«Последняя возможность для «Спартака» спасти сезон». Квинси надеется на лучшее, но дерби останется за ЦСКА

Армейцы подошли к финишу чемпионата в лучших кондициях.

21 мая в центральном матче РПЛ сойдутся непримиримые соперники — «Спартак» и ЦСКА. Московское дерби состоится в столице на «Открытие Банк Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. В прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 15.30 мск. Главным арбитром назначен Сергей Карасев.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — ЦСКА 21 мая 2023 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают «Спартак» небольшим фаворитом встречи. Победа красно-белых оценена в 2.55, вероятность такого исхода — примерно 39%. Ничья идет за 3.50 (24%), успех ЦСКА — за 2.70 (37%).

Армейцы не проигрывают 13 матчей кряду. На то, что они не уступят и «Спартаку», котировка — 1.53.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.10.

Обмен голами можно оформить за 1.65, вариант «обе забьют — нет» — за 2.25. Команды забили друг другу только в одном из пяти предыдущих матчей.

В четырех последних матчах в РПЛ ЦСКА отправлял в ворота соперников не менее двух мячей. ИТБ2 (1.5) идет за 2.25, ИТМ2 (1.5) — за 1.63.

Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 7.50.

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«Спартак» — ЦСКА: прогноз и анализ матча 28-го тура РПЛ 21 мая 2023 года

«Это, по сути, последняя возможность спасти сезон. Мы опустились в таблице на четвертое место, но возможность исправить положение еще есть. Нужно этим пользоваться. К тому же играем дома», — заявил перед дерби Квинси Промес. Голландец надеется забрать три очка у ЦСКА и оживить шансы красно-белых попасть в топ-3, но рассчитывать на это странно.

«Спартак» подошел к развязке сезона в унылой форме. В трех последних матчах РПЛ команда Гильермо Абаскаля не знает побед. Если же взять отрезок в 10 игр, то здесь у москвичей всего два успеха — против развалившегося «Торпедо» (2:1) и камбэк с «Краснодаром» (4:3). Остальное — кошмар: поражения от «Оренбурга» и «Урала», а также ничьи с «Ахматом» и «Химками». Не спасло даже возвращение в строй самого Квинси — лидер не показывает такой же зажигательный футбол, которым радовал до повреждения.

В то же время ЦСКА идет на серии из 10 встреч без поражений. Они скрылись за звенящими спинами «Зенита» со «Спартаком», но красиво обошли красно-белых на повороте — опережают на четыре очка в РПЛ и, в отличие от конкурента, ворвались в финал FONBET Кубка России. По сути, красно-синие идут на абсолютный максимум в условиях невозможности конкурировать с питерцами на длинной дистанции.

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — ЦСКА

ЦСКА выиграл четыре последних матча на выезде и одолел «Спартак» в предыдущей битве на «Открытие Арене» в 2022 году. Плюс в блестящей форме находится Федор Чалов — в трех последних играх форвард забил четыре мяча.

Красно-белые не проигрывали дома в 2023-м, но слишком часто висели на волоске от неудачи во встречах с теми, кого должны обыгрывать в любом месте и в любое время. И это наводит на определенные мысли касательно их перспектив в предстоящем матче.

ЦСКА, по сути, сильно не пострадает даже в случае поражения (если только морально) — у него есть четыре очка преимущества перед конкурентами. А вот спартаковцам победа нужна во что бы то ни стало. А под прессом последних неудач достичь ее будет крайне проблематично.

Рекомендуемая ставка: победа ЦСКА с форой (0) за 1.97.

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