Дзюба не забивал со второго тура. «Сочи» не удержит восстановившегося Артема?

Форвард может вернуться к предстоящему матчу.

В шестом туре РПЛ сойдутся соседи по таблице — «Сочи» и «Локомотив», занимающие 10-е и 11-е места соответственно. Игра пройдет 27 августа на стадионе «Фишт» и начнется в 20.00 по московскому времени. Главный арбитр — Алексей Сухой. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Премьер», а также онлайн-сервис «Кинопоиск».

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Сочи» — «Локомотив» 27 августа 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet не выявили однозначного фаворита: поставить на успех хозяев можно с коэффициентом 2.44, что составляет примерно 40% вероятности. Выигрыш гостей доступен с котировкой 2.83 (34%), ничья идет за 3.68 (26%).

В прошлом сезоне «Сочи» разгромил «Локо» в домашнем матче (4:0) — это была лишь вторая победа южан за восемь столкновений с железнодорожниками в РПЛ. Поставить на непоражение москвичей в предстоящем туре можно за 1.59.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния отражают примерно равные шансы команд:

• 1:1 — за 6.40;

• 2:1 в пользу «Сочи» — за 8.75;

• триумф «Локо» 2:1 — за 9.25.

Аналитики предвкушают результативный поединок: тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.71, ТМ 2.5 — за 2.20. Последние шесть встреч соперников в чемпионате России закончились минимум с тремя голами.

Обмен меткими выстрелами доступен за 1.59, обратный вариант идет за 2.35. Рынок на «обе забьют» заходил в четырех из восьми очных разборок в премьер-лиге.

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«Сочи» — «Локомотив»: прогноз и анализ матча РПЛ 27 августа 2023 года

Обе команды стартовали в РПЛ не лучшим образом и после пяти туров расположились на 10-м и 11-м местах, заработав по шесть очков. При этом «Локомотив» уступил всего однажды — ЦСКА (1:4) три недели назад. Это единственноее поражение железнодорожников во всех соревнованиях: в Кубке России коллектив Михаила Галактионова стартовал с двух побед.

Правда, единственный клуб, который москвичи одолели в чемпионате, это скромный «Факел» (4:1). В остальных трех встречах «Локомотив» сыграл вничью — с «Рубином» (2:2), «Крыльями Советов» (1:1) и «Краснодаром» (1:1). В последнее время железнодорожники испытывают проблемы в атаке: лучшим бомбардиром красно-зеленых неожиданно оказался защитник Наир Тикнизян с четырьмя мячами. А в четырех предыдущих играх во всех турнирах москвичи оформили по одному точному удару.

Считаете, что в предстоящем поединке Артем Дзюба и компания наконец забьют больше одного раза? Индивидуальный тотал «Локомотива» больше 1.5 гола можно взять за 2.28, ИТМ2 (1.5) — за 1.64.

«Сочи» лишь в прошлые выходные прервал серию из четырех поражений во всех соревнованиях. Подопечные Дмитрия Хохлова разнесли «Ростов» (4:0) в пятом туре РПЛ — до этого им покорились только одни из главных андердогов сезона «Балтика» (2:0) и «Факел» (3:1 в Кубке). При этом по сравнению с остальными командами чемпионата южане неплохо действуют в обороне: пропустили семь мячей — меньше всего у четырех клубов.

Прогноз и ставка на матч «Сочи» — «Локомотив»

Железнодорожники выглядят фаворитами: в этом сезоне красно-зеленые уступили только мощному ЦСКА, а в прошлом туре выковали ничью с лидирующим «Краснодаром» (1:1) — это оказалось первой потерей очков «быков» в этом чемпионате. Также к противостоянию с «Сочи», вероятно, восстановится Артем Дзюба, который за три неполных матча в этом розыгрыше уже отметился голом. Подопечные Хохлова же пока справились с аутсайдерами «Факелом» и «Балтикой», а также с нестабильным «Ростовом». Все остальные встречи южане проиграли.

Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 2.07.

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