Кажется, Хави вот-вот уволят из «Барселоны». В последнем матче у руля каталонцев ему противостоит вялая «Севилья»

Прогнозы на спорт
Сегодня, 21:15
26 мая «Барселона» закроет сезон выездом к «Севилье» в 38-м туре чемпионата Испании. Команды сойдутся на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».
Букмекерская компания ФОНБЕТ считает «блауграну» фаворитом. На ее триумф можно поставить с коэффициентом 1.80, вероятность такого исхода — примерно 53%. Дележ очков доступен за 4.10 (23%), успех севильцев — за 3.95 (24%).
Красно-белые проиграли в четырех очных встречах подряд. Считаете, что «рохибланкос» испортят каталонцам финал сезона? 1Х идет за 2.00.
Тотал больше трех мячей оценен в 1.80, ТМ 3 — в 2.90. Обмен голами предлагают за 1.50, обратный рынок дали за 2.60.
Самые вероятные результаты игры, по версии аналитиков ФОНБЕТ, — ничья 1:1 или 2:1 в пользу «Барсы» за 9.00.
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Андалусийцы провели неудачную кампанию — и заняли 13-е место. При определенных раскладах в случае победы над «Барсой» парни Кике Флореса заберутся в десятку. Но это не отменит главного: еврокубков в следующем сезоне «Рамон Санчес Писхуан» не увидит.
В этом чемпионате «рохибланкос» очень много пропускали (52). Больше только у «Осасуны» (55), «Сельты» (55) и пары глухих аутсайдеров — «Гранады» (72) и «Альмерии» (74). По забитым мячам (47) красно-белые замыкают девятку.
При этом «Севилья» выступала в Лиге чемпионов. В квартете с «Арсеналом», ПСВ и «Лансом» андалусийцы заняли последнее место. Они ни разу не победили и проиграли в четырех встречах из шести. На групповом этапе хуже себя проявила только «Црвена Звезда», набрав всего один балл. Из Кубка Испании команда Флореса выбыла в 1/4 финала, проиграв «Атлетико» (0:1).
Лучший снайпер «рохибланкос» — Юссеф Эн-Несири (19 мячей во всех турнирах). Серхио Рамос забил семь голов, Исаак Роберо отличился шесть раз.
«Барселона» проиграла чемпионат Испании «Реалу», но вырвала второе место у бойкой «Жироны». Команда Хави обогнала Артема Довбика и компанию на четыре балла и гарантировала серебро за тур до финиша.
Каталонцы — третий клуб ла лиги по результативности (77) и четвертый по надежности обороны (43 пропущенных).
В семи прошлых встречах во всех турнирах сине-гранатовые уступили трижды, в списке обидчиков — «ПСЖ» (1:4), «Реал» (2:3) и «Жирона» (2:4). .Из Кубка Испании «блауграну» в январе выбил «Атлетик» (2:4), который в результате забрал трофей.
Лучший по гол+пас в составе «Барсы» — Роберт Левандовски (25+9 во всех турнирах). На второй строчке — Рафинья (10+12). Тройку замыкает Илкай Гюндоган (5+13). Также в топе бомбардиров и ассистентов Жоау Феликс (10+6) и Ферран Торрес (11+4).
Травмы и дисквалификации перед матчем «Севилья» — «Барселона»
У «рохибланкос» травмированы Джибриль Соу, Оливер Торрес, Неманья Гудель, Исаак Ромеро, Эрик Ламела и легендарный Хесус Навас. Из-за перебора карточек игру пропустит Кике Салас.
У «блауграны» из-за травм выпали Гави, Алехандро Бальде и Френки де Йонг. Дисквалификаций нет.
В первом круге чемпионата Испании андалусийцы уступили (0:1). На дистанции из 10 встреч во всех турнирах «Барса» выиграла шесть раз, «Севилья» — один, два поединка завершились вничью.
В ла лиге команды сталкивались 159 раз. У красно-белых — 36 побед, у сине-гранатовых — 88, в 35 матчах разошлись миром.
Клубы завершают сезон с разной степенью неудовлетворенности и хотели бы стереть его из памяти. Андалусийцы зависли в середине таблицы, ужасно выступили в ЛЧ и не попали в еврокубки на следующий сезон. А сине-гранатовые не взяли ни одного трофея и наблюдали худшее зрелище для каталонцев — чемпионский парад «Реала». Поэтому финальный тур вряд ли станет для обеих команд большим праздником. К тому же возможная отставка Хави и бесконечные скандалы не добавляют хорошего настроения раздевалке «блауграны».
Очные встречи соперников редко бывают обоюдоострыми — в семи из 10 матчей не прошла ставка на обмен голами. К тому же «Севилья» в этом сезоне не блещет в атаке.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют — нет» за 2.60.
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