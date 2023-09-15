У Абаскаля было две недели, чтобы отремонтировать «Спартак». Получилось ли, покажет матч с «Сочи»

Прогнозы на спорт
15 сентября, 23:15
16 сентября в восьмом туре чемпионата России «Спартак» сыграет с «Сочи». Игра пройдет в Москве на «Открытие Банк Арене» и начнется в 19.00 по столичному времени. В прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 18.55 мск. Главным арбитром назначен Артем Чистяков.
Аналитики букмекерской компании Winline считают «Спартак» безоговорочным фаворитом встречи. На победу красно-белых можно поставить с коэффициентом 1.65, вероятность этого исхода — примерно 60%. Ничья доступна за 4.30 (23%), успех «Сочи» — за 4.90 (17%).
Южане достойно играют с 10-кратными чемпионами в последние годы: выиграли четыре матча в РПЛ при двух ничьих и одном поражении. На то, что они не уступят, котировка — 2.29.
Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.64, ТМ 2.5 — за 2.25.
Вариант «обе забьют» предложено оформить за 1.69, противоположный — за 2.14.
Считаете, что «Спартак» выиграет хотя бы один тайм? Коэффициент на это — 1.35. На успех «Сочи» в первом или втором отрезке — 2.65.
При этом триумф москвичей в обеих 45-минутках предложен за 4.00. Обратную ставку можно сделать за 1.22.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 7.20.
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Команда Гильермо Абаскаля неудачно ушла на международный перерыв. В седьмом туре «Спартак» встречался с «Краснодаром» и в случае успеха мог вернуться в лидирующую группу, но вместо этого без шансов проиграл (0:2) и упал на 10-е место. Поражение стало для красно-белых третьим в четырех последних матчах в РПЛ и первым после, казалось бы, возвращения — за пару дней до битвы в Краснодаре москвичи не оставили шансов в Кубке России «Динамо» (4:1).
Кажется, еще недавно «Спартак» называли невероятным и пророчили ему чемпионство — команда играла очень задорно, агрессивно и делала результат. А сейчас на счету Промеса и компании три победы, ничья и три поражения в РПЛ. Они забили 12 мячей в семи играх (1.71 за 90 минут, шестой показатель), но столько же пропустили (седьмой показатель с конца).
У Абаскаля и его помощников было две недели, чтобы отредактировать игру команды и вернуть ее на победную тропу. Насколько это получилось у испанца, покажет матч против «Сочи», который находится в худшем положении. За последние полтора месяца южане одержали всего одну победу в восьми играх — неожиданно разгромили в РПЛ «Ростов» (4:0). До этого были четыре поражения от «Краснодара» (0:2), «Ахмата» (1:2), «Оренбурга» (0:2) и ЦСКА (1:3). Позднее коллектив Дмитрия Хохлова уступил «Локо» (0:1), а также снова не выстоял перед «Оренбургом» (0:3) и по пенальти проиграл армейцам (0:0).
У «Сочи» сохранились приятные воспоминания от матчей со «Спартаком»: из семи последних южане дали себя в обиду лишь раз и в четырех случаях оказались сильнее. Правда, уже в прошлом сезоне в противостоянии наметились изменения: красно-белые взяли четыре очка, а сейчас выглядят привлекательнее, пусть их игра часто не выдерживает критики.
«Сочи» слаб, а игра команды очень сухая — результаты это подтверждают. Поэтому Дмитрий Хохлов является первым претендентом на следующее изгнание среди тренеров в РПЛ. Матч со «Спартаком» во многом станет для него определяющим.
Москвичи тоже не демонстрируют того, чего от них ждут болельщики и эксперты. Но у Абаскаля есть возможность все исправить, в том числе благодаря мощному стартовому составу и внушительной скамейке запасных. «Сочи» тем же ответить не в силах. Плюс матч пройдет в Москве — перевес должен быть на стороне хозяев.
Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 3.5 за 1.77.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
3
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
4
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
9
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
10
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|1 : 1
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -