Венгрия проиграла дважды с общим счетом 1:5 и все равно может выйти в плей-офф. Для этого надо громить Шотландию

Британцы не забивали больше одного мяча в матчах ЧЕ.

23 июня в третьем туре ЧЕ-2024 Шотландия встретится с Венгрией. Команды выступают в группе А, в которой борются с Германией и Швейцарией. Синие идут третьими с одним набранным очком, венгры замыкают квартет после двух поражений. Поединок пройдет на стадионе «МХП-Арена» в Штутгарте и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире его покажет онлайн-платформа Okko по платной подписке.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Европы Шотландия — Венгрия 23 июня 2024 года

Букмекеры считают мадьяров минимальным фаворитом. На их триумф можно поставить с коэффициентом 2.55, вероятность такого исхода — примерно 39%. Успех шотландцев доступен за идентичные 2.65 (37%). Дележ очков — за 3.85 (24%).

В прошлом туре британцы сыграли вничью со Швейцарией (1:1), а венгры проиграли Германии (0:2). Второе непоражение парней Стива Кларка кряду идет за 1.57.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.72, ТМ 2.5 — в 2.15. Обмен голами предлагают за 1.69, обратный рынок дали за 2.32.

Самый вероятный результат игры, по версии аналитиков, — ничья 1:1 за 7.05.

Шотландия — Венгрия: прогноз и анализ матча чемпионата Европы 23 июня 2024 года

После разгрома от Германии (1:5) британцы показали себя очень достойно и сыграли вничью со Швейцарией (1:1). По ходу игры шотландцы проявляли себя уверенно, часто играя первым номером. Однако им не хватало удачи и мастерства, чтобы реализовать свои моменты и вырвать победу.

Обе сборные внесли изменения в схемы. Швейцария усилила середину поля, поставив двух опорных полузащитников и переместив Джердана Шакири на позицию под нападающими, что позволило ему играть более свободно и эффективно. Шотландия в свою очередь выбрала атакующую схему с двумя форвардами, одним из которых стал полузащитник Джон Макгинн, а Скотта Мактоминея расположили в центре поля.

Скотт Мактоминей (сборная Шотландии). Фото Getty Images

Парни Стива Кларка открыли счет уже на 13-й минуте: Каллум Макгрегор ассистировал Мактоминею, который забил девятый гол за сборную. Однако на 26-й минуте Шакири сравнял, воспользовавшись ошибкой шотландской обороны. В том моменте Энтони Ролстон неудачно отдал пас назад, позволив Джердану решить исход в одно касание.

Гол Мактоминея также стал результатом привоза: Фабиан Шер помешал вратарю Янну Зоммеру поймать мяч, и тот оказался в сетке. Таким образом, оба мяча были во многом вызваны ошибками, что подчеркивает накал борьбы и концентрацию команд.

Шотландцы не могут выиграть на втором Евро подряд, а за всю историю их выступлений на континентальном турнире лишь однажды они забивали больше одного гола за матч.

Матч между Германией и Венгрией завершился в пользу «Бундестим» (2:0), однако венгры оказали достойное сопротивление. Состав немецкой команды остался неизменным, тогда как мадьяры произвели несколько перестановок: вместо Адама Салаи и Адама Ланга вышли Бенджамин Болла и Марто Дардаи. Схема игры не изменилась, но Аттила Фиола переместился с позиции правого вингера на место правого центрального защитника.

На 22-й минуте Джамал Мусиала открыл счет, воспользовавшись передачей Илкая Гюндогана. На 67-й минуте Гюндоган забил сам, получив пас от Миттельштедта. Венгерская команда не сдавалась до самого конца, пытаясь изменить ход игры, но им не удалось пробить немецкую оборону.

Ребята Юлиана Нагельсманна играли почти идеально, но и венгры проявили смелость, не побоявшись более сильного соперника. В первом тайме команда Марко Росси выглядела несколько напряженной, играя неорганизованно, хотя и с видимым желанием. Тем не менее во второй половине матча, когда уже нечего было терять, венгры продемонстрировали более уверенную игру, создали несколько опасных моментов и даже прошили Мануэля Нойера, но взятие ворот отменили из-за офсайда.

Сборная Венгрии. Фото Getty Images

Удивительно, но даже два поражения с общим счетом 1:5 не исключают шансы мадьяров на выход в плей-офф, и теперь им предстоит решающий матч против Шотландии, в котором необходимо одержать как можно более крупную победу.

Если Германия наберет очки в заключительном туре, то гарантирует себе первое место в группе А и в 1/8 финала сыграет со второй командой квартета С, куда входят Англия, Дания, Словения и Сербия. Швейцария, вероятно, займет вторую строчку и выйдет на вторую сборную из группы В, где выступают Испания, Италия, Албания и Хорватия. Шотландия в случае победы над Венгрией почти наверняка окажется в плей-офф. Венгрия же имеет шанс выйти из группы, только если обыграет Шотландию.

Травмы и дисквалификации перед матчем Шотландия — Венгрия

У Шотландии за красную карточку в игре с Германией дисквалифицирован ведущий центральный защитник Райан Портеус. У мадьяров нет потерь.

Шотландия — Венгрия: статистика личных встреч

Команды пересекались только в товарищеских поединках. За девять матчей синие накопили три победы, венгры — четыре. Еще два раза они сыграли вничью.

Прогноз и ставка на матч Шотландия — Венгрия

В предстоящем поединке стоит ждать обмена голами. В шести из семи последних официальных матчей Венгрии отличались оба соперника. Несмотря на поражение от Германии, коллектив Росси показал способность создавать опасные моменты. Но и пропускают мадьяры достаточно, а шотландцы умеют наказывать за ошибки — в прошлом туре это ощутили Шакири и компания. Команда Стива Кларка поразила чужие ворота в обеих встречах на нынешнем Евро, при этом больше одного мяча пока не оформляла. Но обе сборные борются за место в плей-офф, поэтому обязаны атаковать.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.69.