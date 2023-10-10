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Сегодня, 15:15

СКА приходит в себя, но «Локомотив» слишком разогнался. Алистров и Гальченюк не удержат ярославцев

Прогноз и ставка на матч КХЛ СКА — «Локомотив» 11 октября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Игроки СКА в матче с «Куньлунем».
Фото Телеграм-канал СКА, Telegram
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Железнодорожники прокачали игру в атаке.

11 октября лидера регулярного сезона КХЛ «Локомотив» ждет непростой выезд в Санкт-Петербург. Там команда Игоря Никитина схлестнется со СКА. Игра пройдет в Ледовом дворце и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL Prime и онлайн-платформа «Кинопоиск». Эфир начнется в 19.15 мск.

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Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ СКА — «Локомотив» 11 октября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet выявили однозначного фаворита: выше шансы на успех у хозяев — победа СКА в основное время доступна с котировкой 2.29, это примерно 42% вероятности. Выигрыш ярославцев идет за 2.85 (34%), коэффициент на ничью — 3.80 (25%).

Успех армейцев с учетом овертайма и серии буллитов предложен за 1.75, этот рынок на «Локомотив» оценен в 2.07.

Также вы можете взять один из многочисленных вариантов результата с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.72, Ф2(0) — за 2.11;

• Ф1(-1) — за 2.85, Ф2(+1) — за 1.41.

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Команды уже встречались в этом сезоне — 8 сентября железнодорожники не без проблем победили (3:2). Поставить на то, что и в предстоящей встрече команды отличатся хотя бы пять раз на двоих, можно за 2.05, ТМ 4.5 гола оценен в 1.76.

Рынок на наличие овертайма можно взять за 3.80, обратный вариант доступен за 1.26.

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СКА — «Локомотив»: прогноз и анализ матча КХЛ 11 сентября 2023 года

Ярославцы подошли к матчу в статусе лучшей команды «Запада» и всего регулярного сезона КХЛ — только лидер Восточной конференции «Металлург» набрал столько же очков (25), но провел на игру больше. А прямо перед встречей со СКА железнодорожники разделались с крепким «Торпедо» (1:0), с которым до очной встречи делили первую строчку.

«Локомотив» не проигрывает в основное время на протяжении семи матчей, в шести из которых победил. Команда показывает неплохую результативность, отличаясь в среднем 2.93 раза за игру, а в семи из 11 последних встреч железнодорожники пробили отметку минимум в три гола. Также ярославцы впечатляют игрой в обороне: меньше них (28) в лиге пропустил только «Автомобилист» (26), а вратарь «Локо» Даниил Исаев имеет пятый в КХЛ процент отбитых бросков (93,7%).

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СКА после провального старта сезона приходит в себя и после победы над «Куньлунем» (6:2) даже вернулся в топ-8 Западной конференции (седьмой). В предыдущих восьми играх петербуржцы уступили всего два раза и за это время заметно прокачали результативность — шесть раз отличились минимум трижды за три периода.

Команда Романа Ротенберга тоже солидно действует в обороне: за 15 игр пропустила 31 раз, меньше только у «Локо» и «Автомобилиста». Правда, в последних четырех играх армейцы вытащили из своих ворот 13 шайб.

Прогноз и ставка на матч КХЛ СКА — «Локомотив»

Петербуржцы — третьи в лиге по надежности, но в последних играх не демонстрировали слаженность в защите, пропустив 13 шайб. «Локо» же наращивает мощь в атаке: до предыдущего поединка с «Торпедо» (1:0) железнодорожники в шести играх подряд отличились минимум дважды, а всего за это время настреляли 23 гола (3,8 шайбы в среднем за игру). За команду выступает один из лучших бомбардиров-защитников КХЛ — Мартин Гернат набрал 10 результативных очков (2+8).

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (2) за 1.94.

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