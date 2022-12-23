У москвичей нет шансов на успех.

24 декабря в матче регулярного чемпионата КХЛ состоится дерби двух столиц — сыграют питерский СКА и московский «Спартак». Встреча начнется в 17.00 по московскому времени в Ледовом дворце, в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime. Старт трансляции в 16.45 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ СКА — «Спартак» 24 декабря 2022 года

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами хозяев. Поставить на победу СКА в основное время можно за 1.53, это примерно 65% вероятности. Ничья оценена котировкой 4.80 (20%), успех москвичей — 5.20 (15%).

Если считаете, что подопечные Игоря Гришина не уступят в Петербурге, оформите ставку за 2.40.

Победа СКА с учетом овертайма и серии буллитов идет за 1.27, коэффициент на «Спартак» равен 3.80.

Улучшить котировку на победу СКА или добавить шансов москвичам можно при помощи форы: Ф1(-1.5) доступна за 1.90, Ф2(+1.5) — также за 1.90.

Всего в двух встречах из последних пяти при участии питерцев было забито больше пяти шайб. Поставить на тотал меньше 5.5 гола можно за 1.67.

Последние три игры «Спартак» не может забить больше двух шайб. ИТМ2 (2.5) идет за 1.33.

Коэффициент на то, что СКА отличится первым — 1.46.

Условие «обе забьют» экспертами не оспаривается и предложено за небольшие 1.16.

СКА — «Спартак»: прогноз и анализ матча КХЛ 24 декабря 2022 года

СКА с гигантским 13-очковым отрывом продолжает лидировать в Западной конференции, но 21 декабря команда Романа Ротенберга оступилась. Серия из семи побед прервалась в армейском дерби. ЦСКА в огненной встрече победил со счетом 2:1 и стал лишь третьей командой в этом сезоне, кому удалось подобное в Ледовом дворце.

Однако красно-белым не стоит обольщаться. В поражении СКА существенную роль сыграло невезение — так, к концу первого периода статистика по броскам была 10-2, в завершении матча вообще 34-20. При этом ЦСКА трижды оставался в меньшинстве, но питерцы шансом не воспользовались. А вот соперник не упустил момент, повел в счете и на кураже даже перебросал хозяев во втором периоде. Тем не менее команде Ротенберга удалось сравнять счет в третьей 15-минутке. Но не удержать ничью — за две минуты до сирены за гостей отличился Павел Карнаухов.

ЦСКА — одна из самых крепких команд КХЛ, но даже ей в Питере пришлось непросто. СКА — лидер всего чемпионата по заброшенным шайбам (144), один из лидеров по игре в обороне (83), разгромы в их матчах — частое явление. Поставить на то, что против «Спартака» команда Ротенберга покажет класс в атаке и отличится минимум четырежды, можно за 2.16.

«Спартак» подходит к матчу с петербуржцами не в лучшей форме. Красно-белые проиграли трижды подряд, в том числе 21 декабря московскому «Динамо» со счетом 2:5. В этих трех встречах «Спартак» ни разу не забил больше двух шайб, несмотря на то, что дважды играл дома.

Красно-белые проиграли питерцам шесть встреч подряд, а в этом сезоне пропустили от них уже десять голов за две игры (всего за 42 матча в этом сезоне «Спартак» вынул шайбу из своих ворот 98 раз в основное время).

Прогноз и ставка на матч СКА — «Спартак»

Поражение СКА в армейском дерби не должно никого смущать или обманывать — петербуржцам немного не хватило удачи и тонуса, статистика на их стороне. Плюс Ледовый дворец — настоящая крепость, очки оттуда увезли только три команды в этом сезоне. Более привычная картина — разгром со стороны СКА.

Для «Спартака», пропустившего около сотни шайб в этом сезоне, ничего хорошего в этих новостях нет. К тому же команда Гришина на стрике из трех поражений, а подопечные Ротенберга с 22 ноября по два раза оформили соперникам шесть и пять шайб. Еще трижды — по четыре. Так что очень вероятен разгром красно-белых, тем более питерцы наверняка будут заряжены после поражения в дерби.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.90.