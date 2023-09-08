Северная Македония не пустила Италию на ЧМ-2022. Спаллетти и Кьеза отомстят

Прогнозы на спорт
Сегодня, 09:15
9 сентября сборная Италии проведет третий поединок в отборочном турнире Евро-2024, соперник «Скуадры адзурры» — Северная Македония. Игра пройдет в Скопье на стадионе «Тоше Проески», стартовый свисток француза Франсуа Летексье прозвучит в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут телеканал «Матч ТВ» (с 21.35 мск) и онлайн-платформа «Okko Спорт».
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают гостей огромными фаворитами: коэффициент на победу подопечных Лучано Спаллетти — 1.34, что составляет примерно 73% вероятности. Выигрыш хозяев поля предложен за 10.0 (9%), даже на ничью котировка гораздо ниже — 5.22 (18%).
Македонцы влетели в двух последних турах квалификации с унизительным общим счетом (2:10), особенно болезненно по команде с Балкан проехалась Англия (7:0). При этом именно «Красные львы» не пустили итальянцев на ЧМ-2022: в полуфинале плей-офф квалификации добились сенсационного успеха (1:0). Поставить на то, что в предстоящей встрече Северная Македония не уступит, можно за 3.42.
Правда, три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка намекают на серьезное превосходство гостей:
• 2:0 в пользу Италии — за 5.57;
• 1:0 — за 6.00;
• 3:0 — за 7.48.
Сборные пересекались трижды в истории и всего однажды пробили отметку в три забитых мяча на двоих. Тотал больше 2.5 гола на предстоящий матч можно взять за 1.76, ТМ 2.5 — за 2.12.
Вероятность увидеть обмен точными ударами оценена в 2.24, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.64.
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К пятому туру отборочного этапа соперники набрали одинаковое количество очков — по три. Команды оформили по одной победе. Обе обыграли Мальту: Северная Македония с минимальной разницей (2:1), Италия — чуть более уверенно (2:0). Равенство очков обусловлено количеством матчей, которое провели оппоненты. Так как в группе С находится пять сборных, календарь сдвинут: «Скуадра адзурра» выходила на поле лишь дважды, «Красные рыси» — трижды.
Также оба коллектива потерпели поражения от англичан, но в отличие от балканцев Италия уступила минимально (1:2). Разгром от Англии (0:7) сделал Македонию одной из самых пропускающих команд отборочного этапа: за три тура «Красные львы» получили в свои ворота уже 11 пробоин, больше только у Гибралтара (12), Сан-Марино (13) и Лихтенштейна (14).
Итальянцы в предстоящем поединке постараются поправить статистику забитых мячей. За два матча Италия выжала три метких выстрела: меньше отличилась только Мальта (один), а больше даже у Северной Македонии (четыре). В неплохой форме к сражению с македонцами подошел нападающий Федерико Кьеза — у него два гола в трех турах серии А.
Ждете яркой игры от парней Спаллетти? Индивидуальный тотал гостей больше 2.5 точных удара можно взять за 2.35, ИТМ2 (2.5) — за 1.54. Правда, последняя встреча сборных закончилась сухой победой Македонии (1:0) — этот результат не пустил Италию на ЧМ-2022.
«Красные рыси» не пустили итальянцев на мундиаль в Катаре, но тот результат скорее невероятная неожиданность, чем закономерный итог. Истинная сила македонцев видна в текущей отборочной кампании: справились только с совсем слабой Мальтой (2:1), но уступили Украине (2:3) и Англии (0:7). Италия находится примерно на одном уровне с предыдущими обидчиками балканцев.
Тем более что предстоящий матч станет первым для Лучано Спаллетти во главе сборной. В таких случаях игроки часто раскрепощаются и стараются продемонстрировать максимум перед новым коучем. Северная Македония — отличный соперник для удачного старта карьеры Лучано в национальной команде.
Рекомендуемая ставка: Ф2(-1.5) за 1.98.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|00:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -