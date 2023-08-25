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Сегодня, 16:15

«Спартак» пропустил во всех матчах этого сезона. Поможет ли Бабич исправить ситуацию?

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Спартак» — «Ахмат» 26 августа 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Срджан Бабич.
Фото Global Look Press
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На сербского защитника возложены большие надежды.

26 августа московский «Спартак» в матче с «Ахматом» постарается прервать серию из двух поражений в РПЛ. Игра шестого тура пройдет в столице на «Открытие Банк Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Матч ТВ» запланирована с 19.00 мск. Главным арбитром назначен Рафаэль Шафеев.

Россия. Премьер-лига. 6-й тур
26 авг, 19:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Ахмат

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Ахмат» 26 августа 2023 года

«Спартак» считается весомым фаворитом предстоящей встречи. На победу красно-белых предложено поставить по коэффициенту 1.73, что приблизительно 58% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.18 (24%), успех «Ахмата» — за 4.58 (18%).

Считаете, что грозненцы не позволят москвичам начать новую победную серию? Вариант Х2 предложен за 2.17.

Тотал больше 2.5 мяча прошел во всех семи матчах «Спартака» в этом сезоне, он доступен за 1.65.

Также в каждой игре с участием красно-белых команды обменивались голами. На «обе забьют» коэффициент — 1.65, на «обе забьют — нет» — 2.22.

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Когда-то же «Спартак» должен сыграть на ноль? Если считаете, что это произойдет в ближайшей встрече, возьмите вариант «Ахмат» забьет: нет" за 2.79.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 7.40.

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«Спартак» — «Ахмат»: прогноз и анализ матча 6-го тура РПЛ 26 августа 2023 года

«Думаю, для «Спартака» Бабич станет хорошим усилением. Мне он нравился еще со времен «Црвены Звезды», — так на переход Срджана Бабича в «Спартак» отреагировал самый обрусевший серб отечественного футбола Миодраг Божович. — Надеюсь, он раскроется, как Неманья Видич, который также играл за «Спартак». У него много хороших качеств, но самое важное — это хорошая игра головой. Он выигрывает единоборства, у него неплохая скорость, техника в порядке, при игре один на один действует хорошо».

Если рецензия Божовича верна, то Бабич станет важнейшим элементом в хромой обороне «Спартака». С начала сезона московский клуб не провел ни одного сухого матча, хотя почти половина из них была не с самыми яркими командами — «Оренбургом», «Балтикой» и «Нижним Новгородом». Суммарно в семи играх красно-белые пропустили 15 мячей (в среднем — 2.14 гола за 90 минут).

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В последних играх РПЛ слабая игра у своих ворот привела к закономерным поражениям: «Урал» (3:2) и «Зенит» (3:1) забили спартаковцам по три мяча. Причем в битве с действующим чемпионом суматоха в обороне москвичей была настолько тревожной, а ходы главного тренера настолько необъяснимы, что поползли слухи об увольнении Абаскаля. Впрочем, в игре с «Ахматом» игроками будет руководить именно испанец.

Матч хозяев ждет непростой, несмотря на то что соперника прилично трясет. Грозненцы выиграли только два матча в РПЛ и проиграли три, поэтому занимают лишь девятое место в таблице. Плюс были два поражения в Кубке — 0:2 с «Зенитом» и «Балтикой». Неудивительно, что после очередной неудачи — против «НН» (0:2) — с должности был уволен Сергей Ташуев.

В последнем туре коллектив из Грозного, уже под руководством Мирослава Ромащенко, выглядел уже отнюдь не безнадежно — «Оренбург» был разгромлен со счетом 4:0. При этом «Ахмат» владел мячом всего 28% времени, а нанес по воротам соперника 15 ударов. У команды в этом матче идеально получалось атаковать с ходу — три из четырех мячей были забиты в резких «отрывах». Именно этого стоит опасаться «Спартаку», который дома явно сыграет первым номером.

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Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Ахмат»

Хотя приход Бабича наверняка обнадеживает болельщиков красно-белых, вряд ли стоит надеяться, что серб с ходу решит все проблемы команды у своих ворот. Да, с ним защищаться наверняка будет проще, но все-таки для этого ему нужно адаптироваться к чемпионату и привыкнуть к партнерам.

В атаке у красно-белых все по-прежнему неплохо — они ни разу не покинули поле без забитого мяча. А учитывая злость футболистов за последние поражения и не лучшую игру «Ахмата» в своей штрафной (пропустили 12 голов), на «Открытии» стоит ждать очередного веселого матча.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТБ 2.5 за 2.00.

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
4
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
16
 Оренбург 5 0 1 4 3-12 1
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30 тур
25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 - : -
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 - : -
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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