария отличится больше одного раза, котировка — 2.60.

Правда, Гранит Джака и компания в 2022-м редко добиваются подобного результата — отличились дважды всего в двух встречах из 11. И сами много пропускают — 15 голов на том же отрезке (в среднем 1.36 за матч). В Катаре швейцарцы сосредоточились на игре в обороне и действуют надежно: всухую победили Камерун (1:0) и заставили потрудиться Бразилию — пентакампеоны забили единственный мяч на 83-й минуте.

Прогноз и ставка на матч Сербия — Швейцария

Этот матч будет осторожным со стороны обеих команд. Камерун вряд ли обыграет Бразилию, а это значит, что сербы и швейцарцы разыграют между собой вторую путевку в 1/8. Торопиться им будет некуда, они будут аккуратно раскачивать оборону друг друга. Поэтому много голов в этом противостоянии ждать не стоит.

При этом Швейцария выглядит крепче соперника, да и единственный матч между сборными на ЧМ-2018 завершился в их пользу (2:1). Та победа помогла тогда еще команде Владимира Петковича выйти в плей-офф. Скорее всего, им удастся сдержать Митровича с Влаховичем и на этот раз.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТМ 4.5 за 1.70.