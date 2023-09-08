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Сегодня, 09:15

Северная Македония не пустила Италию на ЧМ-2022. Спаллетти и Кьеза отомстят

Прогноз и ставка на матч квалификации Евро-2024 Северная Македония — Италия 9 сентября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Лучано Спаллетти.
Фото Global Look Press
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Лучано дебютирует во главе «Скуадры адзурры».

9 сентября сборная Италии проведет третий поединок в отборочном турнире Евро-2024, соперник «Скуадры адзурры» — Северная Македония. Игра пройдет в Скопье на стадионе «Тоше Проески», стартовый свисток француза Франсуа Летексье прозвучит в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут телеканал «Матч ТВ» (с 21.35 мск) и онлайн-платформа «Okko Спорт».

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа C
09 сент, 21:45. Tose Proeski Arena (Скопье)
Северная Македония
Италия

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Евро-2024 Северная Македония — Италия 9 сентября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают гостей огромными фаворитами: коэффициент на победу подопечных Лучано Спаллетти — 1.34, что составляет примерно 73% вероятности. Выигрыш хозяев поля предложен за 10.0 (9%), даже на ничью котировка гораздо ниже — 5.22 (18%).

Македонцы влетели в двух последних турах квалификации с унизительным общим счетом (2:10), особенно болезненно по команде с Балкан проехалась Англия (7:0). При этом именно «Красные львы» не пустили итальянцев на ЧМ-2022: в полуфинале плей-офф квалификации добились сенсационного успеха (1:0). Поставить на то, что в предстоящей встрече Северная Македония не уступит, можно за 3.42.

Правда, три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка намекают на серьезное превосходство гостей:

• 2:0 в пользу Италии — за 5.57;

• 1:0 — за 6.00;

• 3:0 — за 7.48.

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Сборные пересекались трижды в истории и всего однажды пробили отметку в три забитых мяча на двоих. Тотал больше 2.5 гола на предстоящий матч можно взять за 1.76, ТМ 2.5 — за 2.12.

Вероятность увидеть обмен точными ударами оценена в 2.24, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.64.

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Северная Македония — Италия: прогноз и анализ матча квалификации Евро-2024 9 сентября 2023 года

К пятому туру отборочного этапа соперники набрали одинаковое количество очков — по три. Команды оформили по одной победе. Обе обыграли Мальту: Северная Македония с минимальной разницей (2:1), Италия — чуть более уверенно (2:0). Равенство очков обусловлено количеством матчей, которое провели оппоненты. Так как в группе С находится пять сборных, календарь сдвинут: «Скуадра адзурра» выходила на поле лишь дважды, «Красные рыси» — трижды.

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Также оба коллектива потерпели поражения от англичан, но в отличие от балканцев Италия уступила минимально (1:2). Разгром от Англии (0:7) сделал Македонию одной из самых пропускающих команд отборочного этапа: за три тура «Красные львы» получили в свои ворота уже 11 пробоин, больше только у Гибралтара (12), Сан-Марино (13) и Лихтенштейна (14).

Итальянцы в предстоящем поединке постараются поправить статистику забитых мячей. За два матча Италия выжала три метких выстрела: меньше отличилась только Мальта (один), а больше даже у Северной Македонии (четыре). В неплохой форме к сражению с македонцами подошел нападающий Федерико Кьеза — у него два гола в трех турах серии А.

Ждете яркой игры от парней Спаллетти? Индивидуальный тотал гостей больше 2.5 точных удара можно взять за 2.35, ИТМ2 (2.5) — за 1.54. Правда, последняя встреча сборных закончилась сухой победой Македонии (1:0) — этот результат не пустил Италию на ЧМ-2022.

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Прогноз и ставка на матч Северная Македония — Италия

«Красные рыси» не пустили итальянцев на мундиаль в Катаре, но тот результат скорее невероятная неожиданность, чем закономерный итог. Истинная сила македонцев видна в текущей отборочной кампании: справились только с совсем слабой Мальтой (2:1), но уступили Украине (2:3) и Англии (0:7). Италия находится примерно на одном уровне с предыдущими обидчиками балканцев.

Тем более что предстоящий матч станет первым для Лучано Спаллетти во главе сборной. В таких случаях игроки часто раскрепощаются и стараются продемонстрировать максимум перед новым коучем. Северная Македония — отличный соперник для удачного старта карьеры Лучано в национальной команде.

Рекомендуемая ставка: Ф2(-1.5) за 1.98.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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