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Прогнозы на спорт

15 сентября, 23:15

У Абаскаля было две недели, чтобы отремонтировать «Спартак». Получилось ли, покажет матч с «Сочи»

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Спартак» — «Сочи» 16 сентября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Гильермо Абаскаль.
Фото Global Look Press
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Южане были успешны в противостоянии с красно-белыми, но сейчас тоже в кризисе.

16 сентября в восьмом туре чемпионата России «Спартак» сыграет с «Сочи». Игра пройдет в Москве на «Открытие Банк Арене» и начнется в 19.00 по столичному времени. В прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 18.55 мск. Главным арбитром назначен Артем Чистяков.

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
16 сент, 19:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Сочи

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Сочи» 16 сентября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Winline считают «Спартак» безоговорочным фаворитом встречи. На победу красно-белых можно поставить с коэффициентом 1.65, вероятность этого исхода — примерно 60%. Ничья доступна за 4.30 (23%), успех «Сочи» — за 4.90 (17%).

Южане достойно играют с 10-кратными чемпионами в последние годы: выиграли четыре матча в РПЛ при двух ничьих и одном поражении. На то, что они не уступят, котировка — 2.29.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.64, ТМ 2.5 — за 2.25.

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Вариант «обе забьют» предложено оформить за 1.69, противоположный — за 2.14.

Считаете, что «Спартак» выиграет хотя бы один тайм? Коэффициент на это — 1.35. На успех «Сочи» в первом или втором отрезке — 2.65.

При этом триумф москвичей в обеих 45-минутках предложен за 4.00. Обратную ставку можно сделать за 1.22.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 7.20.

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«Спартак» — «Сочи»: прогноз и анализ матча 8-го тура РПЛ 16 сентября 2023 года

Команда Гильермо Абаскаля неудачно ушла на международный перерыв. В седьмом туре «Спартак» встречался с «Краснодаром» и в случае успеха мог вернуться в лидирующую группу, но вместо этого без шансов проиграл (0:2) и упал на 10-е место. Поражение стало для красно-белых третьим в четырех последних матчах в РПЛ и первым после, казалось бы, возвращения — за пару дней до битвы в Краснодаре москвичи не оставили шансов в Кубке России «Динамо» (4:1).

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Кажется, еще недавно «Спартак» называли невероятным и пророчили ему чемпионство — команда играла очень задорно, агрессивно и делала результат. А сейчас на счету Промеса и компании три победы, ничья и три поражения в РПЛ. Они забили 12 мячей в семи играх (1.71 за 90 минут, шестой показатель), но столько же пропустили (седьмой показатель с конца).

У Абаскаля и его помощников было две недели, чтобы отредактировать игру команды и вернуть ее на победную тропу. Насколько это получилось у испанца, покажет матч против «Сочи», который находится в худшем положении. За последние полтора месяца южане одержали всего одну победу в восьми играх — неожиданно разгромили в РПЛ «Ростов» (4:0). До этого были четыре поражения от «Краснодара» (0:2), «Ахмата» (1:2), «Оренбурга» (0:2) и ЦСКА (1:3). Позднее коллектив Дмитрия Хохлова уступил «Локо» (0:1), а также снова не выстоял перед «Оренбургом» (0:3) и по пенальти проиграл армейцам (0:0).

У «Сочи» сохранились приятные воспоминания от матчей со «Спартаком»: из семи последних южане дали себя в обиду лишь раз и в четырех случаях оказались сильнее. Правда, уже в прошлом сезоне в противостоянии наметились изменения: красно-белые взяли четыре очка, а сейчас выглядят привлекательнее, пусть их игра часто не выдерживает критики.

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Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Сочи»

«Сочи» слаб, а игра команды очень сухая — результаты это подтверждают. Поэтому Дмитрий Хохлов является первым претендентом на следующее изгнание среди тренеров в РПЛ. Матч со «Спартаком» во многом станет для него определяющим.

Москвичи тоже не демонстрируют того, чего от них ждут болельщики и эксперты. Но у Абаскаля есть возможность все исправить, в том числе благодаря мощному стартовому составу и внушительной скамейке запасных. «Сочи» тем же ответить не в силах. Плюс матч пройдет в Москве — перевес должен быть на стороне хозяев.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 3.5 за 1.77.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
3
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
4
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
9
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
10
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 1 : 1
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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