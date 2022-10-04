Англичанин — новая цель суперклубов.

Продолжается Лига чемпионов. В третьем туре группового этапа «Севилья» примет «Боруссию» на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Матч начнется в 22.00 по московскому времени, в прямом эфире его покажут на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 3». Стартует трансляция в 21.45 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Севилья» — «Боруссия» 5 октября 2022 года

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами встречи гостей. На победу «Боруссии» можно поставить за 2.46, это приблизительно 40% вероятности. Успех «Севильи» оценили в 2.90 (34%), ничью — в 3.50 (26%).

Если считаете, что команда Лопетеги может не уступить дома немцам, поставьте на это за 1.59.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 2.10, Ф2(0) — за 1.78.

Может ли «Севилья» оформить минимум два мяча? Не исключено, котировка на ИТБ1 (1.5) — 2.37. У «шмелей» шанс еще выше, коэффициент — 2.13.

Эксперты ожидают результативного матча — тотал больше 2.5 мяча они оценили в 1.80.

Вариант «обе забьют» тоже под сомнение не ставится — 1.66 против 2.22 на обратный исход.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 6.60.

«Севилья» — «Боруссия»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 5 октября 2022 года

Руководство подобрало двух кандидатов на замену Хулену Лопетеги. Примерно так обстоят дела в «Севилье», команде топ-4 ла лиги прошлого сезона. За что тренера отправляют в отставку? За то, что в этом сезоне красно-белые победили лишь один раз, скатились на дно таблицы и рискуют закончить групповой этап Лиги в тяжкой борьбе за третью строчку.

Поражение от Диего Симеоне в прошлом туре ла лиги ожидаемо запустило разговоры о том, что Лопетеги пора на покой. Даже известны имена кандидатов — Марселино Тораль (экс-«Атлетик») и Хорхе Сампаоли (экс-«Марсель»). Вероятно, если специалист уступит «Боруссии», кресло под ним закачается с максимальной амплитудой.

А в том, что это случится, сомнений мало. «Севилья» совсем плоха, что отчетливо видно на примере игры с «Атлетико». Диего Симеоне просто укатал красно-белых в газон, несмотря на то что мадридцы сами далеки от идеального состояния. Проблемы Лопетеги системные — команда плохо обороняется (пропускают почти больше всех в лиге), но что еще важнее — беззубо атакует. Звезды прошлых лет, Рафаэль Мир и Юссуф Эн-Несири, сейчас совсем не блещут и забили один гол на двоих в этом сезоне. С такими показателями «Боруссии» нечего бояться.

Дортмундцы тоже не в суперформе, но у них хотя бы есть Джуд Беллингем — на этом парне держится полузащита «Боруссии». Недаром в последние дни валом пошли сообщения, что англичанина хотят «Ливерпуль» и «Челси», а немного раньше из «Реала» приходило предупреждение — на игрока рассчитывают в Мадриде. Наверняка Беллингем вдохновится таким вниманием и продолжит разрывать. Тем более, что кроме него особо некому — Ройс травмирован, под вопросом Хуммельс, вероятно не сыграет Рейна (отдавший два ассиста против «Копенгагена). Нападающие у «Боруссии» после ухода Холлана никакие, так что Джуду придется отдуваться за всех. Поэтому не особо верится в высокую результативность матча — два мяча «Боруссии» можно взять за 3.20.

Прогноз и ставка на матч «Севилья» — «Боруссия»

Симеоне ранил Хулена Лопетеги, Терзич видимо его добьет. Но, как и в случае с «Атлетико», циничной и даже унизительной разборки ждать не стоит — разница в классе, особенно в текущих условиях, небольшая. Просто у «Севильи» совсем разладилась игра в каждой линии. А у «Боруссии» нет — там просто недостаток игроков. Но, несмотря на это, есть Джуд Беллингем — лучший в команде против «Сити». И один из лучших в составе вообще — так что ждем победы.

Рекомендуемая ставка: победа «Боруссии» за 2.46.