После отстранения Соболева «Спартак» выиграл дважды подряд с общим счетом 6:1. Барко привез магию, а Угальде научился забивать

Теперь красно-белые встретятся с худшей командой на старте РПЛ.

5 августа «Крылья Советов» прилетят в гости к «Спартаку» в третьем туре чемпионата России. Игра состоится на «Лукойл Арене», стартовый свисток судьи Кирилла Левникова прозвучит в 20.00 по московскому времени. Прямой эфир на телеканале «Матч! Премьер» и на сайте matchtv.ru начнется в 19.50 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Крылья Советов» 5 августа 2024 года

Аналитики назвали «Спартак» безоговорочным фаворитом. Победу москвичей можно взять с коэффициентом 1.47, вероятность — примерно 63%. Выигрыш парней Игоря Осинькина доступен за 6.50 (15%), ничья — за 4.60 (22%).

«Крылья Советов» стартовали в РПЛ с двух поражений. Считаете, что первые очки они наберут на «Лукойл Арене»? Опция Х2 идет за 2.70.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.70, ТМ 2.5 — в 2.15. Обмен голами и рынок «обе забьют — нет» предложили за одинаковые 1.90.

Успех красно-белых с форой (-1) представлен за 1.75. Ф(+1) для самарцев дали с котировкой 2.10.

«Спартак» — «Крылья Советов»: прогноз и анализ матча РПЛ 5 августа 2024 года

Деян Станкович дебютировал во главе красно-белых с поражения от «Оренбурга» (0:2). Главным героем стал Эмирджан Гюрлюк — на 62-й минуте турецкий полузащитник ассистировал Матиасу Пересу, а через пять минут забил сам. Серия москвичей без побед на стадионе «Газовик» увеличилась до четырех матчей — теперь она включает три проигрыша и ничью.

Сине-белые были неудержимы во всех смыслах — провели девять быстрых атак на ворота Александра Максименко, что стало для «Спартака» клубным антирекордом. Согласно трактовке Opta, быстрая атака начинается с игры на своей половине поля, как минимум половина ее передач — продвигающие, а заканчивается она ударом или касанием в чужой штрафной. Эта метрика считается с 2014 года.

В следующем туре красно-белые реабилитировались в игре с «Химками» (3:1). В составе москвичей с ходу заблистал новичок Эсекиель Барко — именно он открыл счет на 49-й минуте роскошным по красоте и точности ударом со штрафного. Последним игроком «Спартака», который отличился в РПЛ таким образом, был Джордан Ларссон. Это случилось больше трех лет назад — во встрече с «Уралом» в марте 2021 года. А еще Барко стал всего пятым игроком за последние 15 лет, который забил прямым ударом со штрафного в дебютном матче в РПЛ.

Помимо аргентинца, отличились Манфред Угальде (55-я минуте) и Срджан Бабич (72-я минута). Гол костариканца в итоге оказался победным и особенным для самого форварда — первым в РПЛ после перехода из «Твенте» в январе. Для этого Угальде потребовалось 14 игр. Единственный мяч в ворота Максименко влетел уже на 90-й минуте — его засчитали после просмотра ВАР.

Деян Станкович («Спартак»). Фото Официальный сайт, ФК «Спартак»

Через три дня команда Станковича разгромила «Динамо» (3:0) в первом туре группового этапа Кубка России. На 37-й минуте Игорь Лещук помог отличиться Манфреду Угальде, на 68-й Хесус Медина реализовал пенальти, а Павел Маслов закрепил успех на 75-й. Две победы подряд с общим счетом 6:1 «Спартак» добыл без Александра Соболева — нападающего отстранили от работы с первой командой после игры с «Оренбургом». Слухи о возможном переходе Соболева в «Зенит» продолжают поступать — как и детали вероятного трансфера Маркиньоса из «Ференцвароша». Венгерский журналист Nemzeti Sport Бенефито Бензе заявил, что вингер уже прибыл в Москву для подписания контракта с красно-белыми.

Возможно, бразилец даже лично посмотрит за тем, как «Спартак» сыграет с худшей командой на старте чемпионата. В прошлом сезоне «Крылья Советов» финишировали на девятой строчке, но нынешнюю кампанию начали с двух домашних поражений и осели на последнем месте таблицы. Сначала самарцы разгромно влетели «Зениту» (0:4), а затем без особых шансов на камбэк уступили «Ростову» (1:3). В первом туре группового этапа Кубка России дела тоже не задались: парни Игоря Осинькина проиграли дебютанту РПЛ — «Динамо» из Махачкалы (0:1).

Травмы и дисквалификации перед матчем «Спартак» — «Крылья Советов»

У хозяев нет потерь. Самарцы вынуждены обходиться без Богдана Овсянникова, Амара Рахмановича и Бенхамина Гарре — все трое находятся в лазарете. Роман Евгеньев пропустит поединок на «Лукойл Арене» из-за удаления в предыдущем туре с «Зенитом».

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В прошлом сезоне команды обменялись крупными домашними победами: в октябре парни Игоря Осинькина добились успеха на «Самара Арене» (4:0), через два месяца красно-белые отомстили сопернику на «Лукойл Арене» (3:0).

Если брать общее количество матчей в постсоветскую эпоху, то на стороне москвичей почти пятикратное преимущество по числу выигрышей — 44 против девяти. Еще девять поединков завершились вничью.

Хесус Медина («Спартак»). Фото Официальный сайт, ФК «Спартак»

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Крылья Советов»

Обе встречи команд в прошлом сезоне получились результативными — многое указывает на продолжение тенденции. Красно-белые победили дважды подряд с общим счетом 6:1, новичок Эсекиель Барко добавил атаке яркости, плюс наконец прорвало Манфреда Угальде. Самарцы стартовали в РПЛ с двух поражений и встречают третий тур на дне таблицы с худшей разницей мячей (1:7). Выстоять против москвичей, которые находятся на кураже, у «Крыльев» не выйдет.

Рекомендуемая ставка: победа «Спартака» и ТБ 2.5 за 2.20.