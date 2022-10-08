Дуэт набрал ураганную форму.

9 октября «Спартак» и «Крылья Советов» сыграют уже во второй раз в сезоне: в августе красно-белые обыграли самарцев в Кубке России (1:0), теперь команды встретятся в 12-м туре РПЛ. Матч пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве, время начала — 14.00 мск. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Крылья Советов» 9 октября 2022 года

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, хозяева — серьезные фавориты матча: поставить на победу красно-белых можно с коэффициентом 1.63, что составляет примерно 60% вероятности. Успех «Крыльев» доступен за 5.30 (17%), даже ничья предложена с меньшей котировкой — 4.30 (23%).

Наиболее ожидаемые экспертами результаты встречи предсказывают положительный исход для «Спартака»:

• ничья 1:1 и победа хозяев 2:1 идут за 7.80;

• выигрыши красно-белых 1:0 и 2:0 — за 7.90.

В Кубке москвичи минимально обыграли соперника (1:0). При этом обычно команды друг с другом играют результативно: из последних 10 очных матчей в шести заколотили минимум три мяча. Считаете, что в предстоящей встрече голов будет больше? Тотал больше 2.5 мяча можно оформить с коэффициентом 1.68, ТМ 2.5 оценен в 2.27.

«Спартак» в последние годы очень удачно играет с самарцами. «Крылья Советов» не проиграли лишь в одном из 10 последних очных матчей, а победная серия красно-белых длится с апреля 2018-го и включила восемь игр. Поставить на то, что в предстоящей встрече команда Игоря Осинькина наконец не проиграет, можно с котировкой 2.37.

«Спартак» — «Крыль я Советов»: прогноз и анализ матча РПЛ 9 октября 2022 года

«Крылья» в прошлом сезоне заняли высокое восьмое место, но в новом чемпионате выступают слабее: 11 место и всего две победы за 11 туров. Самарцы ни разу не выиграли в РПЛ осенью, но зато одержали две победы в Кубке России, в том числе — над «Зенитом» (2:0).

«Спартак» выступает стабильнее: команда прервала серию из двух поражений на старте сентября и выиграла четыре последних матчах во всех турнирах. Красно-белые тоже разделались с «Зенитом» в Кубке, причем разгромили чемпиона последних четырех сезонов (3:0). Шикарную форму набрал Квинси Промес: голландец за 15 игр во всех турнирах оформил приличные 12+5 по системе гол+пас.

Москвичи в целом много забивают в этом сезоне. В РПЛ настреляли 24 гола за 11 матчей, больше только у «Зенита» — 32. «Спартак» всего четыре раза за 11 туров чемпионата забил меньше двух голов за игру и оформил уже четыре разгрома.

Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола можно взять за 1.60, ИТМ1 (1.5) — за 2.34.

Игры «Крыльев» же часто получаются нерезультативными. Самарцы лишь в трех из 14 игр во всех турнирах забили больше одного гола. При этом коллектив Осинькина неплохо защищается: в РПЛ пропустил всего 14 мячей за 11 туров — это четвертый результат в лиге.

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Спартак» — «Крылья Советов» 9 октября 2022 года

«Спартак» выиграл у «Крыльев» восемь матчей подряд, один из них — в этом сезоне. Москвичи классно выглядят в атаке: забивают в среднем больше двух мячей за игру. Мощную форму набрали лидеры команды: Александр Соболев забивал в пяти матчах подряд, Промес оформляет одно результативное действие в среднем за игру.

«Крылья» же выступают не очень надежно — отыграли на ноль лишь в четырех из 14 матчей этого сезона.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 1.60.