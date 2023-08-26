Дзюба не забивал со второго тура. «Сочи» не удержит восстановившегося Артема?

Прогнозы на спорт
Сегодня, 09:15
В шестом туре РПЛ сойдутся соседи по таблице — «Сочи» и «Локомотив», занимающие 10-е и 11-е места соответственно. Игра пройдет 27 августа на стадионе «Фишт» и начнется в 20.00 по московскому времени. Главный арбитр — Алексей Сухой. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Премьер», а также онлайн-сервис «Кинопоиск».
Аналитики букмекерской компании Olimpbet не выявили однозначного фаворита: поставить на успех хозяев можно с коэффициентом 2.44, что составляет примерно 40% вероятности. Выигрыш гостей доступен с котировкой 2.83 (34%), ничья идет за 3.68 (26%).
В прошлом сезоне «Сочи» разгромил «Локо» в домашнем матче (4:0) — это была лишь вторая победа южан за восемь столкновений с железнодорожниками в РПЛ. Поставить на непоражение москвичей в предстоящем туре можно за 1.59.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния отражают примерно равные шансы команд:
• 1:1 — за 6.40;
• 2:1 в пользу «Сочи» — за 8.75;
• триумф «Локо» 2:1 — за 9.25.
Аналитики предвкушают результативный поединок: тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.71, ТМ 2.5 — за 2.20. Последние шесть встреч соперников в чемпионате России закончились минимум с тремя голами.
Обмен меткими выстрелами доступен за 1.59, обратный вариант идет за 2.35. Рынок на «обе забьют» заходил в четырех из восьми очных разборок в премьер-лиге.
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Обе команды стартовали в РПЛ не лучшим образом и после пяти туров расположились на 10-м и 11-м местах, заработав по шесть очков. При этом «Локомотив» уступил всего однажды — ЦСКА (1:4) три недели назад. Это единственноее поражение железнодорожников во всех соревнованиях: в Кубке России коллектив Михаила Галактионова стартовал с двух побед.
Правда, единственный клуб, который москвичи одолели в чемпионате, это скромный «Факел» (4:1). В остальных трех встречах «Локомотив» сыграл вничью — с «Рубином» (2:2), «Крыльями Советов» (1:1) и «Краснодаром» (1:1). В последнее время железнодорожники испытывают проблемы в атаке: лучшим бомбардиром красно-зеленых неожиданно оказался защитник Наир Тикнизян с четырьмя мячами. А в четырех предыдущих играх во всех турнирах москвичи оформили по одному точному удару.
Считаете, что в предстоящем поединке Артем Дзюба и компания наконец забьют больше одного раза? Индивидуальный тотал «Локомотива» больше 1.5 гола можно взять за 2.28, ИТМ2 (1.5) — за 1.64.
«Сочи» лишь в прошлые выходные прервал серию из четырех поражений во всех соревнованиях. Подопечные Дмитрия Хохлова разнесли «Ростов» (4:0) в пятом туре РПЛ — до этого им покорились только одни из главных андердогов сезона «Балтика» (2:0) и «Факел» (3:1 в Кубке). При этом по сравнению с остальными командами чемпионата южане неплохо действуют в обороне: пропустили семь мячей — меньше всего у четырех клубов.
Железнодорожники выглядят фаворитами: в этом сезоне красно-зеленые уступили только мощному ЦСКА, а в прошлом туре выковали ничью с лидирующим «Краснодаром» (1:1) — это оказалось первой потерей очков «быков» в этом чемпионате. Также к противостоянию с «Сочи», вероятно, восстановится Артем Дзюба, который за три неполных матча в этом розыгрыше уже отметился голом. Подопечные Хохлова же пока справились с аутсайдерами «Факелом» и «Балтикой», а также с нестабильным «Ростовом». Все остальные встречи южане проиграли.
Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 2.07.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Урал
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
3
|Зенит
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|
4
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
5
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
6
|Спартак
|5
|3
|0
|2
|12-10
|9
|
7
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
8
|Ростов
|5
|2
|1
|2
|7-11
|7
|
9
|Ахмат
|5
|2
|0
|3
|9-8
|6
|
10
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
11
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
12
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
13
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
14
|Пари НН
|5
|1
|1
|3
|2-5
|4
|
15
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|1 : 1
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|0 : 0
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|- : -
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
|- : -
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
|- : -