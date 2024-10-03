«Спартак» и «Ростов» еще не побеждали в РПЛ после паузы на сборные. Чья серия прервется на «Лукойл Арене»?

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Спартак» — «Ростов» 5 октября 2024 года

Красно-белые ни разу не уступили дома в нынешнем чемпионате.

5 октября «Спартак» и «Ростов» сыграют в 11-м туре РПЛ. Встреча состоится на «Лукойл Арене» и стартует в 19.00 по московскому времени. Телеканал «Матч ТВ» начнет прямой эфир с 18.15 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Ростов» 5 октября 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline назвали «Спартак» фаворитом. Победу москвичей можно взять с коэффициентом 1.61, вероятность — примерно 55%. Выигрыш желто-синих доступен за 5.00 (20%), ничья — за 4.00 (25%).

В прошлом сезоне «Ростов» уступил на «Лукойл Арене» (1:2). Ждете, что теперь гости наберут очки? Опция Х2 ждет вас за 2.22.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.80, ТМ 2.5 — в 2.00. Обмен голами предложили за 1.55, вариант «обе забьют — нет» идет за 2.45.

Успех красно-белых с форой (-1) представлен за 2.05. Рынок Ф(+1) для команды Валерия Карпина дали с котировкой 1.75.

Футбол, теннис и другие виды спорта станут еще интереснее с Winline! Забери фрибет 3000 рублей и наслаждайся игрой

«Спартак» — «Ростов»: прогноз и анализ матча РПЛ 5 октября 2024 года

После паузы на сборные красно-белые выиграли только в двух встречах из пяти. Оба раза — в Кубке России: разгромили «Крылья Советов» (4:1) и дожали московское «Динамо» (3:2). Причем в дерби «Спартак» дважды уступал в счете, но вырвал победу благодаря голу новичка Виллиана Жозе на 90-й минуте.

В трех последних турах чемпионата парни Деяна Станковича набрали всего два очка. Сыграли вничью с двумя динамовскими клубами: на «Анжи Арене» с махачкалинским (1:1), на «Лукойл Арене» — с московским (2:2). А в прошлые выходные влетели «Локомотиву» (1:3).

По итогам 10 туров РПЛ красно-белые набрали 16 очков и зависли на шестой позиции. Отставание от «Краснодара» и «Локо» составляет восемь баллов, от «Зенита» и «Динамо» — семь и четыре соответственно. ЦСКА находится выше «Спартака» на один пункт и замыкает топ-5.

Деян Станкович («Спартак»). Фото Global Look Press

«Ростов» после международного перерыва тоже забыл о победах в чемпионате — между поражениями от «Краснодара» (0:2) и «Акрона» (0:2) затесалась нулевая ничья с махачкалинским «Динамо». Желто-синие замыкают первую восьмерку таблицы, но новая потеря очков сделает их ближе к зоне стыков: «Акрон» и «Крылья Советов» отстают от команды Валерия Карпина всего на один балл, «Пари НН» и махачкалинское «Динамо» — на два.

На групповом этапе Кубка России дончане обыграли «Оренбург» (3:1), а затем оступились в поединке с «Химками». За 15 минут до финального свистка «Ростов» вел с разницей в два мяча, но позволил красно-черным совершить камбэк: Александр Руденко отличился на 81-й минуте, Стефан Мелентьевич — на 88-й. В серии пенальти лучше оказался клуб из Подмосковья (8:7). Правда, неудача на «Арене Химки» не пошатнула позиции южан — они обеспечили себе выход из группы со второго места.

ФК «Ростов». Фото Официальный сайт ФК «Ростов»

Травмы и дисквалификации перед матчем «Спартак» — «Ростов»

В лазарете красно-белых как минимум до ноября находится Никита Чернов — защитник продолжает восстановление после перелома плюсневой кости. Южане понесли три потери — у Алексея Миронова повреждение мениска, Егор Голенков залечивает ушиб, а Эяд Эль-Аскалани порвал крестообразную связку колена.

«Спартак» — «Ростов»: статистика личных встреч

История противостояния соперников в РПЛ насчитывает 60 матчей, у красно-белых внушительное преимущество по числу побед — 33 против 15. Еще 12 поединков завершились вничью.

В прошлом сезоне москвичи выиграли как на «Лукойл Арене» (2:1), так и на «Ростов Арене» (5:1).

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Ростов»

Красно-белые обменялись голами с соперниками в пяти встречах подряд. Причем в четырех из них было забито четыре мяча или больше. В ближайшей игре на «Лукойл Арене» тренд почти наверняка продлится: «Спартак» и «Ростов» огорчили друг друга в семи поединках, пять из которых получились верховыми.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 2.11.

Футбол, теннис и другие виды спорта станут еще интереснее с Winline! Забери фрибет 3000 рублей и наслаждайся игрой