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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 14:45

Костромской «Спартак» выпустит против 2DROTS не основной состав. У медийного клуба отличные шансы на выход в третий раунд Кубка

Прогноз и ставка на матч FONBET Кубка России «Спартак» Кострома — 2DROTS 21 августа 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
ФК «Спартак» Кострома.
Фото Официальная страница ФК «Спартак» Кострома ВКонтакте, Соцсети
Антон Терехов (2DROTS).
Фото Официальная страница ФК 2DROTS, Telegram
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В прошлом сезоне «самураи» добрались до 1/32 финала.

21 августа 2DROTS приедет в Кострому, чтобы сыграть с местным «Спартаком» во втором раунде FONBET Кубка России на этапе Пути регионов. Поединок пройдет на стадионе «Урожай» и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямой эфир на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» стартует в 19.15 мск.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд
21 авг, 19:30. Урожай (Кострома)
Спартак Кс
2DROTS

Коэффициенты букмекеров на матч FONBET Кубка России «Спартак» Кострома — 2DROTS 21 августа 2024 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ отдали предпочтение гостям. Победу 2DROTS можно взять с коэффициентом 2.18, вероятность — примерно 37%. Выигрыш костромчан оценили в 3.15 (32%), ничью — в 3.25 (31%).

Считаете, что «Спартак» не уступит на своем поле? Опция 1Х идет за 1.60.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.12, ТМ 2.5 — за 1.64. Обмен голами предложили за 1.90, обратный вариант — за 1.80.

Эксперты практически уверены в том, что медийный клуб квалифицируется в следующий раунд, и дали на это котировку 1.67. Проход красно-белых представлен за 2.07.

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«Спартак» Кострома — 2DROTS: прогноз и анализ матча FONBET Кубка России 21 августа 2024 года

В прошлом сезоне «самураи» дебютировали в Кубке и уверенно прошли три раунда Пути регионов: сняли с пробега «Сахалин» (2:0), «Муром» (3:1) и кировское «Динамо» (2:0). Но в 1/32 финала не устояли против «Химок» (0:2). Нынешняя кампания началась для команды Дмитрия Кузнецова с поединка против «Строгино». Развязка наступила незадолго до конца основного времени: Антон Терехов забил единственный мяч на второй компенсированной минуте. Это был дебютный матч 26-летнего полузащитника в составе 2DROTS: о том, что экс-футболист «Динамо» и «Крыльев Советов» подписал контракт с медийным клубом, объявили за день до игры со «Строгино».

Антон Терехов (2DROTS).
Фото Официальная страница ФК 2DROTS, Telegram

Теперь «самураи» встретятся с костромским «Спартаком». В прошлом сезоне коллектив из второй лиги тоже стартовал во втором раунде Пути регионов, но дальше этой стадии не прошел: уступил вологодскому «Динамо» в серии пенальти (6:7) после нулевой ничьей в основное время. Лучшим результатом красно-белых в Кубке России остается выход в 1/8 финала в сезоне-2005/06. Тогда «Спартак» выбил «Балтику» (3:2), «Химки» (3:2) и «Томь» (2:3, 2:0) и уступил только будущему обладателю трофея — ЦСКА (0:3, 0:5).

Для костромчан приезд одной из самых популярных медиафутбольных организаций стал настоящим событием: все билеты на матч с 2DROTS раскупили меньше чем за неделю. Соперники сыграют на стадионе «Урожай» в поселке Караваево, который вмещает 3164 человек. Для сравнения, предыдущий домашний поединок красно-белых во второй лиге против «Сибири» посетили чуть более двух тысяч болельщиков.

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Несмотря на зрительский ажиотаж, продолжение борьбы в Кубке России для «Спартака», похоже, не является приоритетом. Об этом клуб намекнул в своем Телеграм-канале, отвечая на комментарии болельщиков. Один из пользователей запостил такое сообщение: «Чувствую, вылетим от медиа...».

«На медиа будем наигрывать игроков. Первенство важнее», — написал ему официальный аккаунт красно-белых.

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О потерях в составах команд не сообщалось.

«Спартак» Кострома — 2DROTS: статистика личных встреч

Клубы встретятся друг с другом впервые.

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Прогноз и ставка на матч «Спартак» Кострома — 2DROTS

В конце сезона-2017/18 красно-белые потеряли профессиональный статус из-за финансовых проблем, вернули его только спустя четыре года и успели принять участие в двух розыгрышах Кубка России. Оба раза костромчане стартовали во втором раунде, но прошли его лишь однажды. Кажется, в нынешней кампании «Спартак» снова не настроен повторять подвиги сезона-2005/06, на что косвенно указывает переписка официального клубного аккаунта в Телеграме с одним из болельщиков. Медийная команда относится к турниру совсем иначе: в прошлом году «самураи» преодолели три этапа Пути регионов и мотивированы на то, чтобы повторить или превзойти результат дебютной кубковой кампании.

Рекомендуемая ставка: победа 2DROTS за 2.18.

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Футбол
Кубок России
ФК 2Drots
ФК Спартак (Кострома)
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