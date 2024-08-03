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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 09:15

После отстранения Соболева «Спартак» выиграл дважды подряд с общим счетом 6:1. Барко привез магию, а Угальде научился забивать

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Спартак» — «Крылья Советов» 5 августа 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Манфред Угальде («Спартак»).
Фото Официальный сайт, ФК «Спартак»
Деян Станкович («Спартак»).
Фото Официальный сайт, ФК «Спартак»
Хесус Медина («Спартак»).
Фото Официальный сайт, ФК «Спартак»
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Теперь красно-белые встретятся с худшей командой на старте РПЛ.

5 августа «Крылья Советов» прилетят в гости к «Спартаку» в третьем туре чемпионата России. Игра состоится на «Лукойл Арене», стартовый свисток судьи Кирилла Левникова прозвучит в 20.00 по московскому времени. Прямой эфир на телеканале «Матч! Премьер» и на сайте matchtv.ru начнется в 19.50 мск.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
05 авг, 20:00. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Крылья Советов

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Крылья Советов» 5 августа 2024 года

Аналитики назвали «Спартак» безоговорочным фаворитом. Победу москвичей можно взять с коэффициентом 1.47, вероятность — примерно 63%. Выигрыш парней Игоря Осинькина доступен за 6.50 (15%), ничья — за 4.60 (22%).

«Крылья Советов» стартовали в РПЛ с двух поражений. Считаете, что первые очки они наберут на «Лукойл Арене»? Опция Х2 идет за 2.70.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.70, ТМ 2.5 — в 2.15. Обмен голами и рынок «обе забьют — нет» предложили за одинаковые 1.90.

Успех красно-белых с форой (-1) представлен за 1.75. Ф(+1) для самарцев дали с котировкой 2.10.

«Спартак» — «Крылья Советов»: прогноз и анализ матча РПЛ 5 августа 2024 года

Деян Станкович дебютировал во главе красно-белых с поражения от «Оренбурга» (0:2). Главным героем стал Эмирджан Гюрлюк — на 62-й минуте турецкий полузащитник ассистировал Матиасу Пересу, а через пять минут забил сам. Серия москвичей без побед на стадионе «Газовик» увеличилась до четырех матчей — теперь она включает три проигрыша и ничью.

Сине-белые были неудержимы во всех смыслах — провели девять быстрых атак на ворота Александра Максименко, что стало для «Спартака» клубным антирекордом. Согласно трактовке Opta, быстрая атака начинается с игры на своей половине поля, как минимум половина ее передач — продвигающие, а заканчивается она ударом или касанием в чужой штрафной. Эта метрика считается с 2014 года.

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В следующем туре красно-белые реабилитировались в игре с «Химками» (3:1). В составе москвичей с ходу заблистал новичок Эсекиель Барко — именно он открыл счет на 49-й минуте роскошным по красоте и точности ударом со штрафного. Последним игроком «Спартака», который отличился в РПЛ таким образом, был Джордан Ларссон. Это случилось больше трех лет назад — во встрече с «Уралом» в марте 2021 года. А еще Барко стал всего пятым игроком за последние 15 лет, который забил прямым ударом со штрафного в дебютном матче в РПЛ.

Помимо аргентинца, отличились Манфред Угальде (55-я минуте) и Срджан Бабич (72-я минута). Гол костариканца в итоге оказался победным и особенным для самого форварда — первым в РПЛ после перехода из «Твенте» в январе. Для этого Угальде потребовалось 14 игр. Единственный мяч в ворота Максименко влетел уже на 90-й минуте — его засчитали после просмотра ВАР.

Деян Станкович («Спартак»).
Фото Официальный сайт, ФК «Спартак»

Через три дня команда Станковича разгромила «Динамо» (3:0) в первом туре группового этапа Кубка России. На 37-й минуте Игорь Лещук помог отличиться Манфреду Угальде, на 68-й Хесус Медина реализовал пенальти, а Павел Маслов закрепил успех на 75-й. Две победы подряд с общим счетом 6:1 «Спартак» добыл без Александра Соболева — нападающего отстранили от работы с первой командой после игры с «Оренбургом». Слухи о возможном переходе Соболева в «Зенит» продолжают поступать как и детали вероятного трансфера Маркиньоса из «Ференцвароша». Венгерский журналист Nemzeti Sport Бенефито Бензе заявил, что вингер уже прибыл в Москву для подписания контракта с красно-белыми.

Возможно, бразилец даже лично посмотрит за тем, как «Спартак» сыграет с худшей командой на старте чемпионата. В прошлом сезоне «Крылья Советов» финишировали на девятой строчке, но нынешнюю кампанию начали с двух домашних поражений и осели на последнем месте таблицы. Сначала самарцы разгромно влетели «Зениту» (0:4), а затем без особых шансов на камбэк уступили «Ростову» (1:3). В первом туре группового этапа Кубка России дела тоже не задались: парни Игоря Осинькина проиграли дебютанту РПЛ — «Динамо» из Махачкалы (0:1).

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Травмы и дисквалификации перед матчем «Спартак» — «Крылья Советов»

У хозяев нет потерь. Самарцы вынуждены обходиться без Богдана Овсянникова, Амара Рахмановича и Бенхамина Гарре — все трое находятся в лазарете. Роман Евгеньев пропустит поединок на «Лукойл Арене» из-за удаления в предыдущем туре с «Зенитом».

«Спартак» — «Крылья Советов»: статистика личных встреч

В прошлом сезоне команды обменялись крупными домашними победами: в октябре парни Игоря Осинькина добились успеха на «Самара Арене» (4:0), через два месяца красно-белые отомстили сопернику на «Лукойл Арене» (3:0).

Если брать общее количество матчей в постсоветскую эпоху, то на стороне москвичей почти пятикратное преимущество по числу выигрышей — 44 против девяти. Еще девять поединков завершились вничью.

Хесус Медина («Спартак»).
Фото Официальный сайт, ФК «Спартак»

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Крылья Советов»

Обе встречи команд в прошлом сезоне получились результативными — многое указывает на продолжение тенденции. Красно-белые победили дважды подряд с общим счетом 6:1, новичок Эсекиель Барко добавил атаке яркости, плюс наконец прорвало Манфреда Угальде. Самарцы стартовали в РПЛ с двух поражений и встречают третий тур на дне таблицы с худшей разницей мячей (1:7). Выстоять против москвичей, которые находятся на кураже, у «Крыльев» не выйдет.

Рекомендуемая ставка: победа «Спартака» и ТБ 2.5 за 2.20.

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РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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