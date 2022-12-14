94 шайбы до Гретцки. Побьет ли Овечкин вечный рекорд НХЛ?

Нужно провести хотя бы два мощнейших сезона.

37-летний российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин с огромной скоростью приближается к рекорду Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. Легендарный форвард «Эдмонтона» установил достижение 22 ноября 1986 года — он остановился на отметке 894 заброшенные шайбы. На счету Ови 14 декабря их стало 800 после хет-трика в ворота «Чикаго» (7:3).

Впереди Александра по-прежнему маячит Горди Хоу, но тому не сдержать натиска русского снайпера — на счету канадца 801 шайба. Учитывая результативность Овечкина в последних матчах, он выйдет на второе место в самые ближайшие дни: в игре с «Далласом» 16 декабря или с «Торонто» 18 декабря.

А вот до Гретцки Александру Великому в этом сезоне не дотянуться. Впереди у «Вашингтона» чуть больше половины регулярки, или 51 матч. В среднем Овечкину нужно забрасывать 1.86 шайбы за игру, что невероятно — нужно быть реалистами, что избежать травм, болезни или банальной усталости не получится.

Тем более Ови даже в юные годы не показывал такую мощную скорострельность. Его лучший результат — 65 голов в сезоне-2007/08. Тогда он провел все 82 матча. Это был единственный случай, когда Александр перешагнул отметку 60 голов. Сейчас же ему нужно забросить 95 шайб за значительно меньшее количество игр.

«Я еще далеко. Очевидно, что если бы не было локаута [в сезоне-2012/13], если бы не было пандемии, может быть, я был бы сейчас ближе, но что есть, то есть. Я постараюсь сделать все возможное, чтобы приблизиться к этому [рекорду]. Если у меня получится, я сделаю это. Если нет, я думаю, что это будет тоже довольно большое число», — заявил Ови.

Конечно, у Александра еще есть время, чтобы превзойти достижение Уэйна. Ему 37 лет, а перед лицом пример легендарного Яромира Ягра — чех в 50 лет играет на профессиональном уровне, а карьеру в НХЛ завершил только в 45. К слову, после 40 он забросил 83 шайбы — чуть меньше, чем нужно значительно более молодому Овечкину.

При этом аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что Александру будет трудно превзойти достижение Гретцки. На его успех уже сейчас можно поставить с коэффициентом 1.95, и с каждой новой шайбой он будет становиться все меньше и меньше.