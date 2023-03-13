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13 марта, 23:45

«Спартак» — «Урал»: Гончаренко найдет ответ на яркую игру Соболева и Промеса

Прогноз и ставка на матч FONBET Кубка России «Спартак» — «Урал» 14 марта 2023 года
Евгений Коростелев
Александр Соболев и Даниил Хлусевич.
Фото Global Look Press
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Лидеры красно-белых забили на двоих в этом сезоне уже 29 мячей.

14 марта в первом матче полуфинала FONBET Кубка России Пути РПЛ «Спартак» сыграет с «Уралом». Встреча состоится в Москве на «Открытие Банк Арене» и начнется в 20.00 по столичному времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции в 19.30 мск. Главным арбитром назначен Сергей Карасев.

Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
14 мар, 20:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Урал

Коэффициенты букмекеров на матч FONBET Кубка России «Спартак» — «Урал» 14 марта 2023 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают «Спартак» серьезным фаворитом встречи. Взять успех команды Гильермо Абаскаля можно за 1.70, вероятность — приблизительно 59%. Ничья идет за 4.05 (24%), триумф «Урала» — за 4.70 (17%).

Команды встречались чуть больше недели назад в РПЛ и сыграли 2:2. На то, что гости снова не уступят, котировка — 2.18.

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В трех последних матчах с участием «Спартака» было забито больше двух мячей. «Верх» предложено оформить за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.20.

Красно-белые обменялись голами с соперниками в трех последних встречах, оранжево-черные — в трех из четырех. Вариант «обе забьют» идет за 1.70, «обе забьют — нет» — за 2.20.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 8.00.

Проход москвичей в финал по итогам двух встреч доступен за 1.53, екатеринбуржцев — за 2.55.

«Спартак» — «Урал»: прогноз и анализ матча FONBET Кубка России 14 марта 2023 года

Жребий Кубка России поможет «Спартаку» и «Уралу» устать друг от друга — с начала марта по первые числа апреля команды встретятся трижды. Стартовая игра уже состоялась — 4 марта соперники провели горячий поединок в РПЛ (2:2). Причем красно-белые дважды отыгрывались и должны были набрать три очка, если бы не ошибка арбитра Виталия Мешкова. На 86-й минуте он отменил гол Александра Соболева, свистнув нарушение правил со стороны Шамара, которого на самом деле не было.

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Из-за той осечки «Спартак» отстает от «Зенита» уже на восемь очков за 11 туров до финиша сезона. Шансов настичь сине-бело-голубых остается не так много, поэтому красно-белые могут сделать ставку на Кубок России. Тем более команда Абаскаля, в отличие от того же «Зенита», осталась в элитном дивизионе (Пути РПЛ), где ее единственным реальным конкурентом считается ЦСКА.

Для встречи с армейцами спартаковцам нужно обыграть в двух матчах «Урал», а самим красно-синим — «Крылья Советов». При этом шансы первых на успех значительно выше. Обычно «Спартаку» достаточно комфортно противостоять «Уралу»: из пяти последних встреч красно-белые выиграли четыре. Также за ними остались две из трех предыдущих игр дома (одна из них — 5:1).

Однако не стоит забывать, что екатеринбуржцы сейчас совсем не те, какими были в первом круге. После затяжной серии поражений на старте сезона они не знают горечи неудач уже на протяжении 15 матчей. Причем 10 из них завершились победами команды Виктора Гончаренко.

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Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Урал»

Хотя «Спартак» — фаворит благодаря мощному составу и домашнему полю, «Урал» нельзя недооценивать. Екатеринбуржцы выступают очень стабильно и по ходу серии без поражений расстроили таких соперников, как «Ростов», «Локомотив», ЦСКА и тот же «Спартак».

Во всех этих 15 встречах оранжево-черные забивали, а «Спартак» в последних играх не блещет игрой в обороне: пропустил шесть мячей в трех матчах, в том числе дважды от «Факела». «Уралу» по силам снова огорчить красно-белых, но и те обязательно найдут ответ. В старте наверняка появятся и Квинси (20+9 в 27 матчах сезона), и Соболев (9+8 в 24), которые потащат команду за собой.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 2.03.

Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
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