Ничья не устроит ни одну из команд.

18 мая «Сочи» примет «Краснодар» в 29-м туре чемпионата России. Игра состоится на стадионе «Фишт», стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени. Прямой эфир на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» стартует в 18.45 мск. Также трансляция встречи будет доступна на сайте букмекерской компании Winline.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Сочи» — «Краснодар» 18 мая 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline назвали «Краснодар» фаворитом. Успех парней Мурада Мусаева можно взять с коэффициентом 1.86, вероятность — примерно 50%. Выигрыш «Сочи» доступен за 4.12 (24%), «мирный» исход — за 3.84 (26%).

У команды Роберта Морено две победы и три ничьих в пяти домашних матчах после зимней паузы. Верите, что «барсы» снова наберут очки? Опция 1Х идет за 1.99.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.85, ТМ 2.5 — в 1.96. Обмен голами предложили за 1.70, обратный вариант — за 2.17.

Наиболее ожидаемым результатом специалисты считают ничью со счетом 1:1. Это событие представили с котировкой 6.88.

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«Сочи» — «Краснодар»: прогноз и анализ матча РПЛ 18 мая 2024 года

Назначение Роберта Морено встряхнуло «барсов»: после зимнего перерыва они уступили всего в двух турах чемпионата из 10. Побед набралось столько же: в середине апреля сочинцы обыграли «Спартак» (1:0) и отправили в отставку Гильермо Абаскаля, а в прошлые выходные разгромили «Пари НН» (6:1).

Остальные шесть матчей завершились вничью — такое обилие «мирных» результатов не позволило всплыть с последнего места. За два тура до финиша РПЛ южане не потеряли шансов на спасение через стыки — правда, для этого должна сойтись почти невероятная цепочка событий.

Команде Морено необходимо выиграть у «Краснодара» и «Рубина», ждать поражений «Пари НН» или «Урала» и надеяться, что «Балтика» наберет не больше трех очков. Возможны два расклада: «Сочи» опередит калининградцев, сравняется с нижегородцами и екатеринбуржцами, но будет выше из-за личных встреч. Или наберет по 29 баллов с двумя из этой троицы — и тоже на помощь придут дополнительные показатели.

ФК «Сочи». Фото Официальный сайт ФК «Сочи»

«Краснодар» после рокировки Владимира Ивича на Мурада Мусаева совсем не впечатляет: две ничьих, три победы, три поражения. Под руководством серба проигрышей в чемпионате было столько же — только за 20 матчей, а не за восемь. Ивича критиковали за прагматичный футбол, но при Мусаеве атака «быков» не засверкала: в трех последних турах южане вообще не забили ни разу и набрали всего одно очко.

При этом клуб Сергея Галицкого не выпал из борьбы за титул даже несмотря на кризис. Правда, шансы «Краснодара» в золотой гонке считаются наименее предпочтительными: отставание от «Зенита» составляет один балл, от «Динамо» — три. Для чемпионства «быкам» требуются победы над «Сочи» и «Динамо» плюс хотя бы одна осечка петербуржцев. Команда Сергея Семака в заключительных турах сыграет с «Ахматом» в Грозном и «Ростовом» в Санкт-Петербурге.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Сочи» — «Краснодар»

У хозяев потерь нет. А вот Мурад Мусаев не может рассчитывать на двоих исполнителей. Сергей Петров находится в лазарете уже два месяца, Кайо пропустит игру из-за перебора желтых карточек.

«Сочи» — «Краснодар»: статистика личных встреч

История противостояния соперников насчитывает 10 матчей — девять из них прошли в РПЛ. «Быки» победили в шести поединках — в том числе в первом круге нынешнего чемпионата (2:0). На счету «барсов» два успеха, еще одна разборка завершилась вничью.

Однажды жребий свел южан в Кубке России — в феврале 2021-го. Сочинцы выиграли на стадионе «Краснодар» (2:1) и пробились в четвертьфинал.

«Краснодар» — «Сочи». Фото Официальный сайт ФК «Краснодар»

Прогноз и ставка на матч «Сочи» — «Краснодар»

«Быкам» необходима только победа, но весной парни Мусаева выиграли всего в одной выездной встрече из шести. Сочинцы, наоборот, хороши дома после зимней паузы — ни одного поражения за пять поединков на «Фиште». В позапрошлом туре «барсы» были близки к тому, чтобы поставить подножку другому претенденту на титул — «Динамо». Команда Морено дважды сравняла счет на «ВТБ Арене», но пропустила решающий мяч на пятой компенсированной минуте. Текущее состояние соперников намекает на то, что хозяевам будет куда проще набрать очки в южном дерби, чем гостям.

Рекомендуемая ставка: «Сочи» не проиграет за 1.99.

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