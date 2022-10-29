У Квинси 11+6 в этом сезоне РПЛ.

30 октября в 15-м туре чемпионата России «Спартак» сыграет с одним из аутсайдеров сезона — «Торпедо». Встреча состоится на «Открытие Банк Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. Прямая трансляция в 16.25 мск стартует на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Главный арбитр — Сергей Иванов.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Торпедо» 30 октября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение красно-белым. Победа команды Гильермо Абаскаля оценена невысоким коэффициентом 1.24, вероятность исхода — примерно 80%. Ничья оценена котировкой 6.40 (15%), триумф «Торпедо» — 13.5 (5%).

Черно-белые в этом сезоне уже побеждали в московском дерби — дважды обыграли ЦСКА. На то, что команда Андрея Талалаева не уступит «Спартаку», можно поставить за 4.30.

В девяти из десяти последних матчей с участием красно-белых прошел «верх» по голам: тотал больше 2.5 доступен за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.40.

В играх «Торпедо» редко случается обмен забитыми мячами — такое произошло всего два раза в десяти крайних встречах во всех турнирах. Вариант «обе забьют» идет за 2.20, «обе забьют — нет» — за 1.68.

«Спартак» уже четыре матча не бил пенальти. Пора? 11-метровый в предстоящей игре оценен в 2.35, удаление — в 3.20.

Если считаете, что хозяева выиграют гонку до двух голов, возьмите такой вариант за 1.41. Ставку в пользу «Торпедо» можно сделать за 11.0.

Три наиболее вероятных точных счета твердят о шикарных шансах красно-белых на победу:

их успех 2:0 доступен за 5.80;

3:0 — за 7.00;

1:0 — за 7.10.

«Спартак» — «Торпедо»: прогноз и анализ матча 15-го тура РПЛ 30 октября 2022 года

Под конец первого круга «Спартаку» достаточно сильно повезло с соперниками: сначала были «Нижний Новгород» (2:1) и нестабильные «Крылья Советов» (5:2), затем терпящие поражение за поражением «Химки» (5:0), теперь — идущий на последнем месте «Торпедо». Естественно, набравшие ход красно-белые уже воспользовались ситуацией и пустились в погоню за «Зенитом». Пусть между командами семь очков, некоторое напряжение все равно чувствуется — одна осечка сине-бело-голубых мгновенно вернет интригу.

Спартаковцы радуют фанатов не только набранными очками, но и убедительной игрой. После неприятных поражений от «Зенита» (1:2) и «Ростова» (2:4) москвичи выиграли семь матчей из восьми с разницей 23:6. В прекрасной форме находятся лидеры команды — Квинси Промес, Александр Соболев и Александр Селихов. Первые двое забили 23 мяча во всех турнирах и 10 раз ассистировали партнерам (в том числе друг другу), а Селихов парит в воротах — например, в матче с «Химками» отразил все восемь ударов в створ. На то, что он не пропустит в ближайшей игре, котировка — 1.82.

В РПЛ «Спартак» в среднем забивает 2.57 мяча за игру, у «Торпедо» — всего семь голов (0.5 за 90 минут). Что еще печальнее для черно-белых, с игры они отличились всего четыре раза (еще трижды — с пенальти и других стандартов). «Подвела реализация, соперник оказался более удачливым. В одном моменте не хватило мастерства, в другом — хладнокровия», — шаблонно прокомментировал неудачу в последнем матче с «Ахматом» помощник Талалаева Юрий Нагайцев. Если черно-белых вдруг не посетит фортуна, то во встрече со «Спартаком» им ловить будет нечего.

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Торпедо»

«Спартак» в этом сезоне ни разу не потерял очки в матчах против команд из нижней половины таблицы. Только «Зенит», ЦСКА, «Динамо», «Ростов» и «Ахмат» не покинули поле побежденными, причем грозненцы добились ничьей в первом туре — тогда красно-белые не были настолько мощны, как сейчас. Победить мягкотелое «Торпедо» для команды Абаскаля не составит труда.

При этом матч должен быть результативным, ведь в играх РПЛ с участием «Спартака» в среднем забивается 3.71 мяча. А нападение во главе с отдохнувшим Промесом (пропускал последнюю игру из-за дисквалификации) и Соболевым достаточно внушительное, чтобы пробить «верх».

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 1.81.