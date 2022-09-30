Экс-тренер «Реала» висит на волоске.

Чемпионат Испании перезапускается после международной паузы — в седьмом туре «Севилья» сыграет с «Атлетико», игра начнется в 19.30 по московскому времени на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Севилья» — «Атлетико» 1 октября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами гостей. Поставить на победу «Атлетико» можно за 2.60, это примерно 38% вероятности исхода. Успех хозяев оценили в 3.00 (33%), ничью — в 3.20 (29%).

Если считаете, что команда Лопетеги не проиграет дома, поставьте на это за 1.53.

Или подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 2.07, Ф2(0) — за 1.81.

Эксперты убеждены, что результативной встречи ждать не стоит. Тотал меньше 2.5 мяча доступен за 1.67.

Огорчат ли команды друг друга? Вариант «обе забьют» предложен за 1.98, обратный исход — за 1.83.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 6.00.

«Севилья» — «Атлетико»: прогноз и анализ матча ла лиги 1 октября 2022 года

Вряд ли «Севилья» переживала более жалкие времена при Лопетеги, чем нынешние. В этом сезоне (начиная с 12 августа) красно-белые победили лишь однажды — в матче против «Эспаньола» (3:2). В остальном — печальное зрелище, «Севилья» не справилась ни с «Осасуной», ни с «Альмерией», ни с «Копенгагеном».

Еще под дых ударило расписание, ведь команде Лопетеги пришлось играть два матча подряд с грандами — «Барселоной» и «Сити». Иначе как провальными эти встречи не назовешь — каталонцы победили 3:0, «горожане» — 4:0. Против больших команд у севильцев не получается совсем. Да и с другими пока тоже не особо.

Хулен Лопетеги тем не менее держится за кресло. На месте руководства было бы странно его уволить — большая часть вины за нынешние результаты все же лежит на самих боссах. Ведь именно они устроили летнюю распродажу, отдав двух основных центральных защитников и вингера. Кунде, Карлос и Окампос суммарно принесли 85 миллионов евро — взамен клуб потратил 28 миллионов на двух перспективных футболистов, а остальное добил арендами и свободными агентами. Было бы странно ожидать иного результата при таком подходе.

У Симеоне ситуация похожая. «Матрасники» выступают явно слабее своих возможностей, однако руководство через медиа уже сообщило, что верит в аргентинца и увольнять его не собирается. К тому же, как и в случае с Лопетеги, вины тренера не так много — вмешались травмы (Облак, Регилон, Савич, Хименес и другие перманентно в лазарете) и чисто «политические» забавы руководства вроде истории с Гризманном. Футболист как бы есть, но задействовать его в полную силу нельзя.

Свет в конце мадридского тоннеля все же виден. Постепенно люди выбираются с больничных, тот же Облак уже оказался в строю против «Реала», да и по игре все не так плохо — «Атлетико» повозил «бланкос» в дерби, пусть и проиграл (1:2). Защитников Симеоне тоже подбадривает, правда своеобразно: испанские медиа пестрят о том, что тренер не доволен обороной в этом сезоне и готов даже выписать Пике из «Барселоны» на помощь. Если шантаж подействует, а Облак наберет кондиции, то у «Севильи» есть все шансы уйти с поля без гола. Поставить на это можно за 2.90.

Прогноз и ставка на матч «Севилья» — «Атлетико»

«Севилья» победила «Эспаньол» и с тех пор дважды сыграла вничью. Хороший результат? Вроде бы красно-белые не проигрывают три матча. С другой стороны, с 12 августа у них по-прежнему одна победа и слабая результативность.

Напротив — «Атлетико». Да, проблемный, но у него все же сложности иного характера. Задача Симеоне — борьба за титул, а «Севилья» теперь близка к войне за середину таблицы. И даже если вины Хулена Лопетеги в ситуации мало, очередной провал ему могут не простить. Уволят ли его после матча? Кто знает, но Диего Симеоне точно даст повод.

Рекомендуемая ставка: П2 за 2.60.