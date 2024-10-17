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Сегодня, 17:45

«Краснодар» выиграл в РПЛ восемь матчей подряд и едет в гости к «Спартаку». У красно-белых не ладится с топами в этом сезоне

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Спартак» — «Краснодар» 19 октября 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Олакунле Олусегун.
Фото Getty Images
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Команда Станковича еще не обыгрывала претендентов на золото.

19 октября в РПЛ состоится центральный матч 12-го тура, в котором «Спартак» примет лидера чемпионата «Краснодар». Игра пройдет в Москве на «Лукойл Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ», эфир стартует в 16.00 по столичному времени.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
19 окт, 16:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Краснодар

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Краснодар» 19 октября 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение «Спартаку», на победу которого можно поставить с коэффициентом 2.05. Вероятность этого исхода примерно 49%. Успех «Краснодара» оценен в 3.35 (27%), ничья — в 3.50 (24%).

На то, что южане не проиграют (Х2), выставлена котировка 1.71. Последний матч между командами в мае этого года остался за красно-белыми.

Тотал больше 2.5 мяча предложено оформить за 1.77, ТМ 2.5 — за 2.03.

Лишь в двух из 10 предыдущих встреч с участием «Краснодара» случился обмен голами: вариант «обе забьют» идет за 1.65, «обе забьют — нет» — за 2.15.

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Команда Мурада Мусаева отличается в среднем два раза за 90 минут в матчах этого сезона. Если она отправит в ворота «Спартака» минимум два мяча, сыграет пари за 2.65.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 5.80.

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«Спартак» — «Краснодар»: прогноз и анализ матча 12-го тура РПЛ 12 октября 2024 года

«Удивляет ли игра «Краснодара»? Важно не то, как ты начал, а как закончил. Считаю, что «Зенит» все равно станет чемпионом», — заявил Андрей Канчельскис. Бывший полузащитник сборной России не одинок в своем мнении — почти все эксперты, тренеры и бывшие игроки считают, что мощный старт южан вообще ни о чем не говорит. Хотя на первой трети дистанции РПЛ они великолепны: выиграли восемь из 11 матчей при трех ничьих и отсутствии поражений.

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Благодаря успеху в игре с «Химками» «Краснодар» обновил личный рекорд по количеству побед подряд (8). Ранее винстрик южан ни разу не превышал пяти матчей. Также такая мощная серия является шестой за всю историю РПЛ — до рекорда ЦСКА-2013/14 южанам еще пять успешных игр. «Спартак», возможно, последняя преграда на пути к цели: после красно-белых у «быков» будут на пути не самые сильные «Крылья», «Оренбург», «Рубин» и «Химки».

«Краснодар» — одна из лучших команд сезона по игре в атаке и в обороне. В 11 матчах коллектив Мусаева отличился 22 раза (в среднем два гола за игру) и пропустил всего пять мячей — лучше показатель лишь у «Зенита» (4). Лидерами южан остаются Кордоба и Сперцян, которые оформили 6+4 и 5+2 соответственно.

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«Спартак» тащат вдруг разыгравшийся Угальде (6+5) и приобретенный летом Барко (5+5). Однако их стараний пока не хватает, чтобы красно-белые вошли хотя бы в топ-5 турнира: перед перерывом на игры сборных они остались шестыми в таблице в восьми очках позади лидеров.

В первую очередь москвичам мешают слабые результаты в противостоянии с другими претендентами на чемпионство: со столичным «Динамо» (2:2) и «Зенитом» (0:0) сыграли вничью, а также сгорели «Локомотиву» (1:3). Плюс у команды Станковича случались провалы во встречах с середняками вроде «Оренбурга» (0:2), «Ахмата» (0:0) и махачкалинского «Динамо» (1:1).

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«Главная проблема «Спартака» — нестабильность. Это было и в двух сезонах при Абаскале, и сейчас при Станковиче. Нет длинной серии побед, внятных результатов, отсюда и шестое место. Когда уйдет нестабильность, потеря очков с соперниками послабее, тогда будут подниматься в таблице. «Спартак» претендует на высокие места, но потолок — третье место», — поделился мнением о красно-белых бывший игрок «Динамо» Виталий Дьяков.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Спартак» — «Краснодар»

У команд перед очным матчем по одной потере: у москвичей не будет травмированного защитника Никиты Чернова, у краснодарцев — 19-летнего нападающего Александра Кокшарова, который лечится с мая этого года.

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«Спартак» — «Краснодар»: статистика личных встреч

В прошлом сезоне команды обменялись в РПЛ домашними победами: «Краснодар» победил 2:0, а «Спартак» — 1:0. Также соперники добились успехов на выезде на групповом этапе Кубка России (красно-белые — 2:1, «быки» — 3:2). Равенство между коллективами и на отрезке в 10 матчей: по пять побед и ни одной ничьей. Суммарно москвичи пока впереди: 20 раз обыграли противника при 11 поражениях и двух ничьих.

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Краснодар»

До перерыва на игры сборных «Краснодар» был великолепен: обыграл «Зенит», «Локомотив», «Динамо» Москва и одолел нескольких соперников попроще. Команда здорово бежала и играла, но за две недели что-то могло поменяться. Однако южане вряд ли станут намного слабее и даже на выезде смогут навязать «Спартаку» свою игру. Учитывая, каких результатов красно-белые добились в предыдущих матчах с лидерами РПЛ, вряд ли им удастся зацепить три очка и на этот раз.

Рекомендуемая ставка: «Краснодар» не проиграет за 1.71.

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