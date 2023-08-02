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Сегодня, 20:35
Букмекерская компания PARI поделилась данными по итогам второго тура РПЛ. Директор по коммуникациям и устойчивому развитию PARI Алексей Бабичев рассказал о самых популярных и прибыльных матчах тура для компании, а также о ставках клиентов.
Второй тур РПЛ порадовал болельщиков яркими и запоминающимися противостояниями. Большинство игр были очень конкурентными: четыре из восьми матчей закончились вничью, при этом только один из них обошелся без голов.
Так, «Зенит» не смог обыграть «Ростов», а «Крылья Советов» и «Динамо» устроили голевую феерию в Самаре, забив по три гола. Отдельно стоит отметить дебютанта чемпионата — калининградскую «Балтику», которая забила свой первый гол в РПЛ на последних минутах матча со «Спартаком».
Лучшим матчем второго тура РПЛ по обороту стала встреча «Спартака» и «Балтики», которая проходила на поле красно-белых. Гости считались аутсайдерами, однако показали достойную игру, пропустив первый гол только в конце первого тайма.
Ближе к закату матча «Спартак» оформил еще один гол, однако балтийцы не собирались сдаваться без боя и забили мяч престижа на 90-й минуте. Первый гол «Балтики» в РПЛ стал заслугой чилийского нападающего Анхело Энрикеса. На это драматичное противостояние пришлось более 24% от общего оборота ставок, принятых PARI на второй тур.
Меньше всего клиентов PARI интересовала встреча «Рубина» и «Оренбурга», которая прошла на домашнем стадионе казанцев и закончилась ничьей со счетом 1:1. На эту игру пришлось меньше 8% от общего оборота тура.
Самой прибыльной для компании стала встреча «Урала» и нижегородского «Пари НН». Большая часть клиентов поддерживала «шмелей», однако, вопреки всем ожиданиям, команды поделили очки, не забив ни одного гола. Наименее удачным для PARI стал матч «Факел» — «Локомотив», который закончился победой железнодорожников со счетом 4:1.
Чаще всего игроки ставили на матчи второго тура в прематче — в среднем 55% от общего оборота ставок пришлось на прематч-пари.
Один из самых крупных выигрышей в PARI во втором туре РПЛ принес матч «Спартак» — «Балтика». Один клиент был настолько уверен в победе красно-белых, что зарядил на это два миллиона рублей по коэффициенту 1.47. Итоговый чистый выигрыш беттора составил 940 000 рублей.
Другой клиент PARI выиграл 422 550 рублей со ставки в 5000 рублей на экспресс из 11 событий. В его купон вошли матчи второго тура РПЛ, чемпионатов Швеции и Австрии, а также киберспортивных турниров Riyadh Masters 2023 и IEM Cologne 2023. Итоговый коэффициент купона составил 84.51, и он стал самым крупным среди всех «зашедших».
При этом один из клиентов слишком поверил в результативность «Зенита» в матче с «Ростовом», поставив 414 306 рублей на индивидуальный тотал гостей больше 1.5. Но команда Сергея Семака не оправдала его ожиданий, забив ростовчанам лишь один мяч.