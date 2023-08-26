Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 09:15

Дзюба не забивал со второго тура. «Сочи» не удержит восстановившегося Артема?

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Сочи» — «Локомотив» 27 августа 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Артем Дзюба («Локомотив»).
Фото Телеграм-канал «Локомотива», Telegram
Telegram Дзен
Форвард может вернуться к предстоящему матчу.

В шестом туре РПЛ сойдутся соседи по таблице — «Сочи» и «Локомотив», занимающие 10-е и 11-е места соответственно. Игра пройдет 27 августа на стадионе «Фишт» и начнется в 20.00 по московскому времени. Главный арбитр — Алексей Сухой. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Премьер», а также онлайн-сервис «Кинопоиск».

Россия. Премьер-лига. 6-й тур
27 авг, 20:00. Фишт (Сочи)
Сочи
Локомотив

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Сочи» — «Локомотив» 27 августа 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet не выявили однозначного фаворита: поставить на успех хозяев можно с коэффициентом 2.44, что составляет примерно 40% вероятности. Выигрыш гостей доступен с котировкой 2.83 (34%), ничья идет за 3.68 (26%).

В прошлом сезоне «Сочи» разгромил «Локо» в домашнем матче (4:0) — это была лишь вторая победа южан за восемь столкновений с железнодорожниками в РПЛ. Поставить на непоражение москвичей в предстоящем туре можно за 1.59.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния отражают примерно равные шансы команд:

• 1:1 — за 6.40;

• 2:1 в пользу «Сочи» — за 8.75;

• триумф «Локо» 2:1 — за 9.25.

Константин Тюкавин (&laquo;Динамо&raquo;). «Рубин» — «Динамо»: прогноз на матч РПЛ 26 августа 2023 года

Аналитики предвкушают результативный поединок: тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.71, ТМ 2.5 — за 2.20. Последние шесть встреч соперников в чемпионате России закончились минимум с тремя голами.

Обмен меткими выстрелами доступен за 1.59, обратный вариант идет за 2.35. Рынок на «обе забьют» заходил в четырех из восьми очных разборок в премьер-лиге.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

«Сочи» — «Локомотив»: прогноз и анализ матча РПЛ 27 августа 2023 года

Обе команды стартовали в РПЛ не лучшим образом и после пяти туров расположились на 10-м и 11-м местах, заработав по шесть очков. При этом «Локомотив» уступил всего однажды — ЦСКА (1:4) три недели назад. Это единственноее поражение железнодорожников во всех соревнованиях: в Кубке России коллектив Михаила Галактионова стартовал с двух побед.

Срджан Бабич. «Спартак» пропустил во всех матчах этого сезона. Поможет ли Бабич исправить ситуацию?

Правда, единственный клуб, который москвичи одолели в чемпионате, это скромный «Факел» (4:1). В остальных трех встречах «Локомотив» сыграл вничью — с «Рубином» (2:2), «Крыльями Советов» (1:1) и «Краснодаром» (1:1). В последнее время железнодорожники испытывают проблемы в атаке: лучшим бомбардиром красно-зеленых неожиданно оказался защитник Наир Тикнизян с четырьмя мячами. А в четырех предыдущих играх во всех турнирах москвичи оформили по одному точному удару.

Считаете, что в предстоящем поединке Артем Дзюба и компания наконец забьют больше одного раза? Индивидуальный тотал «Локомотива» больше 1.5 гола можно взять за 2.28, ИТМ2 (1.5) — за 1.64.

«Сочи» лишь в прошлые выходные прервал серию из четырех поражений во всех соревнованиях. Подопечные Дмитрия Хохлова разнесли «Ростов» (4:0) в пятом туре РПЛ — до этого им покорились только одни из главных андердогов сезона «Балтика» (2:0) и «Факел» (3:1 в Кубке). При этом по сравнению с остальными командами чемпионата южане неплохо действуют в обороне: пропустили семь мячей — меньше всего у четырех клубов.

Антони (&laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;). «Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест»: прогноз на матч АПЛ 26 августа 2023 года

Прогноз и ставка на матч «Сочи» — «Локомотив»

Железнодорожники выглядят фаворитами: в этом сезоне красно-зеленые уступили только мощному ЦСКА, а в прошлом туре выковали ничью с лидирующим «Краснодаром» (1:1) — это оказалось первой потерей очков «быков» в этом чемпионате. Также к противостоянию с «Сочи», вероятно, восстановится Артем Дзюба, который за три неполных матча в этом розыгрыше уже отметился голом. Подопечные Хохлова же пока справились с аутсайдерами «Факелом» и «Балтикой», а также с нестабильным «Ростовом». Все остальные встречи южане проиграли.

Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 2.07.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

0
Читайте также
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
5
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
14
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
15
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 1 : 1
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 0 : 0
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Топ-5 голов 3-го тура ЮФЛ-3
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
«Ак Барс» урезал зарплату Дамиру Жафярову
СКА отправил Подъяпольского в «Ладу»
«Авангард» подписал Ивана Николишина
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
«Авангард» разгромлен дома, Иван Николишин присоединится к омичам
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Иван Федотов сыграл первый матч за ЦСКА после армии
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
«Альмерия» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Илья Любушкин обменян в «Анахайм»
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
«Салават Юлаев» не зовет легионеров
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Форвард «Лады» Остап Сафин не отказывался от чешского гражданства
Родион Амиров ушел из жизни в 21 год
«Атлетико» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» пропустил во всех матчах этого сезона. Поможет ли Бабич исправить ситуацию?