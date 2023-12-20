ЦСКА четырежды пропустил в меньшинстве в матче с «Динамо». В дерби со СКА ребятам Федорова будет весьма непросто

Скорее всего, придется покинуть Санкт-Петербург без набранных очков.

21 декабря в КХЛ состоится армейское дерби — СКА на своем льду примет ЦСКА. Игра пройдет в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут телеканалы «Матч ТВ» и KHL Prime, а также онлайн-платформа «Кинопоиск». Трансляция стартует в 19.25 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ СКА — ЦСКА 21 декабря 2023 года

В букмекерской компании ФОНБЕТ фаворитом матча считают СКА. На победу хозяев в основное время можно поставить с коэффициентом 2.05, что примерно 49% вероятности исхода. Успех ЦСКА котируется за 3.40 (29%), ничья — за 3.95 (22%).

Триумф хозяев с учетом ОТ и буллитов оценен в 1.60, гостей — в 2.35.

Тотал больше 4.5 шайбы предложено взять за 1.65, ТМ 4.5 — за 2.20. Если команды забьют шесть и более раз, сыграет коэффициент 2.20, если пять и меньше — 1.62.

На то, что ЦСКА не уступит в основное время, котировка — 1.75.

Если победитель определится в овертайме, сыграет коэффициент 5.50. Если по буллитам — 7.40. В основное время — 1.25.

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СКА — ЦСКА: прогноз и анализ матча КХЛ 21 декабря 2023 года

СКА подходит к армейскому дерби в отличной форме и расположении духа: из 14 последних матчей коллектив Романа Ротенберга выиграл 13. Девять были добыты в основное время, а последняя оказалась разгромной — «Сочи» получил семь шайб. Такие результаты не только способствуют продвижению армейцев Санкт-Петербурга вверх по турнирной таблице (они уже четвертые), но и позволили вернуть им статус одной из самых результативных команд КХЛ — в конференции больше СКА (124) забросили только «Северсталь» (126) и «Спартак» (154).

Игра против «Сочи» стала для красно-синих знаковой: в ней они нанесли аж 66 бросков в створ (рекорд регулярки), а победа стала для клуба 750-й в КХЛ — этой отметки он достиг первым. Успех в противостоянии с ЦСКА запустит новый отсчет, а он ведь вполне реален. По крайней мере в последних двух дерби СКА добился успеха: в октябре выиграл 3:2, а в ноябре — 2:1.

Для команды Сергея Федорова встреча против принципиального соперника мало того, что пройдет в гостях, так еще и на фоне неприятного поражения от «Динамо» (1:4). В той игре ЦСКА четырежды пропустил в меньшинстве, что наталкивает на определенные мысли — над игрой «четыре на пять» им нужно серьезно поработать. При том, что по вынутым из сетки шайбам в неравных составах среди всех команд лиги армейцы занимают десятое место, прецедент возник неприятный.

Что касается общего состояния дел, то ЦСКА занимает только шестое место на «Западе», проиграв почти половину матчей — 18 из 40. Причем последние неудачи случились как раз во встречах против топ-соперников — «Динамо» (1:4), «Локомотива» (2:3), «Авангарда» (4:6) и все того же СКА.

Прогноз и ставка на матч СКА — ЦСКА

СКА преобразился и показывает очень смелый, результативный хоккей. Команда почти не проигрывает, а дома так вообще идет на серии из восьми побед. ЦСКА, который недостаточно стабилен в этом году, будет непросто на льду соперника. Тем более соперник входит в топ-3 по голам в большинстве, а у команды Федорова с этим, оказывается, есть приличные проблемы.

Рекомендуемая ставка: победа СКА в матче за 1.60.

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