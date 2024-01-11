«Спартак» и СКА забивают чаще всех в КХЛ. Никишин и Голдобин разойдутся в очном матче

А еще команды — соседи по турнирной таблице.

12 января в регулярном сезоне ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ сойдутся третья и четвертая команды Западной конференции — «Спартак» и СКА. Петербуржцы в случае победы обойдут красно-белых. Игра пройдет в Москве на льду арены «Мегаспорт» и начнется в 19.30 по столичному времени. Прямую трансляцию покажут телеканал «Матч ТВ» и онлайн-сервис «Кинопоиск».

Коэффициенты букмекеров на матч ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ «Спартак» — СКА 12 января 2024 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ не выявили однозначного фаворита встречи: чуть меньше котировка на СКА — успех армейцев в основное время доступен за 2.45, что составляет около 39% вероятности. Выигрыш хозяев можно взять за чуть большие 2.65 (36%), коэффициент на ничью — 3.95 (25%).

Триумф «Спартака» с учетом овертайма и серии буллитов предложен за 1.95, этот рынок на коллектив Романа Ротенберга идет за 1.85.

Также представлен широкий выбор ставок на победу любого из клубов с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.97, Ф2(0) — за 1.83;

• Ф1(+1) — за 1.40, Ф2(-1) — за 2.85.

Тотал больше 4.5 гола доступен за 1.52, ТМ 4.5 — за 2.45.

Вероятность того, что каждая команда отличится как минимум дважды, оценена в 1.60, обратный вариант предложен за 2.20.

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«Спартак» — СКА: прогноз и анализ матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ 12 января 2024 года

Хозяева подошли ко встрече с петербуржцами на удручающей серии из четырех поражений (два — в овертайме). Причем москвичи уступили не только сильным ЦСКА (1:3) и московскому «Динамо» (2:3 ОТ), но и идущим заметно ниже в турнирной таблице «Витязю» (4:5 ОТ) и минскому «Динамо» (1:3). А с учетом недавнего проигрыша «Торпедо» (1:2 в серии буллитов) у красно-белых набралась лишь одна победа в шести последних играх чемпионата. Подопечные Алексея Жамнова уже съехали на третью строчку Западной конференции, а в случае неудачи против СКА окажутся четвертыми.

При этом красно-белые остаются самыми результативными в КХЛ. За 50 матчей москвичи забросили 176 шайб, это 3.52 результативных действия в среднем за игру. Лучший бомбардир КХЛ тоже выступает за «Спартак» — Николай Голдобин отметился 62 набранными очками (30+32). Правда, в последних трех поединках подопечные Жамнова суммарно настреляли всего четыре гола, что гораздо ниже их среднего показателя по сезону.

Армейцы в предыдущем матче разобрали «Витязь» (4:0) и закрыли отрезок из двух поражений — «Локомотиву» (1:2) и «Металлургу» (1:2 ОТ). В целом после вялого начала сезона подопечные Ротенберга разогнались и уже находятся близко к лидерам Западной конференции — отставание от «Локо» и «Динамо» составляет всего два очка. А в случае победы над «Спартаком» вспорхнут с четвертого места на третье.

Петербуржцы тоже немало забивают и уже являются вторыми в КХЛ по скорострельности — в среднем за игру они забрасывают 3.10 шайбы, чаще отличается как раз только «Спартак». За СКА выступает самый результативный защитник чемпионата Александр Никишин: он отметился уже 38 голевыми действиями (11+27).

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — СКА

12 января сойдутся две самые забивающие команды КХЛ — обе в среднем за игру отличаются более трех раз. Предыдущие встречи москвичей и петербуржцев тоже нередко заканчивались большим количеством голов — в семи из последних 10 очных матчей «Спартака» и СКА в регулярке они забрасывали на двоих минимум пять шайб. Пять голов на двоих они оформили и в двух из трех поединков в этом сезоне.

Рекомендуемая ставка: ТБ 5 за 1.70.

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