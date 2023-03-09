Судьи выбили «Спартак» из чемпионской гонки? Легкая победа над «Факелом» поможет пережить трагедию матча с «Уралом»

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Спартак» — «Факел» 11 марта 2023 года

Воронежцы проиграли красно-белым все три матча в 2022 году.

11 марта в 19-м туре чемпионата России «Спартак» примет «Факел». Матч пройдет на «Открытие Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. Трансляцию игры можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» с 16.25 мск. Главным арбитром встречи назначен Владислав Безбородов.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Факел» 11 марта 2023 года

Аналитики букмекерской компании ОЛИМПБЕТ назвали «Спартак» безоговорочным фаворитом поединка. На победу красно-белых предложен коэффициент 1.34 — это примерно 74% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.56 (16%). Успех воронежцев — за 9.25 (10%).

В последних пяти играх красно-белые в среднем забивают по 2.6 гола. ТБ 2.5 оценен в 1.68, ТМ 2.5 — в 2.25.

В четырех из пяти предыдущих официальных матчей «Спартака» отличались обе команды. Обмен голами предложен за 2.07, вариант «обе забьют — нет» — за 1.75.

«Факел» не победил в 14 официальных играх подряд. На то, что черная полоса прервется именно в Москве, доступна котировка 3.42.

За три встречи после зимней паузы «Спартак» пропустил четыре гола. На забитый «Факелом» мяч можно поставить за 1.85.

В шести из 18 игр (33%) этого сезона красно-белые забили соперникам три и более мяча. На такой же исход в матче против одного из главных аутсайдеров РПЛ предложен коэффициент 2.24.

Букмекерская компания ОЛИМПБЕТ предложила три наиболее вероятных исхода встречи — все в пользу «Спартака»:

«Спартак» — «Факел»: прогноз и анализ матча 19-го тура РПЛ 11 марта 2023 года

Красно-белые уходили на перерыв в РПЛ, изобразив давление на идущий первым «Зенит»: команды разделяло всего шесть очков. После перерыва «Спартак» подтвердил статус претендента на титул, уверенно победив в Кубке России «Локомотив» (1:0, 4:2).

Но в первом же матче чемпионата команда Абаскаля потеряла очки не с каким-то топом, а всего лишь с «Уралом» (2:2). Причем красно-белые дважды отыгрывались, а Александр Соболев даже забил победный мяч, который из-за собственной ошибки отменила судейская бригада. Теперь отставание от питерцев выросло до восьми баллов, а надежды москвичей на титул стали совсем призрачными.

При этом «Спартак» полностью соответствует положению вице-лидера РПЛ — у красно-белых вторая атака и оборона турнира после «Зенита». Разница мячей — 42:20. А Квинси Промес — один из лучших бомбардиров: у нидерландца 14 мячей, как у Малкома из «Зенита» и Владимира Писарского из «Крыльев Советов».

«Факел» идет на 14-м месте и рискует упасть в первую лигу. Команду отделяет от зоны вылета всего одно очко. В прошлом туре воронежцы могли оторваться: играли с прямым конкурентом «Химками», но не осилили 15-ю команду лиги (1:1).

«Факел» — одна из худших команд чемпионата по игре в обороне (34 пропущенных мяча): больше забивают только «Химкам» (37) и «Локомотиву» (35). Отличаются воронежцы тоже очень мало: 22 мяча — это четвертый результат в чемпионате с конца.

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Спартак» — «Факел»

«Спартак» великолепен дома: в восьми матчах у красно-белых шесть побед и одно поражение. Единственная ничья на «Открытие Арене» состоялась как раз в прошлом туре против «Урала». Команда Абаскаля обязана улучшить результат в родных стенах, чтобы вернуться в чемпионскую гонку.

В то же время «Факел» проиграл пять выездов из девяти в этом сезоне, не победив ни разу.

В 2022-м «Спартак» трижды разобрался с воронежцами, пробив «верх» по голам в каждом из матчей: в первом круге РПЛ (4:1) и дважды в Кубке России (3:0, 2:1). Ничто не предвещает, что «Факел» сломает этот тренд.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 1.81.