Германия стартовала на уровне чемпионских кампаний Италии-2021 и Франции-1984. У этой сборной вообще есть уязвимости?

Джердан Шакири проверит хозяев турнира на прочность.

23 июня сборные Швейцарии и Германии сыграют в заключительном туре группового этапа. Местом встречи соперников по квартету А станет стадион «Дойче банк Парк» во Франкфурте-на-Майне. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. Телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1» начнут прямой эфир с 21.45 мск. Также трансляция будет доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Европы Швейцария — Германия 23 июня 2024 года

Аналитики не сомневаются в победе парней Юлиана Нагельсманна: поставить на «Бундестим» можно за 1.75, это примерно 54% вероятности. Успех Швейцарии оценили в 5.00 (20%). На ничью предложили котировку 3.85 (26%).

Ждете, что немцы потеряют очки? Опция 1Х доступна за 2.10.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.80, ТМ 2.5 — за 2.05. «Обе забьют» дали за 1.78, обратный рынок — за 2.05.

Эксперты считают, что встреча закончится со счетом 1:1 или 1:0 в пользу хозяев чемпионата Европы. Оба результата представили с коэффициентом 8.00.

Швейцария — Германия: прогноз и анализ матча чемпионата Европы 23 июня 2024 года

«Бундестим» выдала один из лучших стартов за всю историю Евро — две победы с общим счетом 7:1. В матче открытия парни Юлиана Нагельсманна не пощадили Шотландию (5:1), а затем цинично разделались с Венгрией (2:0). Последней командой, которая начинала групповой этап с двух триумфов с разницей +6, была Италия — на прошлом чемпионате Европы она разгромила Турцию (3:0) и Швейцарию (3:0), а затем выиграла турнир. В 1984-м такой же трюк провернула Франция с Мишелем Платини — в числе первых пострадавших были Дания (1:0) и Бельгия (5:0). Правда, бодрый дебют — не всегда гарантия титула, с грустью заметят Нидерланды. На Евро-2008 они приложили Италию (3:0) с Францией (4:1), но вылетели уже на первой стадии плей-офф от сборной России (1:3). Так что заранее вешать немцам на шею золотые медали точно не стоит.

При этом хозяева Евро-2024 действительно сияют слишком ярко, чтобы игнорировать этот блеск. А их состав инкрустирован сразу несколькими бриллиантами: 21-летний Джамал Мусиала отметился победными голами в ворота шотландцев и венгров и стал самым молодым футболистом, который забил в двух дебютных матчах на Евро с 1964 года. Рекорд принадлежит Ференцу Бене — 60 лет назад форвард сборной Венгрии по разу огорчил Испанию с Данией в 19 лет.

Джамал Мусиала (сборная Германии). Фото Getty Images

Маэстро Тони Кроос доминирует в полузащите: в первом туре с Шотландией выполнил 101 точный пас из 102 возможных, а во встрече с Венгрией — 124 из 131. Это второй результат в истории чемпионатов Европы — больше только у Хави, который сделал 127 точных передач в поединке с Ирландией в 2012-м. Зато немец значительно превзошел хавбека сборной Испании по пасам вперед — 56 против 20. Кроос так хорош, что соревнуется сам с собой: раздал 47 передач между линиями и улучшил свое же достижение из матча с шотландцами (30). Оно было лучшим на Евро-2024, пока Тони не вышел на игру с венграми.

Илкай Гюндоган невероятно важен в качестве связующего между полузащитой и атакой. Один из самых опасных приемов — рывки в штрафную. В первом туре Гюндоган поучаствовал в двух голах и заработал пенальти, а во втором забил сам, ассистировал Мусиале и был признал лучшим игроком. Илкай завершил встречу с Венгрией с 88% точных передач, за 84 минуты на поле пробежал 9,9 км, а его максимальная скорость составила 29,1 км/ч. Джек Грилиш не сдержал восхищения от игры экс-партнера по «Манчестер Сити».

«Невозможно объяснить, насколько хорош этот парень. Честно говоря, один из лучших, с кем я когда-либо играл», — написал вингер в сторис одной из соцсетей и добавил эмодзи аплодисментов.

Илкай Гюндоган и Тони Кроос (сборная Германии). Фото Getty Images

При этом нельзя сказать, что все складывается совсем радужно. Если в первом туре острота созданных Шотландией моментов составила 0.01 (xG), то Венгрия наиграла на 1.32 (xG) и вполне могла забить — спасал Мануэль Нойер. А одно взятие ворот все-таки состоялось, но его отменили из-за офсайда.

Швейцария станет отличной проверкой бундестим на прочность. Команда Мурата Якина начала групповой этап с уверенной победы над венграми (3:1), а после сыграла вничью с шотландцами (1:1). Главным героем второго тура в составе «Красных крестоносцев» стал Джердан Шакири: 32-летний полузащитник сравнял счет потрясающим по красоте ударом в верхний угол и установил редкое достижение — стал единственным игроком, который забивал на каждом из шести последних крупных международных турниров. Шакири отличился на ЧМ-2014, Евро-2016, ЧМ-2018, Евро-2020, ЧМ-2022 и Евро-2024.

Это позволило Джердану разбавить уникальную компанию из футболистов, которые оформили на чемпионатах Европы и мира пять голов или более. Помимо швейцарца туда входят Мишель Платини, Юрген Клинсманн, Зинедин Зидан, Тьерри Анри, Криштиану Роналду и Ромелу Лукаку.

Джердан Шакири (сборная Швейцарии). Фото Getty Images

«Шакири доказал сегодня, что он живет и дышит ради таких моментов. Это был невероятно точный удар, и это было единственное, что он мог сделать в этой ситуации», — так Якин прокомментировал перформанс полузащитника.

Чтобы обеспечить выход в плей-офф с первого места, Германии достаточно ничьей, Швейцарии для этого необходима только победа. Впрочем, «Красные крестоносцы» почти наверняка окажутся в 1/8 финала даже в случае поражения. Первое место группы А попадет на вторую команду квартета С, который представляют Англия, Дания, Словения и Сербия. Вторая строчка сведет со второй сборной из группы В, где выступают Испания, Италия, Албания и Хорватия.

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О потерях в составах команд не сообщалось.

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Сборные никогда не играли друг с другом на чемпионатах Европы и в принципе редко пересекались в официальных турнирах. Например, в XXI веке такое случилось лишь на групповом этапе Лиги наций-2020 — дважды разошлись вничью (1:1, 3:3). Четыре раза соперники сталкивались на Кубке мира: в 1938 году не определили сильнейшего в 1/8 финала (1:1), и потребовалась переигровка, которая закончилась в пользу швейцарцев (4:2). В двух других поединках верх взяли немцы — на ЧМ-1962 (2:1) и ЧМ-1966 (5:0).

Также в период с 1908 по 2012 год команды провели между собой 46 товарищеских матчей. На стороне «Бундестим» гигантский перевес по числу побед — 33 против восьми. Еще пять встреч завершились «миром».

Прогноз и ставка на матч Швейцария — Германия

«Бундестим» уже в плей-офф — преодолела групповую стадию Евро в пятый раз подряд. Да и для гарантии первого места достаточно ничьей. Вероятно, Нагельсманн решится на ротацию состава, чтобы дать отдых лидерам и опробовать новые сочетания. «Красные крестоносцы» тоже почти обеспечили себе путевку в 1/8 финала, но еще могут занять первую строчку. Правда, вскрыть крепкую оборону немцев, где заправляют Антонио Рюдигер и Джонатан Та, будет непросто. Во втором туре матчи команд получились «низовыми» — не стоит ждать голевого фестиваля и теперь.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 2.05.